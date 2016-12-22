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состоялась торжественная церемония сдачи в эксплуатацию Рижского замка, после пожара и реконструкции. Работы в Рижском замке по поручению ГАО "Валстс некустамие ипашуми" выполняло общество SBRE, в котором объединились строительные фирмы. Проектировщиком работ была компания, фактические затраты составили 34,45 миллионов евро.



В тот же день Центральная организация латвийских скаутов и гайд принесла в Кабинет министров символический Огонь мира.

22 декабря 2013 года депутаты краевой думы Царникавы единогласно решили переименовать улицу Мазо Робежу в улицу Людмилы Азаровой - поэтессы, жены поэта Оярса Вациетиса.

В тот же день комиссия Рижской думы по лицензированию коммерческих пассажирских перевозок согласовала цены на билеты в маршрутках «Ригас микроаутобусу сатиксме». С 1 января стоимость проезда в минибусах РМС составит 0,70 евро при оплате э-талоном, а при покупке билета у водителя - 1 евро, сообщили на муниципальном транспортном предприятии «Ригас сатиксме».

22 декабря 2012 года в рижском микрорайоне Кенгарагс был обнаружен труп женщины 1970 г. рожд. с признаками насильственной смерти. Полиция подозревала в убийстве ее мужа 1961 г. рожд., так как днем ранее полицейские получили вызов в связи с конфликтом между супругами. Полицейские начали розыск мужчины, и выяснилось, что он был задержан на днях украинскими пограничниками на границе Украины и Польши, переплывая в 15-градусный мороз реку Западный Буг. И доставлен в больницу в тяжелом состоянии из-за обморожения.

В тот же партия «Всё -Латвии!» установила дружественные отношения с российским политическим движением Национальный демократический альянс. Что было подтверждено взаимными письмами.



22 декабря 2011 года Сейм на внеочередном заседании отклонил поправки к Конституции о присвоении русскому языку статуса второго государственного. Перед голосованием о передаче законопроекта на рассмотрение парламентским комиссиям фракция «Центра согласия» покинула зал пленарных заседаний. 60 депутатов остальных фракций голосовали против передачи проекта, а воздержался один депутат – Карлис Креслиньш (ВЛ-ТБ/ДННЛ). После заседания депутат пояснил журналистам, что допустил ошибку, нажав неправильную кнопку, так как был без очков.

В тот же день прокурор отдела расследования особо важных дел Генпрокуратуры Айвис Жалузинскис постановил прекратить начатый в 2005 году уголовный процесс по части о легализации преступно нажитых средств, по которому обвинялся мэр Вентспилса Айвар Лембергс. На том основании, что не удалось доказать обвинение.



22 декабря 2010 года президент Валдис Затлерс поездкой в Санкт-Петербург завершил четырехдневный официальный визит в Россию.

22 декабря 2009 года астролог Андрис Рачс сделал прогноз на 2010 год. «В следующем году с апреля до июля жителям Латвии предстоит опять потуже затянуть пояса, но это будет последний этап кризисного спада» - такой прогноз высказал астролог. «Начало года в Латвии будет нормальным — проблемы для народа и госбюджета ожидаются летом, когда опять придется подтянуть пояса. С апреля до июля опять будет урезание, но это будет последний нисходящий этап кризиса»,- таким астролог видел будущее Латвии в году Тигра по восточному гороскопу.

В тот же день стало известно, что один из обитателей разместившегося напротив здания Кабинета Министров Латвии палаточного городка Айгарс Тренмарс в письме к премьеру Валдису Домбровскису требовал построить в Риге Диснейленд для развития туризма.

22 декабря 2008 года президент Валдис Затлерс возобновил работу консультативного совета по нацменьшинствам для поощрения диалога по вопросам этнической, культурной, языковой и религиозной идентичности нацменьшинств, а также - для оказания нацменьшинствам поддержки в социально-политической сопричастности. Председателем совета был назначен бывший председатель Народного фронта Латвии, Ромуальд Ражукас.



22 декабря 2007 года утром в здании рижского ночного клуба La Rocca на ул.Бривибас 96 вспыхнул сильный пожар. В клубе находилось около 50 человек, все они были быстро эвакуированы. На пожар выехали 15 пожарных автомобилей, тушение длилось более суток. Клуб полностью сгорел.



22 декабря 2006 года на организованном мебельным производством Coppa интернет-аукционе наибольший интерес вызвало кресло президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги. Всего было выставлено 11 обтянутых светлой кожей кресел, на которых во время рижского саммита НАТО сидели лидеры стран-участниц альянса.

22 декабря 2005 года лидер «Нового времени» Эйнарс Репше заявил об уходе в отставку с поста министра обороны.

В тот же день Сейм Латвии отклонил поданные объединением «Центр согласия» поправки к закону о праздничных, памятных и отмечаемых датах, предусматривавшие объявление выходными днями 6 и 7 января, когда православные и старообрядцы отмечают Рождество.

22 декабря 2004 года инициативная группа депутатов Сейма в передала во фракции для оценки проект декларации об осуждении оккупации Латвии, предусматривающей потребовать с России компенсацию, подготовить программу по добровольной репатриации из Латвии и вернуть латвийские архивы.

В тот же день после полугодового перерыва молебном, который отслужил архиепископ Латвийской евангелически-лютеранской церкви Янис Ванагс рижский Домский собор вновь был открыт для посетителей. Закрытым остался только южный неф собора, с потолка которого могла обвалиться штукатурка.

