Домбрава: сколько еще европейцев должно умереть ради беженцев? (25)

фото

Эксклюзив | 20 декабря 2016 года, 20:06

Депутат Сейма от Национального объединения "Visu Latvijai!"–TB/LNNK Янис Домбрава в своем Twitter в очередной раз выразил возмущение европейской миграционной политикой. Таким образом политик прокомментировал сообщения о том, что теракт в Берлине совершил выходец из Пакистана, прибывший в Германии в статусе беженца.

"СМИ сообщают, что очередной теракт совершил беженец. Скольким еще европейцам придется умереть ради соответствующей миграционной политики?",- написал представитель нацблока.

Как уже сообщалось, в понедельник вечером в Берлине грузовой автомобиль врезался в людей на рождественской ярмарке. В результате инцидента погибли 12 человек, еще 48 были ранены.

Немецкие СМИ сообщают, что подозреваемый в совершении этого преступления задержан. По данным агентства DPA, предполагается, что это беженец, который в феврале этого года прибыл в Германию из Афганистана или Пакистана.

Комментарии 25
Таня Попова1 день назад
Прыщавый Недоумок домбрава(противно писать с большой буквы) вечно-скажет,как в лужу...Сочувствую безгласному Твиттеру...Впечатление,что любое полит.событие-сразу Повод вставить свои три гроша...И ладно бы что-то ,если не умное,то хотя бы толковое...Жалею,что эта пародия на политика,относительно грамотный...Лучше бы им был...
Ответить
sas1 день назад
У Обамы спроси.
Ответить
Янису привет1 день назад
Янис Домбрава, как и вся приблатненная нац элита любит бежать впереди паровоза. Никто не уверен, что подозреваемый в совершении этого преступления задержан. Тот парнишка как бы не причем оказался... А если вспомнить стрельбу на территории торгового центра в Мюнхене, так там в десятом колене переселенец был. Как бы по вашему, приклонившийся, натурализававшийся и принятый святой преамбулой.
Ответить