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Пока Германия не изменит отношение к приему мигрантов, мы увидим еще не один теракт. Об этом в эфире радио Baltkom заявил президент российского Института ближнего востока Евгений Сатановский. По его словам, теракт на рождественской ярмарке в Берлине стал лишь очередным происшествием.

"Очередной теракт в Европе? Господи, о нем забудут! Мигрантов немцы воспринимаю все с большей опаской. Но, что, Ангела Меркель отменит свое приглашение, которым воспользовались уже более миллиона человек и воспользуются еще? Вряд ли. И мы увидим еще не один теракт, пока Германия не станет чем-то более или менее похожей на Европу, а не на жареную курочку, которую мигранты разрывают за лапки. А, может, и не успеем. Кто говорил, что немцы успеют это сделать, пока их не захлестнет еще насколько миллионов с Ближнего востока, которых заселят районы, куда полиция не сможет даже приблизиться?", - сказал он.

Напомним, 19 декабря в Берлине на людей, находившихся на рождественской ярмарке, наехал грузовик, после чего управлявший им человек скрылся. Другой мужчина, находившийся в кабине, погиб. Жертвами наезда стали 12 человек, 48 получили ранения.

В тот же день в Галерее современного искусства в Анкаре был убит посол России в Турции Андрей Карлов. Мевлют Алтынташ, которого приняли за охранника, выстрелил 62-летнему дипломату в спину, когда тот выступал на открытии посвященной России фотовыставки. Нападавший вскоре был ликвидирован силовиками.