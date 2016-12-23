23 декабря 2014 года правительство решило, что Латвия примет участие в выставке World Expo 2015, которая состоится в Милане, но не будет строить свой павильон. Решение об участии Латвии в выставке было утверждено правительством в июле 2011 года. Планировалось, что латвийская экспозиция будет посвящена пчеловодству и меду, а общие затраты на нее составят 5,7 миллионов евро.

23 декабря 2013 года в Алуксне был побит температурный рекорд этого дня сорокалетней давности, там была зарегистрирована температура +5,9 градусов. Кроме того, очевидцы сообщил, что в Вецпиебалге дождь и град сопровождался громом и молнией.

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президент Андрис Берзиньш принял участие в мероприятиях памяти павших с обеих фронтов в рождественских боях 1944 года на Братском кладбище и в Лестенской церкви. Впервые за 22 года по приглашению президента на памятных мероприятиях присутствовали ветераны и советской армии, и мобилизованные в немецкую армии.

23 декабря 2011 года Рижский окружной суд признал "Латвияс Крайбанка" неплатежеспособным. Представитель интересов банка, уполномоченный Янис Бразовскис пояснил, что обязательства банка на 100 миллионов латов превышают его активы, стоимость которых составляет 474,5 миллионов латов.

23 декабря 2010 года глава Римско-католической церкви Латвии Збигнев Станкевич заявил газете Neatkarīgā, что мир отвернулся от Рождества и что массовая культура и потребительский менталитет пытаются убедить человека в том, что смысл жизни заключается в материальной сфере.



В тот же день президент Валдис Затлерс принял участие в традиционном рождественском гадании на олове в Рижском замке. В своей фигурке президент нашел сходство с рижской юбилейной елкой. По мнению Затлерса, это означало, что «в будущем у нас недостатка в деньгах не будет». У предпринимателей, которые были приглашены в Рижский замок для вручения сертификатов качества «Зеленая ложечка», фигурки напоминали замки, денежный лес и другие символизирующие благополучие предметы, что, по их мнению, сулило стране успешный год. Для гадания были использовано 8 кг олова

23 декабря 2009 года мокрый снег, дождь и плохая видимость осложняли передвижение по дорогам на всей территории Латвии. В Латгалии при минусовой температуре воздуха шёл дождь, в результате чего образуется ледяная корка.В Риге снегопад привел к пробкам и задержкам в движении общественного транспорта. Днем трамваи опаздывали примерно на 10 минут, автобусы и троллейбусы — на полчаса.



В тот же день президент Валдис Затлерс принял участие в традиционном рождественском гадании в Рижском замке.

23 декабря 2008 года президент Валдис Затлерс провозгласил закон о перенятии банков, который предусматривает, в каких обстоятельствах и в каком порядке государство может перенять банк.

23 декабря 2007 года кондукторы ООО «Ригас сатиксме» рассказали агентству ЛЕТА, что после повышения тарифов на проезд в общественном транспорте в начале того года пассажиры стали вести себя агрессивнее. Люди часто адресуют кондукторам свои претензии в том, что приходится платить дороже, отказываются покупать билеты и даже грозят физическим насилием. Прирост агрессивности был особенно заметен после первого февраля, когда билеты подорожали с 20 до 30 сантимов. Кондукторы сообщили, что тревогой ожидают нового года, когда билеты будут стоить 40 сантимов.

23 декабря 2006 года Сейм большинством голосов не утвердил закон о компенсации еврейской общине Латвии за утерянную во время Холокоста собственность.

23 декабря 2005 года пресс-служба правительства сообщила, что ушедший в отставку с поста министра обороны Латвии Эйнарс Репше после уплаты налогов получит 5832 лата выходного пособия - в размере трехмесячного оклада.



В тот же день в Стамериене около входных дверей (на фото) единственной в Гулбенском районе православной церкви появилась пиктограмма - пятиконечная звезда в круге и надпись по-латышски: «Тебе придется поклоняться сатане».

23 декабря 2004 года в Пенкульской волости Добельского района на 23-м километре дороги Добеле-Кроньауце-Тервете в аварии погиб входивший в сборную Латвии бобслеист Юрис Латишс.

23 декабря 2003 года в Пардаугаве начал работу новый детский сад «Приедите» - первое дошкольное учреждение, открытое самоуправлением Риги после восстановления независимости Латвии.

В тот же день лауреат организуемого в Латвии телекомпанией TV3 конкурса рекордов Гиннеса Айгар Бергс совершил попытку установить мировой рекорд и щелчком отправил пробку от пивной бутылки на расстояние 25 метров.

23 декабря 2002 года в Ригу вернулся паром Baltic Kristina, успешно выполнивший первый рейс в Стокгольм, но, в отличие от порта шведской столицы, в порту столицы Латвии большей части его пассажиров пришлось ждать паспортного контроля, стоя на морозе. Из Стокгольма в Ригу приплыло 215 пассажиров.

23 декабря 2001 года Рижская дума сообщила, что родителям рижан, которые родятся 1 января 2002 года, в рижском роддоме в торжественной обстановке будут вручены пособия в размере 100 латов.



