26 декабря 2014 года ночью человек в костюме Элвиса Пресли с парашютом спрыгнул с крыши бывшего Дома печати. О чем стало известно из соответствующего видеоролика, распространенного в интернете. Участники и организаторы перфоманса сообщили, что таким образом хотели порадовать жителей Латвии и пожелать им хорошего настроения в преддверии Нового Года. Полиция начала административное дело.

26 декабря 2011 года вечером в Риге на спортивной площадке школы на улице Унияс был найден мужчина с огнестрельной раной головы, а рядом с ним боевая граната. Как сообщили в полиции, 45-летний мужчина, вероятно, совершил самоубийство - вначале пытался взорвать себя гранатой, а когда ему это не удалось, выстрелил себе в голову.

В то же утро температура воздуха побила как рекорды 3-й декады декабря, так и конкретного дня 26 декабря, сообщил Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. В Риге воздух прогрелся до +9,2 градуса по сравнению с прежним рекордом +6,2 градуса в 1971 году. В Айнажи температура воздуха была +7.8 градуса, в Мерсрагсе и Добеле +9,2 градуса.

26 декабря 2010 года Рижская дума впервые пригласила рижан встретить Новый год возле памятника Свободы, а также посмотреть салют на Бастионной горке. Представитель Рижской думы Индра Вилде сообщила, что на площади возле памятника Свободы 31 декабря с 21 часа будут транслироваться праздничные выступления, музыка и видеоклипы.

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напротив здания Кабинета министров, у палаточного городка появился зеленый навес размером примерно четыре квадратных метра. Он был установлен в том месте, где протестующие обычно ели. Навес участникам акции протеста подарил некий мужчина, чтобы протестующие не мокли под дождем и мокрым снегом.

26 декабря 2008 года командующий Национальными вооруженными силами Юрис Маклаковс заявил, что в борьбе с преступностью и обеспечении общественного порядка полиции могут помочь 500 ополченцев.

26 декабря 2007 года результаты исследования, проведённого по заказу компании P.R.A.E. Sabiedriskаs attiecibas показали, что 29% жителей Латвии опасаются наступления в 2008 году экономического кризиса в стране, который тяжёло скажется на всём населении, а 52% опрошенных жителей считают, что Латвия уже сейчас переживает экономический кризис.Лишь 3% респондентов были уверены в том, что кризиса не будет вообще или что его ощутят только представители некоторых сфер, например, спекулянты недвижимостью.

26 декабря 2006 года пресс-секретарь президента Латвии Айва Розенберга сообщила, что 2006 год был в истории Латвии в своем роде уникальным. В стране побывали три королевы — Швеции, Нидерландов и Великобритании, 26 глав государств и правительств, состоялся чемпионат мира по хоккею.

В тот же день состоялся первый рейс авиакомпании airBaltic из Риги в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты). Спрос на этот маршрут оказался недостаточно велик и он был закрыт 14 января.

26 декабря 2005 года правительство заслушало доклад комиссии по оценке последствий советской оккупации Латвии о проделанной работе и планах на будущее и делегировала министру финансов право выделить финансирование для обеспечения ее работы. Руководитель комиссии Эдмундс Станкевичс сообщил, что для привлечения специалистов и обеспечения работы комиссии требуются 134 тысячи латов.

В тот же день пресс-секретарь Управления натурализации Лига Лукшо сообщила, что УН в этом году получило почти 19 тысяч заявлений о натурализации, отклонено было 91 заявление, главным образом те, что были поданы уголовно осужденными лицами, у которых еще не погашена судимость. Она рассказала, что число отказов в гражданстве очень невелико - с начала натурализации отказы были только по 453 заявлениям о натурализации, при этом за десять лет УН получило 109 923 заявлений от желающих натурализоваться.

26 декабря 2004 года тринадцатилетний подросток в Пиньки Рижского района украл у родителей из сейфа более 8000 латов. Основную их часть потратил на покупку четырех мобильных телефонов новейших моделей - Sony Ericsson, Nokia 6230, Nokia 6360 и Nokia 6170, и систему free hands стоимостью 80 латов. Он также купил автомашину Volkswagen Passat 1988 года выпуска, автомагнитолу для нее и небольшую акустическую систему для дома. Купленное в Юрмале авто подросток оформил на своего 18-летнего знакомого, а подростку, которому по плану инициатора кражи следовало изобразить вымогателя, в качестве компенсации был куплен мотороллер за 100 латов.

