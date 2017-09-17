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в Кримулдской волости президент Раймондс Вейонис впервые на этом посту принял участие в Днях леса и посадке деревьев. «Сажая деревья, мы связываемся с прошлым, настоящим и будущим одновременно», сказал президент.

В тот же день правительство одобрило подготовленную МВД позицию Латвии по вопросу о беженцах, которая предусматривала, что государство согласно добровольно принять дополнительно 526 человек, но выступает против введения системы обязательных квот. Решение правительство приняло путем голосования.



17 сентября 2014 года в международном аэропорту «Рига» прошли полномасштабные аварийно-спасательные учения по ликвидации последствий авиационной аварии. Отрабатывались действия по спасению пассажиров, экипажа и оказанию помощи условно 98 пострадавшим, шесть из которых условно скончались.

В тот же день стало известно, что латвийские микрохирурги провели операцию по полной реконструкции носа пациентке, которая страдала от злокачественной опухоли. Как сообщила представитель Латвийского центра пластической, реконструктивной и микрохирургии Лаума Ванькова, подобная операция в стране проведена впервые. 82-летнюю пациентку оперировали микрохирург Калвис Пастарс и пластический хирург Анда Гайле.



17 сентября 2013 года в Риге на улице Пулквежа Бриежа, на территории нового делового центра New Hanza City, была открыта скульптура, изображающая быка, работы Глеба Пантелеева. Под девизом Labor Omnia Vincit («Труд побеждает всё»). Сообщалось, что этот бык символизирует силу, целеустремленность, уверенность в себе и в выбранном пути, а также богатство и процветание, которые коренятся в этой земле. Это крупнейшая бронзовая скульптура в Латвии за последние 20 лет.

В тот же день комиссия по лицензированию пассажирских коммерческих перевозок Рижской думы утвердила тарифы на проезд после введения евро, поданные муниципальным предприятием "Ригас сатиксме". По курсу конвертирования 50-сантимовый билет должен был стоить 0,71 евроцента, но стоимость проезда была округлена до 70. Как заявил председатель думского комитета по вопросам сообщения и транспорта Вадим Баранник, это сделано ради удобства рижан и гостей Риги.

17 сентября 2012 года газета «Неаткарига» сообщила, что Национальный совет ирландских латышей написал письмо премьер-министру Валдису Домбровскису, в котором призывал применять нормы закона о репатриации ко всем, кто покинул Латвию после 4 мая 1990 года. То есть, предоставить им муниципальное жилье, пособия на переселение для покрытия расходов по возвращению и ежемесячное пособие в размере 90% от минимальной зарплаты. По мнению совета, это способствовало бы возврату уехавших латвийцев на родину.



17 сентября 2011 года состоялись первые в истории Латвии внеочередные выборы в Сейм. Который должен работать не четыре, а три года. Участвовали кандидаты от тринадцати партий.

17 сентября 2009 года в Сейме по время парламентских дебатов депутат Юрис Добелис (ТБ/ДННЛ) обозвал своего коллегу Александра Голубова (ЦС) «оккупантом». Выйдя на трибуну, Добелис сказал коллеге: «Оккупант, держи рот на замке!». После этого спикер Сейма Гундарс Даудзе вынес политику предупреждение. Однако Добелис добавил: «Смерть оккупантам! Но это уже другой вопрос». «Еще одна такая реплика, и я лишу вас слова», — снова предупредил его Даудзе.

В тот же день Сейм в окончательном чтении поддержал поправки к Закону о защите животных, разрешающие убой скота согласно религиозным традициям. За документ проголосовали 45, против — 40 депутатов. Двое воздержались.



В тот же день в Елгаве в хлебных киосках Zelta vārpa на улицах Светес и Ганибу были установлены первые в Латвии автоматы по продаже молока.

17 сентября 2008 года газета Neatkariga сообщила, что первый построенный в Латвии спутник Venta-1 могут вывести на орбиту в конце будущего года. Запуск спутника планировалось провести с космодрома в Индии.

17 сентября 2007 года в Валгундском округе Елгавского района в присутствии министра обороны Латвии Атиса Слактериса и командующего Национальными вооруженными силами Юриса Маклаковса, состоялась церемония перезахоронения пяти стрелков, погибших во время Первой мировой войны.

В тот же день первый рейс по Риге совершил донорский автобус Государственного донорского центра. Он поехал собирать донорскую кровь в офисах фирм на улице Краста. Одновременно в спецавтобусе кровь могут сдавать четыре донора.

