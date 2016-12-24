24 декабря 2013 года в бэби-боксе Детской клинической больницы в Риге был оставлен новорожденный мальчик. Как сообщили в больнице, ребенок здоров, его возраст составлял 4 дня, вес - около 3 кг. Это был 15-й оставленный малыш в рижском бэби-боксе и 21-й во всей Латвии.

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президент Валдис Затлерс в рождественском поздравлении пожелал жителям Латвии укутать своих ближних одеялом любви.

В тот же день основатель Народной партии Андрис Шкеле в рождественском поздравлении соратникам заявил, что следующий год станет переломным. И пообещал, что в следующем году Народная партия вновь станет инициативным лидером. «Я желаю, чтобы мы сквозь трудности сегодняшних дней могли увидеть светлое будущее. Трудности дают опыт и делают нас сильней. Это относится и к Народной партии в частности, и к обществу в целом. Однако это возможно тогда, когда мы научимся не только выносить трудности, но и преодолевать их» - сказал Шкеле.

24 декабря 2008 года премьер-министр Ивар Годманис в рождественском поздравлении выразил уверенность, что страна сможет преодолеть трудности, “если мы сформируем капитал взаимного доверия”.

24 декабря 2007 года, в сочельник, в Риге родился 31 ребёнок. В Университетской клинике имени Паула Страдиньша на свет появились 9 малышей, в Рижском роддоме - 22, а вот в Латвийском центре семьи новорожденных не было.

24 декабря 2006 года результаты опроса, проведённого агентством TNS Latvia показали, что для жителей Латвии самый желанный подарок на Рождество - мобильный телефон или карточка предоплаты разговоров по нему, их хотели бы получить 10% тех, кто отмечает этот праздник.

24 декабря 2004 года утром в Риге полиция нашла в нежилом доме по ул. Вея в Торнякалнсе 2,5 килограмма тротила.

24 декабря 2003 года в Вентспилсском порту из-за сильного ветра потерпел аварию сингапурский танкер Luctor, врезавшийся в причал.

В тот же день полиция Рижского района сообщила, что по месту жительства начальника участка ООО "Гетлини 2", принадлежащего самоуправлениям Риги и Стопиньской волости было обнаружено 4,55 кг тротила, 15 детонаторов, бикфордов шнур длиной около метра, 3993 патрона различного калибра, заряженное ружье, самодельное огнестрельное оружие, приспособленное для стрельбы с глушителем, пистолет и три глушителя. А также около 250 литров немаркированного алкоголя, разлитого в различные емкости.

24 декабря 2002 года бывший депутат Сейма Янис Разна на допросе в полиции Баускского района сознался, что застрелил Марите Дрейере 1950 года рождения.

24 декабря 2000 года в Риге, на ул. Фестивала, за нанесение тяжких телесных повреждений бывшему начальнику службы военной контрразведки Министерства обороны Гунару Кандису задержан 45-летний Сергей. Как сообщала пресса , Кандис находился в гостях у жены Сергея, и муж, придя домой, застал обоих в недвусмысленной ситуации.. Оскорбленный супруг немедленно выхватил пистолет и выстрелил гостю в живот. За Кандисом приехала «скорая помощь», а Сергей пошел в полицию и сдался.

24 декабря 1991 года в Латвии была отмечена рекордная средняя температура воздуха +8,6 градусов.

24 декабря 1989 года 2-й съезд народных депутатов СССР признал не имеющими силы с момента подписания секретные протоколы к советско-германскому договору от 23 августа 1939 года. За проголосовали 1435 депутатов, против — 259, воздержалось — 266.

24 декабря 1988 года в Латвийской ССР первый раз открыто праздновали Рождество.

24 декабря 1975 года в квартире Раймонда Паулса раздался телефонный звонок. Неизвестный мужчина поинтересовался, слышал ли композитор о серии убийств в Рижском районе, и потребовал найти в течение суток 17 тысяч рублей и доставить на следующий день в Межапарк на улицу Стокголмас, чтобы не пополнить список жертв.

