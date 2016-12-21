Эксклюзив |

Порнография движется к тому, чтобы стать самостоятельным видом искусства. Об этом и многом другом в эксклюзивном интервью радио Baltkom рассказал итальянский режиссер, работающий в жанре эротического кино, Тинто Брасс.

Baltkom: Вы являетесь пионером эротического кино. Что подтолкнуло вас к этому жанру и что повлияло?

Брасс: Я очень рад, что работал и работаю именно в этом жанре. Я занялся этим, потому что в обществе царило непонимание такого рода вопросов. Я решил исследовать эротику.

Baltkom: А каково ваше понимание этого жанра?

Брасс: Я был его большим поклонником, считал его фундаментальным. Я чувствовал в обществе запрос на такого рода кино.

Baltkom: Расскажите об отношении общества к эротическому кино в те годы и сейчас. Изменилось ли оно?

Брасс: Нет, оно не изменилось. Было важно сохранять нормальное отношение к этому жанру на протяжении долгого времени. Нельзя сказать, что оно изменилось.

Baltkom: Как вы понимаете границу между эротикой и порнографией? Где проходит эта грань?

Брасс: Если актеры действуют согласно задумке режиссера, то получается искусство. Эти фильмы подталкивают общество к разговору, к дискуссии.

Baltkom: Как отличаются люди в разных странах в своем подходе к эротическому кино?

Брасс: В целом никак, все зависит от того, как ты их используешь в своем кино. Дело не в национальности, а в качестве того продукта, который ты делаешь.

Baltkom: Что вы думаете о российском кино? Следите ли за российским кинематографом?

Брасс: Не могу сказать, что я сильно им интересуюсь, но встречаются хорошие картины.

Baltkom: Расскажите о создании «Калигулы» - одного из самых известных ваших фильмов, в котором в том числе принял участие знаменитый ирландский актер Питер О’Тул.

Брасс: Да, когда мы снимали «Калигулу», я пригласил его поработать со мной. Он не был в восторге от этой идеи, и какое-то время мы вели переговоры. Но в итоге все состоялось и я очень рад.

Baltkom: Как вы относитесь к критике? Часто приходится ее слышать?

Брасс: В основном мои фильмы понимают и принимают. Но не всегда. Нередко после премьеры в обществе возникает дискуссия, правильно ли снимать такое кино. Я нормально отношусь к критике.

Baltkom: Согласны ли вы с тем, что порнография в наши дни становится отдельным видом искусства?

Брасс: Порнография должна стать видом искусства. Ее пытаются превратить в форму искусства, иногда успешно. Такое кино не всего принимают в обществе, но важно, чтобы порнография была качественной. И когда-нибудь она станет полноценным искусством, такой день придет.

Baltkom: Актуально ли по-прежнему эротическое кино?

Брасс: Да, снимаются хорошие фильмы, но в них не вкладывают много денег. Я надеюсь, что в будущем что-то изменится. Важно, чтобы такое кино было.

Интервью провел Андрей Лешкевич.