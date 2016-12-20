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Депутат Сейма от Национального объединения "Visu Latvijai!"–TB/LNNK Янис Домбрава в своем Twitter в очередной раз выразил возмущение европейской миграционной политикой. Таким образом политик прокомментировал сообщения о том, что теракт в Берлине совершил выходец из Пакистана, прибывший в Германии в статусе беженца.

"СМИ сообщают, что очередной теракт совершил беженец. Скольким еще европейцам придется умереть ради соответствующей миграционной политики?",- написал представитель нацблока.

Mediji ziņo, ka kārtējo teroraktu ir pastrādājis patvēruma meklētājs. Cik vēl eiropiešiem būs jāmirst imigrāciju atbalstošu politiķu dēļ? — Jānis Dombrava (@janisdombrava) December 20, 2016

Как уже сообщалось, в понедельник вечером в Берлине грузовой автомобиль врезался в людей на рождественской ярмарке. В результате инцидента погибли 12 человек, еще 48 были ранены.

Немецкие СМИ сообщают, что подозреваемый в совершении этого преступления задержан. По данным агентства DPA, предполагается, что это беженец, который в феврале этого года прибыл в Германию из Афганистана или Пакистана.