В тот же день большая часть живущих в Латвии граждан Украины проголосовала за Виктора Януковича, отдав ему вдвое больше голосов, чем Виктору Ющенко. За действующего премьера Януковича свои голоса отдали 275 пришедших на избирательный пункт граждан Украины, а за Ющенко - 133. 17 избирателей проголосовали против обоих кандидатов в президенты, а два бюллетеня были признаны недействительными.

26 декабря 2003 года вечером в Лиепае в квартиру на улице Вентас 2 вошли дети в масках ряженых, попросили конфет, пообещав пошутить над женщиной, если не получат сладостей. Женщина, по профессии учительница, впустила детей в квартиру и угостила их конфетами. Однако после их ухода она констатировала пропажу паспорта и кошелька. Вере Ш. 1940 года рождения был нанесен убыток в 40 латов.

26 декабря 2002 года пресс-секретарь МИД Латвии Вилмарс Хениньш сообщил, что латвийский МИД удивлен высказанным президентом России неадекватным сравнением стран Балтии, в том числе, Латвии, с Македонией, прозвучавшим в прямом эфире российских телеканалов ОРТ и РТР.

В тот же день стало известно, что премьер-министр Эйнарс Репше получил первые дипломатические подарки. За время пребывания на этому посту премьерский шкаф для подарков пополнился четырьмя подношениями, в том числе тремя алкогольными напитками. Посол России Игорь Студенников подарил руководителю латвийского правительства водку "Юрий Долгорукий" со стопками, предприниматель Сол Букинголтс - коньяк Hennessy, а посол Польши в Латвии Тадеуш Фишбах - водку Kiermusianka. В свою очередь посол Китая Ван Кайвень преподнес премьер-министру комплект старинных китайских монет.

26 декабря 2001 года пресс-секретарь МИД Латвии Вилмарс Хениньш заявил что высказывания Владимира Путина о ситуации в Латвии неадекватны сложившейся ситуации. Президент России, отвечая в прямом эфире на вопросы россиян, на вопрос о планах по решению проблем русскоязычного населения в Латвии, привел в пример Македонию.

26 декабря 2000 года Министерство юстиции разработало правила, устанавливающие ограничения на использование слова "Латвия" и его сокращений и переводов на иностранные языки в названиях фирм. Слово "Латвия" или его сокращения нельзя будет включать в названия фирм, способных вызвать нежелательные ассоциации.

26 декабря 1988 года в Риге, в конференц-зале Латвийского морского пароходства прошла пресс-конференция основателей Интерфронта.



26 декабря 1973 года в Риге на торжественном заседании ЦК Компартии Латвии и Верховного Совета Латвийской ССР с участием представителей общественных организаций член Политбюро ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Николай Подгорный вручил Латвийской ССР орден Дружбы народов.

26 декабря 1939 года в Риге на углу улиц Даугавпилс и Латгалес ( ныне Маскавас) некий пьяный мужчина пугал прохожих ручной гранатой и криком «Кто ко мне приблизится — взлетит на воздух!» . Похожие разбегались, пока местный житель Георгий Леонов не ударил угрожавшего по голове, отчего тот упал и выронил гранату. А тут и полиция подоспела. Оказалось что граната у Яниса Риньтиса, проживавшего на улице Гертрудес, 117 была не боевая, и взорваться не могла, сообщила газета «Яунакас Зиняс».



26 декабря 1936 года на Даугаве возле острова Буллю в сильный шторм попал пассажирский пароход «Зиедонис», направлявшийся в Елгаву. «Много переживший капитан Пека делал всё возможное, чтобы удержать судно в правильном направлении. Машина в 130 лошадиных сил работала на полную мощность, но противостоять буре не могла» - писала газета «Яунакас Зиняс». Судно выбросило на мель возле Болдераи.

26 декабря 1923 года Даугавпилс был потрясён загадочным убийством — ночью в своей квартире на Шоссейной улице топором была убита домохозяйка Нина Корженевская. Убийца нанес удар женщине, когда она играла на рояле, похитил драгоценности и пытался поджечь квартиру. Но вернувшаяся из гостей сестра убитой вызывала пожарных, пожар был потушен и обнаружен труп. Как сообщила газета «Сегодня», в убийстве сознался депутат городской думы Васильев.

26 декабря 1917 года комендантское отделение ВЦИК отдало приказ направить в Петроград для пополнения сводного батальона латышских стрелков в Смольном по 25 стрелков от каждого латышского стрелкового полка.

26 декабря 1875 года (по старому стилю) императором Александром Вторым был утвержден проект Рижского Христорождественского собора архитектора Р.К. Флуга.

Фото - mixnews.lv, РИА-Новости и газета "Яунакас зиняс".