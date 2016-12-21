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Эротика и порнография – две эти темы вызывают самые противоречивые чувства у общества. Очевидно, что они никого не оставляют равнодушными. Одни говорят, что это аморально и безнравственно, другие, наоборот, подчеркивают, что доступность "фильмов и фотографий для взрослых" -- свидетельство демократии и свободы.

В среду в эфире радио Baltkom пройдет большой круглый стол на тему "Эротика и порнография". К этой теме мы решили подойти с самых разных точек зрения: научной, культурологической и даже философской.

В чем притягательность и опасность видео- и фотопродукции, играющей на основном инстинкте человека? Почему люди, которые публично ругают порнографию и эротику, сами нередко заходят на соответствующие сайты в Интернете? Кстати, любители пикантных сайтов есть даже в Сейме Латвии. "Слуги народа" тоже небезгрешны.

Где проходит грань между желанием расширить свои представления о сексуальной жизни и патологией?

Мы ждем в студии на прямой эфир: поэта, переводчика и издателя Дмитрия Кузьмина, порно-актрису, обладательницу порно-Оскaра Владлену Пушкаш (Empera), музыканта Андрея Яхимовича, фотографа Алексея Иванова, кинокритика Вадима Агапова, хозяйку поп-ап магазина "ICON FURS", в прошлом радиогейшу и участницу множества эротических фотосессий Иеву Адамс.

Специально для этого эфира эксклюзивные интервью радиостанции Baltkom дали легендарный режиссер Тинто Брасс("Калигула", "Подглядывающий”"и т.д.), сценарист первого в СССР эротического фильма "Маленькая Вера" Мария Хмелик и российская порно-актриса и обладательница "порно-Оскара" Алина Хенесси.

Также у нас запланированы прямые включения с учеными, психологами, сексологами и другими специалистами из разных стран мира.

Ведущие – Вадим Радионов и Константин Ранкс.

Не пропустите. Скучно точно не будет.

Время эфира - с 13 до 16 часов.

Трансляцию из студии радио Baltkom этого эфира будут обеспечивать порталы "Новой газеты Балтия", "ETV+" (Эстония), "Delfi.lt" (Литва), "CпектрПресс" (Россия) и "Окно в Москву" (Россия).

Телефоны прямого эфира +371-67212939 и 371-67213939.