22 декабря 2003 года утром в Ливаны сильным ветром опрокинуло главную городскую рождественскую 15-метровую ель, стоявшую на площади у центра культуры.

В тот же день в центре по изучению общественного мнения SKDS сообщили, что почти половина жителей Латвии верит в сглаз, колдовство, гороскопы и предсказания будущего, а более трети - в плохие и добрые приметы, телепатию и экстрасенсорику. Методом случайного выбора по всей Латвии были опрошены 1066 респондентов в возрасте от 15 до 74 лет

22 декабря 2001 года в Ригу была доставлена восстановленная в Санкт-Петербурге статуя Барклая де Толли.

В тот же день был создан Краславский уезд, объединивший город Краславу и Краславскую волость.



22 декабря 2000 года года в Риге из-за незаконно проводившейся перестройки в магазине Essa, находившемся в принадлежащем домовладельцу Илмарсу Лимбенсу доме на ул. Пулквежа Бриежа 7, обрушился потолок и пол. Погибли два человека, несколько других получили ранения. Суд приговорил Лимбенса к двум годам лишения свободы. После оглашения приговора у осужденного случился сердечный приступ.

22 декабря 1999 года комиссия Рижской думы по переименованию улиц приняла решение переименовать улицу Эдуарда, расположенную между улицами Элизабетес и Антонияс, в улицу Николая Рериха. Это решение принято по просьбе Общества Рериха. А сквер перед Большой Гильдией, до тех пор не имевший официального названия, стал называться площадью Ливу. Это решение было принято по предложению Союза ливов.

В тот же день незадолго до 11 часов в здании Министерства юстиции возник пожар. К зданию Кабинета министров на ул. Бривибас 36, где находится министерство, прибыло 7 пожарных машин. В Министерстве юстиции сообщили, что причиной возгорания стала оставленная в одном из кабинетов зажженная свеча. Возгорание произошло в помещении отдела персонала министерства.

В тот же день против латвийского предприятия «Лиепаяс серкоцини» в Литве было возбуждено первое дело о нарушении антидемпингового законодательства за рубежом. Там реализовывалась их продукция - спички.

22 декабря 1998 года Рижская дума приняла решение «Об оплате труда», согласно которому с 1 января 1999 года месячная заработная плата председателя Рижской думы устанавливалась в размере 20 минимальных заработных плат. И составила 1000 латов. До этого была 384 лата, до уплаты налогов.

22 декабря 1952 года в сибирском поселке Тогура Томской области родилась Сандра Калниете.

22 декабря 1939 года в официальной газете «Валдибас Вестнесис» был опубликован подписанный президентом Карлисом Улманисом закон о создании Государственного электрического предприятия «Кегумс». Этот день считается днем рождения «Латвэнерго».

22 декабря 1934 года в официальной газете «Валдибас Вестнесис» был провозглашён принятый накануне закон о евангелическо- лютеранской церкви. Рижский Домский собор был отнят у немецкой общины и объявлен кафедральным собором Латвийской евангелическо-лютеранской церкви.

22 декабря 1925 года рижская газета «Сегодня» сообщила: «Предсказания метеорологов о грядущих метелях начинают сбываться и метели становятся ото дня в день серьёзнее. Вчера в течение целого дня Рига была во власти свирепой метели, не столь затруднявшей движение вследствие обилия снега, как вследствие холодного пронизывающего ветра. В городе все же поддерживался сносный порядок и движенье трамваев и автобусов не прекращалось. Зато на окраинах творилось что-то невероятное. Значительная армия безработных все же не может справиться с перемещающимися огромными сугробами снега. На Митавском шоссе, а также на линии Царский лес, благодаря безработным, сообщение еще поддерживается, но в случае сильнейшей метели вряд ли им удастся справиться со своей работой».

В ту же ночь были составлены два кабинета министров. Сначала президент Янис Чаксте поручил составить правительство Волдемарсу Замуэльсу, но оно не получило поддержки в Сейме. А вместо него был утвержден кабинет Карлиса Улманиса.

22 декабря 1918 года В. И. Лениным был подписан декрет СНК РСФСР «О признании независимости Советской Республики Латвии»: «Российское Советское Правительство признает независимость Советской Республики Латвии. Высшей властью Латвии Российское Советское Правительство признает власть Советов Латвии, до Съезда же Советов — власть Правительства Рабочих, Безземельных и Стрелков Латвии, возглавляемого тов. Стучкой».

В тот же день красными латышскими стрелками была освобождена от немецких оккупантов Валмиера.

22 декабря 1912 года в Риге прошел праздник стропил на строительстве здания Рижское ипотечного общества на бульваре Наследника. Ныне это ул. Кр,Валдемара 3, там находится МИД Латвии.

22 декабря 1905 года газета «Правительственный вестник» опубликовала телеграммы своих корреспондентов : «Венден (Цесис). Разгромлены лучшие имения; сожжены замки; убытки громадные, особенно в виду оригинальности архитектуры некоторых замков и богатства их обстановки». «Рига.Сегодня утром прибыли из Петербурга 8 новых пулеметов, предназначенных для отсылки в уезды для подавления крестьянских беспорядков». «Рига. Пассажирский поезд N13, следовавший в Ригу с транспортом золотой монеты для местной конторы Государственного банка подвергся близ Валка нападению со стороны революционеров. Подоспевшие войска рассеяли нападавших».

Фото - president.lv, Госканцелярия, vipi.lv, ESSA, coppa.lv, газета "Час".