21 декабря 2015 года Рижский окружной суд вынес первый приговор в одном из многочисленных гражданских дел о золитудской трагедии. Суд удовлетворил просьбу частично, постановив взыскать с SIA Maxima Latvija и SIA Homburg Zolitude в общей сложности 300 000 евро.

Тем же утром были побиты температурные рекорды этого дня на всех метеостанциях в Латвии, сообщил Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. На 11 станциях побиты температурные рекорды третьей декады декабря, а еще на двух повторены температурные рекорды третьей декады. С утра температура воздуха в Латвии составляла +8,+10 градусов. Теплее всего было в Риге и окрестностях, а также на северо-востоке страны, немного прохладнее было в Курземе и южной части Латгале.

21 декабря 2012 года немецкое информационное агентство DAPD безоговорочно признало Ригу местом, где родилась традиция наряжать ёлку. Как отмечало DAPD, большинство людей не знают, как появилась традиция наряжать ёлку на Рождество, поэтому они будут удивлены, узнав, что впервые украшенная ёлка была установлена в 1510 году в Риге немецкими купцами. Таким образом, как писало агентство, место, где была впервые установлена рождественская ёлка, достоверно известно и его можно увидеть и сегодня, отправившись в Ригу. Таллин, который также претендовал на первенство, в статье DAPD упомянут не был.

В тот же день Полиция безопасности отклонила просьбу общества «Антиглобалисты» и национал-радикальной организации «Центр Густава Целминьша» остановить введение евро в Латвии с 2014 года.

21 декабря 2011 года газета «Латвияс Авизе» сообщила, что посольство США в Латвии рекомендовало госконтролера Ингуну Судрабу Госдепартаменту США для включения в список женщин-лидеров из 40 стран мира.

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в Москве президент Валдис Затлерс возложил венок к памятнику жертвам репрессий на Бутовском полигоне.

В тот же день Валдис Затлерс в интервью телеканалу «Россия 24», отвечая на вопрос о положении русскоязычных в Латвии, указал, что «правильнее было бы сказать русские», а не русскоязычные. «Они живут хорошо. Латвия в числе тех стран, которые большое внимание уделяют национальным меньшинствам. По сравнению с другими европейскими странами, нацменьшинства в Латвии живут даже очень-очень хорошо», — подчеркнул президент.

В тот же день партия «Всё — Латвии!» выразила недоумение позицией президента Латвии Валдиса Затлерса, который поддержал введение безвизового режима между Россией и ЕС. По мнению партии, это противоречит национальным интересам и внешней политике страны. ВЛ в своем заявлении подчеркивало, что Россия относится к тем странам, чьи граждане чаще всего нарушают визовый режим и нелегально работают в других странах. Отмена визового режима повлечет за собой волну гастарбайтеров из России. С учетом самодостаточности русской общины Латвии вполне вероятно, что часть иммигрантов осядет здесь, еще более деформируя этническую структуру во вред латышам. ВЛ потребовало, чтобы президент немедленно отозвал свои высказывания.

21 декабря 2009 года Конституционный суд Латвии признал право всех латвийских пенсионеров на пенсию в полном размере и указал, что оспариваемые нормы нарушают право человека на социальное обеспечение и принцип правового доверия.

В тот же день Объединение латвийских производителей и торговцев алкоголем сообщило, что ответственные за государственную экономику, финансы и политику внутренних дел министры, глава правительства, а также председатели комиссий Сейма рождественское поздравление от объединения предприятий алкогольной отрасли в этом году получат в символической пустой бутылке из под водки с черной ленточкой, крестом и мрачной этикеткой «Легальный алкоголь 2009».

В тот же день Национальный совет по радио и телевидению решил наложить на передачу «Без цензуры» телекомпании TV5 штраф в 1000 латов за унижение национальной чести и достоинства.

21 декабря 2008 года латвийский МИД сообщил, что приобретет специальные портативные компьютеры для нужд отделов по выдаче виз, расположенных в латвийских представительствах за рубежом. Всего планировалось закупить 46 специализированных портативных компьютеров общей стоимостью 164 902 евро (115 893 латов).



21 декабря 2007 года в знак присоединения Латвии и Литвы к зоне действия Шенгенского договора на границе между двумя странами в присутствии президентов была символично разрезана лента.



В тот же день президент Затлерс встретился на латвийско-эстонской границе со своим эстонским коллегой.

21 декабря 2006 года предприятие железнодорожных пассажироперевозок Pasažieru vilciens сообщило, что с 1 января повышает в среднем на 20% цены на билеты.

В тот же день Министерство юстиции Латвии подготовило проект поправок к Уголовному закону, предусматривающие ответственность за оскорбление человека из-за его религиозной принадлежности,

21 декабря 2005 года глава латвийского правительства Айгар Калвитис сообщил, что в отношении сделок лидера партии «Новое время» и министра обороны Латвии Эйнарса Репше Бюро по предупреждению и борьбе с коррупцией начало уголовный процесс.

В тот же день президент Вайра Вике-Фрейберга решила провозгласить поправки к Конституции, особо защищающие традиционную семью, так как считает, что они ничего не меняют. Согласно предложенным Первой партией поправкам, статья 110 Конституции стала звучать так: «Государство охраняет и поддерживает брак — союз между мужчиной и женщиной, семью, права родителей и детей».

