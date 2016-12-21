Востоковед: Германию, как жареную курочку, мигранты разрывают за лапки (13)

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Эксклюзив | 21 декабря 2016 года, 20:53

Пока Германия не изменит отношение к приему мигрантов, мы увидим еще не один теракт. Об этом в эфире радио Baltkom заявил президент российского Института ближнего востока Евгений Сатановский. По его словам, теракт на рождественской ярмарке в Берлине стал лишь очередным происшествием.

"Очередной теракт в Европе? Господи, о нем забудут! Мигрантов немцы воспринимаю все с большей опаской. Но, что, Ангела Меркель отменит свое приглашение, которым воспользовались уже более миллиона человек и воспользуются еще? Вряд ли. И мы увидим еще не один теракт, пока Германия не станет чем-то более или менее похожей на Европу, а не на жареную курочку, которую мигранты разрывают за лапки. А, может, и не успеем. Кто говорил, что немцы успеют это сделать, пока их не захлестнет еще насколько миллионов с Ближнего востока, которых заселят районы, куда полиция не сможет даже приблизиться?", - сказал он.

Напомним, 19 декабря в Берлине на людей, находившихся на рождественской ярмарке, наехал грузовик, после чего управлявший им человек скрылся. Другой мужчина, находившийся в кабине, погиб. Жертвами наезда стали 12 человек, 48 получили ранения.

В тот же день в Галерее современного искусства в Анкаре был убит посол России в Турции Андрей Карлов. Мевлют Алтынташ, которого приняли за охранника, выстрелил 62-летнему дипломату в спину, когда тот выступал на открытии посвященной России фотовыставки. Нападавший вскоре был ликвидирован силовиками.

Комментарии 13
Кристина 18 часов назад
"Курочку", которую фрау Меркель любезно отдала на растерзание террористам, пригрев их за деньги граждан этой страны и превратила жизнь этих же самых граждан в сущий ад. Какое наказание последует за такими нереально преступными действиями ? И когда мы станем свидетелями этой кары ?
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андрюХА 16 часов назад
цЪля- ты просто швах -иногда таки лучше промолчать чем вот так просто жидко обгадится..
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каджич 17 часов назад
Терроризм-это оружие политолигархов в деле передела мира.границ влияния на мир.Никто реально не вякнет на Катар или Сауды.которые поддерживают "своих" террористов либо отдельные страны Европы.США.которые поддерживают "своих" террористов.как поддерживали колумбийские наркокартели в "борьбе" с левыми в Ю.Л.Америках.маджахедов в Югославии.Афганистане.Омане и т.д.Ну.какой оланд откажется от кейсов с налом.что возят ему "легальные" террористы с Б.Востока???
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