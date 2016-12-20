АНОНС: на радио Baltkom - архиепископ Риги Збигнев Станкевич
Эксклюзив | 20 декабря 2016 года, 15:30
Сегодня, после 16.00 в программе "Зеленая лампа" на радио Baltkom - митрополит Римско-католической церкви Латвии, архиепископ Риги Збигнев Станкевич.
Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.
Подключайтесь!
Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.
Напомним, на этой неделе программа "Зеленая лампа" на радио Baltkom просит помощи для 7-летнего Ростислава Федорова из Юрмалы. Историю Ростислава можно прочитать ЗДЕСЬ.