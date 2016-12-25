25 декабря 2014 года министр иностранных дел Эдгар Ринкевич в интервью агентству ЛЕТА заявил, что вопрос о переносе из Юрмалы конкурса популярной музыки "Новая волна" решают организаторы конкурса, а не Министерство иностранных дел Латвии. Комментируя опасения предпринимателей в том, что с уходом конкурса из Латвии пострадают многие отрасли, министр заявил, что слышит подобные заявления не впервые и относится к ним критически.

25 декабря 2012 года Институт Латвии призывал население вносить изменения в посвященные Латвии статьи в "Википедии", крупнейшей в мире онлайн-энциклопедии, для обеспечения максимальной объективности и полноты информации.

В тот же день скандально известный американский латыш, врач Айварс Слуцис распространил открытое письмо послу США в Латвии Марку Пеккале, в котором пишет, что США следовало бы назначить в Ригу такого посла, который помог бы живущим в Латвии русским переселиться в Россию.

25 декабря 2011 года стало известно, что в 2012 году президентская канцелярия потратит на пенсии экс-президентам 54 тысяч латов.

25 декабря 2009 года на интернет-аукционе e-Bay фоторафия бывшего президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги с ее автографом была продана за 107,10 доллара США (52,48 лата). Фотография была снята, когда Вике-Фрейберга как президент страны выступала с обращением к участникам Рижского саммита НАТО. На аукцион фотографию выставил коллекционер автографов Маркус Бренд из Швейцарии, который, по его словам, приобрел ее в мае того года в Берлине.

25 декабря 2008 года вечером хулиганы разбили 29 окон Рижской эстонской средней школы, расположенной на улице Атгазенес в Риге. Вначале полицию вызвали на место происшествия примерно в 23 часа, после того, как были выбиты стекла четырех окон. Примерно в 1.30 были выбиты еще четыре окна, и полицейские оставались на месте уже дольше, занимаясь оформлением документов и осматривая окрестности. Но все же хулиганы позднее, после 4 часов, выбили стекла еще 21 окна.

В ту же ночь неизвестные злоумышленники проникли в магазин на ул. Бривибас в Риге, выбив стекло витрины, и похитили 56 килограммов конфет производства фабрики Laima.

25 декабря 2007 года Европейский суд по правам человека в Страсбурге принял к рассмотрению иск гражданина Латвии врача-психотерапевта, лидера движения "Верните наши имена" Руслана Панкратова об искажении при написании в паспорте оригинальных имени и фамилии.

25 декабря 2006 года сорокалетний мужчина из Цесиса, взрывая петарду, лишился пальца руки, сообщил хирург Латвийского центра пластической и микрохирургии Дзинтарс Озолс. По его словам, в результате неудачного взрыва петарды, мужчина также травмировал ключицу и получил ожоги лица. Палец унесло взрывной волной в неизвестном направлении. Пациент рассказал медикам, что решил поджечь петарду не от спичек или зажигалки, а от сигареты, в результате петарда взорвалась у него в руках.

25 декабря 2005 года, когда в связи с Рождеством в рижской тюрьме Матиса разрешается громко включать музыку, двое подростков напали в тюремной камере на своего сверстника Яниса (1989 года рождения) и несколько раз ударили его, от чего он потерял сознание. Когда Янис очнулся, напавшие заявили ему, что обязательно убьют его. Янис попросил разрешить ему написать прощальное письмо семье, и напавшие разрешили. Он писал письмо около полутора часов, потом напавшие снова стали бить его, а затем задушили ремнем. Затем один из напавших позвал надзирателя и объявил ему, что в камере находится труп.

25 декабря 2004 года административный районный суд отклонил просьбу Татьяны и Карины Сливенко о признании их негражданами Латвии, восстановлении сведений о Сливенко в Регистре жителей и отмене решения о их выдворении из страны. В своем иске Сливенко просили признать противоправными решения об аннулировании сведений о них в Регистре жителей и персональных кодов, а также признать противоправным и отменить решение о высылке.

