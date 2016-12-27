27 декабря 2015 года результаты опроса, проведенного социологическим агентством SKDS показали, что жители Латвии неоднозначно относились к президенту США Бараку Обаме. Почти половина латвийцев оценивали Обаму позитивно: 40% респондентов относились к нему положительно, еще 5% - очень положительно. 42% жителей Латвии выразили отрицательное отношение к президенту США: 25% опрошенных оценивали его отрицательно, еще 18% - крайне отрицательно. 12% участников опроса не могли сформулировать свою точку зрения.

27 декабря 2013 года публицист портала Pietiek.com Лато Лапса направил президентской канцелярии официальный запрос о состоянии здоровья главы государства Андриса Берзиньша. Лапса требовал у канцелярии предоставить информацию о том, какие именно медицинские обследования и в каких учреждениях проходил Берзиньш и какими были их результаты. Публицист напоминал, что согласно закону "О государственной тайне" информация о состоянии здоровья главы государства не является конфиденциальной.

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В тот же день президент Андрис Берзиньш в резиденции встретился с обладателями Кубка мира о пляжному волейболу Александром Самойловым и Янисом Шмедыньшем и их тренерами. Спортсмены подарили президенту мяч.

В тот же день на заседании комитета по введению евро зампрезидента Банка Латвии Агрис Руселис сообщил, что все необходимые наличные ресурсы евро доставлены в Латвию.

27 декабря 2011 года сильный ветер ломал в Риге деревья и крыши, деревья падали на автомашины, со зданий валились камни и обломки крыш. Уровень воды в Даугаве поднялся на 1,25 метра. А температура воздуха достигла рекордных показателей. Теплее всего было в Риге и Мерсрагсе - +10 градусов, на Колке - + 9,9, в Добеле - +9,7.

В тот же день депутат Сейма от партии «Единство» Дзинтарс Закис лично переслал автомобильной фирме «Муса Моторс Рига» реквизиты своей фирмы Datoru centrs, которые были необходимы для заключения договора, после чего и была проведена сделка, которую политик пытался представить «покупкой авто в Литве и его импортированием в Латвию». Об этом в июне 2012 года сообщил журналист Лато Лапса, заявив, что при покупке автомобиля депутат Закис уклонился от уплаты НДС на сумму 8,8 тысяч евро (6160 латов).

В тот же день стало известно, что в ноябре полиция арестовала 27-летнюю медсестру, которая подозревалась в нанесении увечий и убийстве собственных детей.

27 декабря 2010 года министр экономики Артис Кампарс в интервью в передаче 100.pants Латвийского телевидения заявил, что предусмотренное в пакете бюджета на будущий год повышение налоговых ставок — последнее в ближайшие три года. По словам министра, потребительские налоги больше повышаться не будет, а налоги на рабочую силу в ближайшие годы будут снижены.

27 декабря 2008 года командующий Национальными вооружёнными силами Юрис Маклаковс признал, что многие латвийские военнослужащие страдают ожирением. «Я считаю, что у нас много солдат с избыточным весом, я этого не скрываю», - сказал он, добавив, что весь личный состав НВС имеет возможноcть заниматься спортом, причём раз в неделю на это специально отводится один час.



В тот же день в Риге в честь дня крещения фельдмаршала Барклая-де-Толли по Эспланаде прошло шествие казаков Прибалтийского казачьего круга.

Той же ночью за небольшой промежуток времени в Курземском предместье Риги были ограблены три магазина. Неизвестные злоумышленники проникли в помещения, выбив витрины магазинов, и похитили различные товары. Прошлой ночью эти же магазины были ограблены вновь. Преступники так же, как и в предыдущий раз, проникли внутрь магазинов, выбив стекла витрин, и похитили различные товары.

27 декабря 2007 года Рижский окружной суд приговорил к четырём годам тюрьмы с конфискацией имущества бывшего сотрудника Службы безопасности сейма и президента Зигмарcа Рубениса, обвиняемого во взяточничестве.

27 декабря 2006 года в Ираке в результате взрыва автомашины во время патрулирования погибли двое и были ранены трое латвийских военнослужащих. Погибли ефрейторы Виталий Васильев и Гинтс Блейя. Раненые капралы Ричард Садовников и Валдис Межаев вернулись в Латвию, а получивший более серьезное ранение Иво Вигулис был отправлен на лечение в Ландштульский региональный медицинский центр в Германии.



В тот же день лица, «имеющие заслуги в восстановлении независимости Латвии», создали Народный трибунал под руководством учредителя организации «Хельсинки-86», кавалера ордена Трех звезд Линарда Грантиньша, орденоносцев Раймондса Битениекса, Айварса Прусиса, а также Константина Пупурса. И приговорили к высшей мере наказания президента Вайру Вике-Фрейбергу, премьера Айгарса Калвитиса и министра иностранных дел Артиса Пабрикса. По обвинению в разрушении территориальной целостности Латвии, геноциде латышского народа, произволе в принятии политических решений, грубом игнорировании Конституции.

27 декабря 2005 года правление партии "Новое время" выдвинуло депутата Сейма Линду Мурниеце на пост министра обороны .