23 декабря 1998 года Министерство обороны наградило за мужественное поведение в условиях технической неисправности самолета трех военнослужащих воздушных сил Национальных вооруженных сил< Латвии. Ценными подарками, значками и грамотами были награждены старший штурман авиационной базы ВС старший лейтенант Иварс Дуделис, офицер оперативной части штаба ВС капитан Эдуард Мажайкс и старший сержант Сергей Белицкис. 20 ноября при вылете из Дании у единственного транспортного самолета ВС НВС Латвии L-410 возникли проблемы с двигателем. У самолета сработал контрольный сигнализатор левого двигателя, и экипаж принял решение приземлиться в Дании. В приказе о награждении было отмечено, что только благодаря профессионализму этих людей самолет смог успешно приземлиться.

В тот же день Даугавпилсский союз профсоюзов призвал жителей города не пользоваться телефонной связью с утра 2 января следующего года до позднего вечера 3 января в знак протеста против высоких тарифов и низкого качества услуг «Латтелекома».



23 декабря 1991 года независимую Латвию признал Казахстан.

23 декабря 1986 года Совет Министров ЛССР постановил назначить Берзиньша Андриса Волдемаровича заместителем министра бытового обслуживания Латвийской ССР.



23 декабря 1985 года на рижский Домский собор был поднят отреставрированный петушок. В его основание был вложен металлический контейнер с документами об истории реставрации собора и монетой в один рубль того же года выпуска. Были обнаружены и сняты 29 августа 2015 года.

23 декабря 1980 года в Алуксне была отмечена температура воздуха +5 градусов, что стало рекордом, продержавшимся до 2013 года.

23 декабря 1971 года работники промышленности Латвийской ССР завершили выполнение годового плана по объему реализации промышленной продукции и производству большинства важнейших видов изделий.

23 декабря 1944 года в районе Джуксте, в Тукумском районе, начались бои, в которых 130-му латышскому стрелковому корпусу Красной Армии противостояла 19-я латышская дивизия Ваффен СС.



В тот же день в Риге в бывшем здании Рижского Латышского общества вновь открылся Дом Красной Армии. На открытии выступил Краснознаменный ансамбль песни и пляски под руководством лауреата Сталинской премии, народного артиста СССР, профессора, генерал-майора А.В.Александрова. Как сообщалось, были исполнены Гимн СССР, кантата о Сталине, новое произведение «Поэма об Украине», произведения Шумана, Гуно, Верди, «Песня украинского бандуриста», а также юмористическая «Песня американского солдата» и многое другое.



23 декабря 1939 года вечером президент Карлис Улманис посетил 6 роту батальона связи 5 Рижского полка айзсаргов на улице Гауйенас и привез подарки всем детям этой улицы — обувь, варежки, чулки, тёплое бельё, а так же конфеты и печенье. Подарки детям раздал Рождественский дедушка. Возле елки, вместе с президентом, собрались 50 детей, их родители- рабочие окрестных заводов, а также айзсарги. Дети рассказали про учебу, а взрослые — про работу, сообщила газета «Ритс».



23 декабря 1936 года состоялся праздник стропил на строительстве дома Рижского латышского общества. Вернее, пристройки к нему, по проекту архитектора Э. Лаубе. Общество наградило строителей денежными премиями.

В тот же день в Москву прибыл последний посол Латвии в СССР Фрицис Коциньш.



23 декабря 1924 года в Риге, в общественном бюро на улице Калькю 1, состоялась первая дегустация латвийского сахара.

В тот же день корреспондент рижской газеты «Сегодня» сообщал из Двинска: «На дворе Рождество и, как полагается в это время, у нас должен бы быть снег и рождественские морозы. 17 декабря (4-го . по старому стилю на «Варвару») выпал у нас небольшой снег, покрыв землю на один дюйм. В ночь на 1-ое («зимний Микола») ждали настоящих первых зимних морозов. Но ночью пошёл дождь. И надежды соскучившегося по снегу обывателя не оправдались. Бывшие до 17-го декабря бесснежные морозные в 4—7 градусов дни сменились тёплыми (в 3—5 градусов). Сверх льда успевшей замёрзнуть Двины показалась вода, местами от берега отстал лёд. Сирень выпустила листы величиною с сантим На других деревьях набухли почки, и если ещё с неделю продержится такая же температура — появятся цветы на вишнях и листья на других деревьях. Погода напоминает март месяц. «И мы будто бы не накануне Рождества, а накануне Пасхи», говорят обыватели. «Не произошла ли ошибка в календаре?».

23 декабря 1920 года в Риге родилась Зента Эргле, самая популярная латышская детская писательница. Автор трёх десятков приключенческих и научно-популярных детских книг, большей частью переведённых на пятнадцать языков, общий тираж которых достиг двух миллионов экземпляров. Умерла в 1998 году.

23 декабря 1917 года (по старому стилю) в районе озера Бабитес и Тирельских болот начались так называемые Рождественские бои, с участием 3-го и 7-го латышских стрелковых полков.

Фото - president.lv, mixnews.lv, Министерство обороны ЛР, газеты "Диена" и "Ритс", журнал "Неделя".