25 декабря 2002 года в Медумской волости Даугавпилсского района загорелась церковь, причиненный пожаром ущерб составил 4000 латов. Наиболее вероятная причина пожара, бушевавшего на площади 180 кв. метров на чердаке здания церкви, принадлежащей Земгальской католической общине - неисправность дымохода.

25 декабря 2001 года в Юрмале неизвестный преступник произвел пять выстрелов в окно квартиры одного из местных бизнесменов. Как сообщили в министерстве внутренних дел, на улице Каудзишу неизвестное лицо стреляло из неустановленного оружия в окно квартиры, выходящее на улицу, и ранило в спину Василия А. 1953 года рождения. Раненый был доставлен в больницу. По данным полиции Юрмалы, раненый мужчина является владельцем лесопилки. Наиболее вероятно, что нападение имело бытовой мотив. Выстрелы были произведены из малокалиберного оружия.

25 декабря 2000 года в Рижском пассажирском порту пришвартовался круизный лайнер Silja Serenade скандинавской компании Silja Line - самое крупное судно из заходивших в Рижский пассажирский порт в том году.

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в 19.00 Президент Советского Союза Михаил Горбачев, выступая по Центральному ТВ, объявил о прекращении своей деятельности на посту президента.

25 декабря 1998 года в Риге возле памятника Свободы безработный Константин облил себя бензином и поджег. Не выдержав боли от ожогов, он бросился в городской канал, пробил своим телом лед и ушел под воду. Подоспевшие прохожие вытащили молодого человека. В Государственном ожоговом центре сообщили, что площадь ожогов у Константина составила около 30% поверхности тела.



25 декабря 1975 года в Елгаве состоялся митинг в честь сдачи в эксплуатацию завода микроавтобусов «РАФ»,рассчитанного на производство 17 тысяч автомобилей в год.

В тот же день Раймонд Паулс, известив милицию, оставил в Межапарке портфель с деньгами для вымогателя, который звонил ему накануне. При попытке открыть портфель был задержан инженер Юрий Криницын, на счету которого оказались три трупа, но проведенная институтом Сербского экспертиза показала, что это психически больной человек.



25 декабря 1935 года газета «Ритс» объявила конкурс на латышские названия блюд, «которые в наших гостиницах, ресторанах и вообще в меню обозначают чужими словами». Газета обещала выплачивать пять латов за каждое присланное латышское название. При условии, что оно новое, а не взято из книг по домоводству. Предложения принимались до 6-го января.



25 декабря 1925 года ночью у дома Райниса в Задвинье (на фото) какими-то хулиганами была произведена очередная выходка. Как сообщила газета «Сегодня», около полуночи в доме внезапно потухли все электрические лампочки. На дворе в это время раздались какие-то крики и ругательства, направленные, по-видимому, по адресу писателя. Райнис вместе со своей супругою, писательницей Аспазией, выбежали полуодетые за дверь дома и увидели каких-то двоих мужчин, убегавших на улицу. Темнота помешала им увидеть лица хулиганов.



25 декабря 1923 года в церкви Мадлиены (Огрский край) при помощи локомобиля был торжественно повешен колокол, возвращенный из России, куда был эвакуирован в 1914 году.

25 декабря 1920 года рижская газета «Сегодня» сообщила: «На днях в Риге был арестован известный коммунист К. Агитатор намеревался поехать в Англию, Ирландию и Индию и заняться там коммунистической пропагандой. При нем найдено значительное количество интересного компрометирующего материала. Агитатор — ирландец».

25 декабря 1919 года, вечером, Штаб Главнокомандующего армией Латвии сообщал о положении на фронтах: «Германский фронт: Без перемен. Большевистский фронт: К северу от Лубанского озера, в районе Кокорево-Сталтаки, артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь. На остальном фронте спокойно».

Фото - журналы "Неделя" и "Илюстретс журналс", газета "Ритс", Википедия.