В тот же день газета «Час» писала: «Наступающий год - первый из пятилетнего цикла, ведущего к глобальным переменам. Латвия перестает быть тихой страной, а становится активным и очень скандальным субъектом международного права. И, возможно, вообще перестанет быть той Латвией, к которой мы привыкли (особенного после солнечного затмения 22 сентября 2006 года). Страна теряет управление собственной денежной системой. Лат может умереть уже во второй половине наступающего года вместе с переменами в ценовой и налоговой системах. Сильнейшая миграция населения продолжится. На место уехавших хлынет поток новых неграждан. Начнутся юридические процессы, касающиеся территориальных вопросов. За пять лет Латвия часть своих территорий может потерять. Характерно ослабление центра и правительства на фоне укрепления местных властей. Усиливается роль оппозиции, которая через год уже может прийти к власти».

27 декабря 2004 года партия «Новое время» призвала Сейм принять резолюцию с осуждением последних высказываний президента России Владимира Путина и российского посла в Латвии Виктора Калюжного. «Новое время» считало, что прозвучавшие в последнее время высказывания Путина и Калюжного, «разделяющие людей по этнической принадлежности, неприемлемы в демократическом и цивилизованном мире» и латвийский Сейм должен их осудить.

27 декабря 2003 года Кабинет министров поручил приостановить выполнение договора о проектировании и строительстве нового комплекса здания МВД на ул. Гауяс 15 до тех пор, пока не получит оценки проект эскизов зданий и правительство не примет решение о дальнейших действиях.

27 декабря 2002 года Кабинет министров принял решение о присоединении Латвии к Конвенции о гражданстве Совета Европы от 6 ноября 1997 года.

27 декабря 2001 года был объявлен приговор по делу банка «Балтия», рассмотрение которого началось в сентябре 1998 года. Вердикт судейской коллегии под председательством Инары Штейнерте был таков: признать вину подсудимых по всем пунктам обвинения - в злонамеренном доведении банка до банкротства, в действиях, направленных на подрыв денежной системы страны, в присвоении денег вкладчиков, фиктивной предпринимательской деятельности и сокрытии бухгалтерских данных. И приговорить Александра Лавента к девяти годам лишения свободы с конфискацией имущества, Талиса Фрейманиса - к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества, Алвиса Лидумса - к трем годам и трем месяцам лишения свободы, освободив его как отбывшего наказание в зале суда.



В тот же день независимость Латвии признала Алжирская Народная Демократическая Республика — крупнейшее по территории африканское государство.



В тот же день президент России Владимир Путин нажатием кнопки запустил первую очередь нефтеналивного терминала в Приморске - конечным пункте Балтийской трубопроводной системы, альтернативе нефтеналивному порту в Вентспилсе.

27 декабря 2000 года газета Dienas Bizness сообщила, что в ближайшие 2-3 недели в продаже может появиться водка "Смирнов" латвийского производства .

27 декабря 1999 года бывшему руководителю бюро Misis Latvija Айнару Эйсаксу было предъявлено обвинение в педерастии и удовлетворении половой страсти в извращенной форме. Вторая часть обвинения была предъявлена Эйсаксу несмотря на то, что ему не удалось совершить преступление до конца.

В тот же день после сильного снегопада в Риге толщина снежного покрова достигла 22 сантиметров.

В тот же день министр обороны Гиртc Валдис Кристовскис и руководство латвийской армии утвердили план развития Национальных вооруженных сил на 12 лет.



27 декабря 1941 года в Риге состоялись торжественное богослужение и проводы на Восточный фронт первых латышских добровольцев-полицейских. Начальник рижской службы порядка (Ordnungspolizei) полковник-лейтенант Вейс в своей речи сказал: «Сейчас, провожая наше первое соединение, была высказана бесспорная правда, что в новой Европе будет место и для латышского народа, но только тогда, когда и наш народ пожертвует все свои силы для создания нового порядка. Мы говорим, что латышский народ не смеет и не может просто посматривать со стороны, когда героические немецкие солдаты и их союзники во фронте жертвуют кровь и жизни. Если хотим, чтобы пригласили строить новую Европу, тогда и нашим силам нужно принять участие в ее завоевании. Как сегодня, так и в дальнейшем нам надо делать всё возможное, чтобы приблизить и ускорить победу над жидовским большевизмом и жидовской плутократией...».



27 декабря 1937 года года в Москве на основании «нецелесообразности» был закрыт латышский государственный театр «Скатувэ», находившийся на Страстном бульваре, 8 (на фото). К тому времени на свободе не осталось ни одного работника театра, они обвинялись в участии в «латышской националистической фашистской организации» и впоследствии были расстреляны.

27 декабря 1921 года в Лиепае состоялась церемония внесения огня в первой независимой латвийской масонской ложе Enkurs.

27 декабря 1918 года красные латышские стрелки освободили от немцев Лимбажи.



27 декабря 1912 года (по старому стилю) в здании Рижского Латышского общества состоялся первый оперный спектакль с латышскими актерами - «Евгений Онегин». Это день считается началом латышского оперного театра, хотя официально Латышская опера была открыта 8 сентября 1913 года.

Фото - president.lv, tautastribunals.eu, газеты "Час" и "Тевия", журнал "Илюстретс журналс", Яндекс-карты.