17 сентября 2006 года на перекрестке улиц Катлакална и Крустпилс в Риге перевернулся автомобиль Государственной пожарно-спасательной службы, в котором находилось шесть человек. ДТП произошло, когда пожарная бригада направлялась проверять пожарный насос на ул. Краста. В организме водителя пожарной машины было обнаружено 1,6 промилле алкоголя.



Той же ночью в Даугавпилсе на стенах нескольких зданий появились оскорбляющие русских надписи и фашистская символика. В том числе на Русском доме и стене возле консульства России. Полиция возбудила уголовное дело.

17 сентября 2005 года во время матча чемпионата Латвии по футболу на стадионе «Даугава» в Риге произошла массовая драка между болельщиками "Сконто" и "Лиепаяс Металургс".

17 сентября 2004 года Рижский районный суд удовлетворил иск родственниц погибшей сотрудницы латвийской полиции к задавившему ее шведскому гражданину Бу Андерсу Фредерику Йохансону и приговорил к выплате 200 латов ежемесячного содержания дочери погибшей женщины - Аните Дарзниеце вплоть до ее совершеннолетия, то есть, еще примерно полтора года. Приговор был оглашен в отсутствие истца и ответчика. Шведские правоохранительные органы сочли дело маловажным и отказались выдать Йохансона для уголовного преследования в Латвии.

17 сентября 2003 года премьер-министр Эйнар Репше сравнил выбор, который сделает Латвия на референдуме по вопросу о вступлении в Европейский Союз, с подходом к алтарю.

17 сентября 2002 года в последний рейс из Риги в пригород шведской столицы Нинесхамн отправился пассажирский паром Max Mols .

17 сентября 2001 года были провозглашены поправки к Конституции Латвии, которыми устанавливалось, что «членов Сейма нельзя арестовывать, производить у них обыск и другим способом ограничивать их личную свободу, если согласие на это не дано Сеймом, за исключением преступлений против человечества, военных преступлений, геноцида и агрессии».

Той же ночью в Алое Лимбажского района из гаража был угнан ценный мотоцикл марки BMW, выпущенный в 1950 году. Его владельцу были причинены убытки в размере 4000 латов.

17 сентября 1998 года в Москве торжественно открылось транспортное представительство при посольстве Латвии. Двести приглашений на эту внушительную церемонию было разослано ведущим российским политикам, экономистам и предпринимателям. Из Риги прибыла делегация во главе с министром сообщений Вилисом Криштопансом в составе примерно 30 человек.

17 сентября 1999 года Министр внутренних дел Марек Сеглиньш заявил, что и в Латвии можно было бы создать специальный кабачок для сотрудников правоохранительных структур, как это сделано в Эстонии. После возвращения из двухдневной поездки в Эстонию Сеглиньш рассказал о хорошей эстонской практике по созданию специального кабачка для сотрудников правоохранительных структур, в котором они пьют, сколько хотят, а потом, чтобы не разгуливать по улицам в состоянии алкогольного опьянения и "не делать глупостей", развозятся на машинах по домам прямо от дверей кафе. По мнению Сеглиньша, эту идею следовало обдумать.

В тот же день во время встречи премьер-министра Андриса Шкеле с представителями правоохранительных структур было принято решение создать новую службу по борьбе с контрабандой, которая должна действовать в рамках таможенного департамента Службы государственных доходов - 24 сотрудника, которые, по словам Шкеле, являются высококлассными специалистами, имеющими право проводить дознание. "Контрабандистам придется серьезно обдумать выгодность своего "бизнеса", сказал Шкеле.

17 сентября 1998 года Сейм принял закон о туризме. Закон определяет главные задачи туристической отрасли, которые заключаются в создании предпосылок для развития туризма, повышении его экономической эффективности и создании новых рабочих мест. Вступил в силу с 1 января 1999 года.

В тот же день отдел соцобеспечения посольства России в Латвии начал выплачивать пенсии за живущим в Риге российским военным пенсионерам. Это предусматривалось заключенным 30 апреля 1994 года между Латвией и Российской Федерацией соглашением "О социальной защите военных пенсионеров Российской Федерации и членов их семей". 18 сентября пенсии начали выплачиваться по всей территории Латвии.

17 сентября 1991 года 17 сентября 1991 года в помещении Сейма Латвии прозвучал выстрел, возможно, впервые в истории этого здания. Это произошло в 16.02 у внутреннего пропускного пункта. Причиной выстрела стал конфликт депутата Одисея Костанды с полицейскими службы охраны. Депутат Верховного совета отказался предъявить пропуск, а охрана здания, задержав его, применила силу, но когда и это не помогло, был сделан предупредительный выстрел в пол. Депутат был убежден, что многократная проверка пропусков в рабочее время не нужна, полицейские должны знать депутатов в лицо.

