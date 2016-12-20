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Убийство посла России в Турции Андрея Карлова является подлым и ужасающим весь мир. Об этом в эфире радио Baltkom заявил посол России в Латвии Александр Вешняков.

По его словам, Россия надеется на то, что после произошедших этой ночью террористических актов в разных странах, мир наконец услышит призывы России об объединении сил в борьбе с терроризмом.

"Оценка произошедшего в Анкаре однозначна - это подлое убийство. В очередной раз было показано звериное лицо международного терроризма. Целью этих убийц является запугивание цивилизованного мирового сообщества, дестабилизация ситуации и диктовка своих условий. Но мы не должны поддаваться какой-то панике. Мы должны объединиться в борьбе с этим жестоким, варварским злом 21-го века", - рассказал Вешняков.

Он также сообщил, что сегодня, как и планировалось, в Москве проходит трехсторонняя консультация министров иностранных дел России, Турции и Ирана.

"Встреча как раз и посвящена проблеме объединения усилий в борьбе с так называемым "Исламским государством" в Сирии. Я рассчитываю, что эта встреча завершится конкретными результатами. В нашем понимании, произошедшее в Турции - это, скорее всего, действия "Исламского государства". Мы очень рассчитываем на то, что наш призыв к объединению усилий всего мирового сообщества в борьбе с террористической угрозой и созданию широкой антитеррористической коалиции, наконец, будет услышан", - подчеркнул Вешняков.

Как уже сообщалось, в понедельник вечером в Анкаре в результате покушения был убит посол России в Турции Андрей Карлов. Позже ночью, в центре Берлина грузовик протаранил толпу на рождественской ярмарке - погибли 12 человек, 50 человек ранены. Также сообщалось о стрельбе в исламском центре в Цюрихе и у посольства США в Анкаре.