21 декабря 2004 года полиция города Балвы возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который в состоянии сильного алкогольного опьянения на велосипеде наехал на женщину, в результате столкновения упавшую и сломавшую руку. Оказалось, что оба участника происшествия перед этим пили в одной компании. У 56-летнего велосипедиста содержание алкоголя в организме составляло 3,72 промилле, а у 52-летней пострадавшей — 1,43 промилле.

21 декабря 2003 года начальник Полиции нравов при Управлении по борьбе с организованной преступностью Артурс Вайшля заявил, что Латвию нельзя считать страной секс-туризма. Потому что в Латвии серьезная секс-индустрия не развита.

22 декабря 2002 года в Лиепае в рабочее время был обворован магазин Rozu laukuma galerija на улице Грауду. Во время скопления людей у запертого застекленного стенда была отжата дверца, и оттуда были украдены пять золотых цепочек. Стоимость украденного составила 208,96 лата.

21 декабря 2001 года президент Банка Латвии Эйнарс Репше покинул свой пост. Он заявил, что для реализации своей политической программы ему нужно как минимум стать во главе латвийского правительства.

В тот же день Конституционный суд в постановлении по делу Юты Менцены указал, что Латвия — единственное место в мире, где может быть гарантировано существование и развитие латышского языка и его основной нации, сужение использования латышского языка как государственного на территории страны недопустимо и может рассматриваться как угроза демократическому устройству государства. Суд признал, что нормы закона о государственном языке, касающиеся «олатышивания» собственных имен лиц соответствуют Конституции.

21 декабря 2000 года в Риге в первой половине дня началась вырубка деревьев на месте будущей автостоянки напротив казарм Екаба. Комиссией Рижской думы было разрешено срубить 31 дерево.

21 декабря 1999 года президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга провозгласила принятый Сеймом 9 декабря Закон о государственном языке.

В тот же день закончила работу смешанная комиссия по восстановлению границы между Латвией и Эстонией. Граница была проведена в основном по старой линии, демаркированной в 1922-1927 годах. Ее протяженность составляет 343 километра.

В тот же день начальником Полиции безопасности был назначен Янис Рейникс.

21 декабря 1998 года комитет Кабинета министров одобрил проект «Правил дорожного движения», которым, в частности, предусматривалось, что автомашины в течение всего года должны ездить с включенными фарами ближнего света. И прочие нормы, предусмотренные законодательными актами Европейского союза.



А еще с этого дня вновь было можно приобрести золотые столатовые монеты нового выпуска, на которые возник неожиданно большой спрос. Первая экспериментальная партия была выпущена в количестве 5000 монет в ноябре. Они были раскуплены неожиданно быстро. Эта монета была изготовлена из золота 999 пробы, ее вес — 16,2. Произведена в Финляндии.



21 декабря 1995 года Сейм утвердил состав Кабинета Министров во главе с Андрисом Шкеле. Это был первый беспартийный премьер-министр в истории Латвии.

21 декабря 1966 года Плявиньская ГЭС достигла проектной мощности в 825 мегаватт.



21 декабря 1949 года в Риге в Театре оперы и балета состоялось торжественное заседание в честь 70-летия Сталина. В подарок вождю от имени Латвии был послан серебряный сундук, изготовленный в национальных традициях.

21 декабря 1944 года Совинформбюро сообщило: «Немецкое командование продолжает пополнять свои войска, окруженные в Прибалтике, в районе между Тукумсом и Либавой. По показаниям взятых в плен немецких офицеров, за последнее время в Прибалтику было переброшено из Германии до 30 тысяч человек. Немецкое командование проводит ряд чрезвычайных мер, чтобы заставить солдат сражаться за явно безнадежное дело».

21 декабря 1939 года Кабинет министров принял закон о смене фамилий. Закон обуславливал, что граждане Латвии вследствие обоснованных причин могут поменять свою фамилию. Такими причинами считались непристойная или неблагозвучная фамилия, не соответствие фамилии национальности, фамилия из нескольких слов и даже слишком распространенная фамилия. Кроме того, министр внутренних дел мог признать основанием и другие мотивы. Нелатышам брать латышские фамилии запрещалось.



В тот же день в рижской церкви Святого Петра состоялось богослужение на латышском языке, во время которого первый раз в этой церкви исполнили латвийский гимн. На богослужении присутствовали все рижские айзсарги. С 15 декабря, после ликвидации немецкой церковной общины, храм стал принадлежать латышской общине.

21 декабря 1933 года решением Рижской думы территория города была поделена на 40 административных районов.

21 декабря 1923 года рижская газета «Сегодня» под заголовком «Арест коммуниста» сообщила:«До сведения полиции дошло, что в Риге по старому Митавскому шоссе № 54/56 проживает коммунист Павел Шескус, по национальности литовец. Как передавали, во время большевистского владычества в Риге, в 1919 году, Шескус состоял дворником дома 16 по Кальнецемской улице, где занял пост председателя домового комитета, ограбил состоятельных жильцов и некоторых из них выслал. Конкретных данных о большевистской деятельности Ш. пока еще не имеется, но Литва уже потребовала от Латвии выдачи Ш, как дезертира».

Фото - president.lv, bank.lv, журнал "Атпута", Латвийский государственный архив кинофотофонодокументов.