В тот же день в Даугавгриве была открыта Рижская станция биологической очистки - централизованное общегородское очистное сооружение.

В тот же день полномочный представитель ЛР в Москве Янис Петерс и министр обороны СССР Евгений Шапошников подписали протокол о временном размещении в Латвии вооруженных сил СССР.

17 сентября 1988 года по странному совпадению в один день женились два будущих политика из партии «Латвийский путь» - Индулис Берзиньш и Андрей Пантелеевс. Не на друг друге, конечно, а на своих невестах. Но развелись в разное время - Пантелеевс в 2000 году, а Берзиньш в 2002-м.

17 сентября 1953 года в Лудзе за хулиганство был задержан подросток. Его товарищи явились в районный отдел милиции, чтобы силой освободить друга. Это послужило началом массовых беспорядков в городе.

17 сентября 1947 года в Риге было отмечена рекордная температура 27.2 градусов выше ноля.

17 сентября 1944 года западнее города Елгава советские войска отбивали атаки крупных сил пехоты и танков противника и нанесли ему большие потери в живой силе и технике.

17 сентября 1941 года в Риге на бывшем армейском стадионе состоялся футбольный матч между 2-ой сборной немецких солдат и местной командой Bekona Eksports. Победили латвийские футболисты со счетом 5:0.

17 сентября 1940 года газета «Яунайс Комунарс» сообщила, что в связи с ликвидацией факультета теологии Латвийского университета из списков студентов были вычеркнуты 248 человек.



17 сентября 1939 года, в день, когда советские войска перешли польскую границу, отставной генерал Петерис Скрапце (на фото), бывший главный индендант латвийской армии, заявил в беседе с советским полпредом Иваном Зотовым, что ни один латышский солдат не будет воевать с Красной армией, и все жители Латвии, кроме латышских богатеев, поддерживают Советский Союз. Об этом полпред сообщил в Москву.

17 сентября 1937 года в департаменте торговли и промышленности министерства финансов прошло совещание о написании названий фирм. Приняли участие представители министерств внутренних дел, общественных дел, юстиции, образования и торговцы. Было отмечено, что фирмы свои названия пишут на ломаном латышском языке или вообще на иностранных. Профессор Блесе указал, что в национальной Латвии недопустимо уродование государственного языка и замена его иностранными. Представители торговли отвечали, что исправление названий принесет им большие неудобства. Было решено, что министерство финансов выработает конкретные предложения для предотвращения этого позорящего Латвию явления, сообщила газета «Яунакас Зиняс».

17 сентября 1932 года газета «Сегодня» под заголовком «Рекордный прирост населения в августе» писала: «Согласно данным Рижского статистического отдела, за август 1932 года в Риге по национальностям отмечено рождений (цифры в скобках означают данные за предыдущий месяц): латыши, родилось — 310 (243), умерло — 198 (245), повенчалось — 181 (199); немцы, родилось — 41 (21), умерло — 41 (49), повенчалось - 27 (27); русские, родилось — 59 (51), умерло — 31 (29), повенчалось — 30 (30); евреи, родилось — 44 (63), умерло — 36 (42); повенчалось — 19(19), поляки, родилось — 36(16), умерло — 17 (25), повенчалось — 18(19). Из общего числа 501 (418) родившихся — 236 (235) мальчиков и 265 (183) девочек. Из общего числа 343 (426) умерших — 164 (235) мужчин и 179 (191) женщин. Главные причины смертных случаев: рак — 56 (53) случаев, болезни сердца — 53 (73), чахотка — 37 (49)».

17 сентября 1925 года кабинет министров обсуждал вопрос о повышении зарплаты государственным служащим и решил, что требующихся средств в настоящее время в распоряжении правительства не имеется. И что закон о зарплате государственных служащих связан с изменением бюджета и не может быть изменен правительством без санкции Сейма. Накануне делегация служащих посетила премьера Г. Целминьша и просила повысить им жалование, называя необходимую сумму 20 миллионов латов.



17 сентября 1920 года в Риге на поле Рижского общества велосипедистов (на улице K. Валдемара) открылся Первый всеобщий спортивный праздник, который еще называли Латвийской олимпиадой.

17 сентября 1917 года на выборах Цесисского уездного земского совета абсолютное большинство получили кандидаты большевиков.

Фото - mixnews.lv, газеты "Час", "Новая газета", "Латвияс Карейвис", книга "90 лет ЛР".