24 декабря 1963 года был открыт воздушный мост на улице Августа Деглава в Риге.



24 декабря 1958 года в Риге состоялось торжественное открытие воздушного моста над железной дорогой возле станции Браса. По мосту пошли трамваи 11-го и 2-го маршрутов, который был продлён до Чиеркуркалнса.

24 декабря 1947 года газета «Известия» опубликовалa письмо Сталину от рабочих, работниц, инженерно-технических работников и служащих промышленности, транспорта, совхозов и МТС, колхозников и колхозниц, крестьян и крестьянок Латвийской ССР. «Прошло лишь два с половиной года — говорилось в письме, - после того, как руководимая Вами героическая Советская Армия очистила нашу родную землю от немецко-фашистских захватчиков. Но какие огромные перемены произошли за этот короткий срок! Как свое родное, кровное дело восприняли мы разработанный под Вашим мудрым руководством план великих работ по восстановлению и развитию народного хозяйства. Ваша, дорогой товарищ Сталин, неустанная отеческая забота о насущных нуждах латышского народа и та огромная помощь, которую постоянно получает наша республика от советского правительства и от других республик, приумножили наши силы в борьбе за преодоление послевоенных трудностей, за досрочное выполнение производственных планов...».



24 декабря 1945 года в Кабиле Кулдигского района отряд так называемых лесных братьев, или национальных партизан, в количестве 20 человек под руководством Фрициса Карклиньша на один день занял здание местного исполкома и отделения милиции. Убив милиционеров и захватив трофеи — оружие, пишущие машинки и радиоприёмник — нацпартизаны, по одной версии, подожгли здание, а по другой — подняли над ним красно-бело-красный флаг. И покинули город, не дожидаясь прибытия роты НКВД. Позднее в честь этого была установлена памятная доска.

24 декабря 1944 года Совинформбюро сообщило: «Авиация Краснознамённого Балтийского флота 22 декабря бомбардировала немецкие транспорты в порту Либава. В результате бомбо-штурмового удара потоплены два транспорта и два сторожевых корабля противника. В порту Виндава летчики флота пустили ко дну немецкий транспорт водоизмещением в 8 тысяч тонн».



24 декабря 1940 года газета «Падомью Латвия» сообщила, что между заводом ВЭФ и театром Дайлес заключён договор о дружбе. Вэфовцы обязались дать театру разные своих хористов и статистов для больших постановок, распространять у себя билеты и помочь театру техническими материалами. А также раз в месяц присылать пропагандистов с докладами. А театр обещал обучать заводской драмкружок, приглашать на читку пьес, изготовить для драмкружка декорации, костюмы и реквизит.. И выдать пропуска в театр стахановцам. Кроме того, было решено обмениваться стенгазетами.

В тот же день Совет Народных Комиссаров Латвийской ССР принял решение об организации государственных трудовых сберегательных касс.



24 декабря 1925 года было сформировано десятое правительство Латвийской Республики, во главе с Карлисом Улманисом. В нём было девять министров. Продержалось до 4 мая следующего года.

В тот же день в Риге, в советском полпредстве на улице Антонияс состоялся прием по случаю приезда в Ригу народного комиссара иностранных дел СССР Георгия Чичерина. Присутствовали премьер-министр Улманис, депутаты Сейма, высшие чиновники. Вечером в доме Черноголовых состоялся обед, устроенный правительством в честь Чичерина. Ночью нарком уехал в Москву.

24 декабря 1922 года рижская газета «Сегодня» сообщила: «В пятницу состоялся переезд Президента республики Я. Чаксте на новую квартиру в замке. Канцелярия Президента переедет в замок после Рождества. Приём у Президента республики проводится в замке по вторникaм и пятницам с 11 до 1 часу дня».

24 декабря 1917 года (по старому стилю) в Риге прошли массовые демонстрации под лозунгом "Свободная Латвия в Свободной России!".

Фото - president.lv, "Ригас Сатиксме", журнал "Атпута", газеты "Ритс" и "Падомью Латвия"