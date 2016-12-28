28 декабря 2013 года утром на четырех станциях метеонаблюдений были превышены рекорды температуры воздуха для этого дня, сообщили в Латвийском агентстве окружающей среды, геологии и метеорологии. В Айнажи было зарегистрировано +6,8 градуса тепла (прежний рекорд +5,7 градуса), в Руиене +6,4 градуса (ранее в 1975 году там было зарегистрировано +6,3 градуса), в Вентспилсе +6,9 (прежний рекорд +6,4 градуса), в Скулте + 6,8 (+6,3 в 1998 году).

28 декабря 2012 года советник министра культуры по общественным отношениям Иева Лине сообщила, что министр культуры Жанета Яунземе-Гренде перед Рождеством отправилась в командировку в Австралию, где будет находиться до 5 января. Эта поездка стала первым скандалом следующего года.

28 декабря 2011 года в опубликованном докладе МИД РФ «О ситуации с правами человека в ряде стран мира» было указано , что Латвия должна ввести международные рекомендации для прекращения дискриминации русскоязычного меньшинства. Отмечено было также постоянное сокращение темпов натурализации: если в 2006 гражданство Латвии в порядке натурализации получили 19,169 тыс. человек, то в 2010 году 2336. По мнению МИД РФ, это доказывает, что политика интеграции в Латвии зашла в тупик.

В тот же день премьер-министр Валдис Домбровскис интервью Латвийскому радио заявил, что уверен в положительном завершении конкурса о закупке новых поездов для предприятия "Пасажиеру вилциенс”. Он не согласился с упреками в том, что правительство затягивало принятие решения по этому вопросу. По словам Домбровскиса, правительство должно было убедиться в том, что конкурс проводился без нарушений и позже не придется возвращать из бюджета софинансирование ЕС.

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посол России в Латвии Александр Вешняков в интервью передаче «Разворот» радиостанциисделал прогноз, что безвизовый режим между Евросоюзом и Россией может быть введен менее чем через четыре с половиной года. И что уже в 2011 году Латвию могут посетить президент России Дмитрий Медведев, премьер-министр Владимир Путин или Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

В то же утро сотрудники полиции самоуправления Риги заметили на ул. Меркеля двух пьяных молодых людей, тащивших за собой по земле елки. Выяснилось, что молодые люди украли елки, украшенные лампочками и логотипами Live Riga, в Верманском саду.

В ту же ночь, около 3 часов, в Риге 20-летний мужчина получил тяжелые травмы, спрыгнув с Вантового моста на проезжую часть проходящей внизу дороги, сообщила представитель, Молодого человека, одетого в одну майку, заметили на мосту работники службы по очистке дорог. Опасаясь обморожений, они вызвали медицинскую помощь. Врачи пытались вступить с мужчиной в переговоры, но внезапно он повернулся и спрыгнул с моста. Молодой человек в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

28 декабря 2009 года астролог Андрис Рачс сделал прогноз о том, что в следующем году предстоит стремительный рост популярности президента Латвии Валдиса Затлерса, но в 2011 году, когда истечёт первый срок его полномочий, он сам откажется повторно баллотироваться на пост президента.

27 декабря 2008 года в Лиелварде в один из магазинов на ул. Лачплеша, выбив окна, пробрались злоумышленники и похитили 12 бутылок игристого вина.

28 декабря 2007 года президент Валдис Затлерс направил на повторное рассмотрение в Сейм поправки к закону о пограничной охране, предоставляющие пограничникам право устраивать своих детей в детские сады без очереди.

В тот же день был подписан акт о приемке в эксплуатацию нового комплекса административных зданий Министерства внутренних дел на улице Гауяс 15 в Риге.

28 декабря 2006 года президент Вайра Вике-Фрейберга заявила, что Латвии не следует отзывать своих солдат из Ирака. Все солдаты участвуют в миссиях добровольно и берут на себя этот риск, поэтому нужно считаться с возможными потерями, указала президент.

В тот же день в Риге председатель правления АО Ogres komercbanka Валерий Ролдугин был доставлен в Клиническую больницу им. Страдиня с колотым ранением. Как сообщила газета "Час", Ролдугин был найден в запертой изнутри квартире лежащим на кровати вниз лицом. Следов борьбы и каких-либо криминальных действий обнаружено не было. В квартире глава банка находился один. По предположениям, ранение он получил, когда лег на нож.

28 декабря 2005 года ночью у рижского Дома конгрессов неизвестными был опрокинут ханукальный семисвечник, у него были выбиты лампочки. Раввин еврейской общины «Хабад Любавич» Мордехай Глазман сказал, что очень глубоко сожалеет о произошедшем и не может даже представить, кто мог совершить нечто подобное. Полиция начала уголовный процесс.

28 декабря 2004 года, около 16.00, принадлежавший Латвийскому аэроклубу легкомоторный спортивный самолет Vilda упал на лугу примерно в 1 километре от Унгурского озера в Цесиском районе. Оба находившихся в нем человека погибли.



В тот же день рижском соборе Рождества Христова по 30 декабря была размещена реликвия Православной Церкви — святые мощи преподобной мученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны и инокини Варвары.

28 декабря 2003 года девочка из Лимбажского района, рубившая свеклу для скота, отрезала три пальца на левой руке. Врач Калвис Пастарс сумел спасти руку пятилетней девочки, пришив ребенку два из трех отрубленных пальцев.



28 декабря 2002 года сертификат безопасности получила первая частная железнодорожная компания в Латвии под названием Gulbenes-Aluksnes banitis.

28 декабря 2001 года стало известно, что один из лидеров объединения ТБ/ДННЛ, депутат Рижской думы, бывший мэр Риги Андрис Аргалис вышел из партии. В заявлении Аргалиса, адресованном председателю партии Марису Гринблатсу, говорилось: «Этим заявлением я сообщаю, что с 1 января 2002 года выхожу из партии ТБ/ДННЛ, попавшей под влияние группировки спонсоров и интриганов (Цепурниекс, Лакучс и др.). ТБ/ДННЛ не служит ни на благо государства, ни на благо народа, а аморально использует святое имя „Тевземей ун Бривибай“, чтобы бюрократическая верхушка партии могла получить небольшую поддержку народа».



28 декабря 2000 года суд Земгальского предместья Риги приговорил к 3 годам тюрьмы одного из лидеров правоэкстремистской организации Perkonkrusts («Громовой крест») Юриса Речса, обвиненного в подрыве памятника Победы в Риге, распространении антигосударственных призывов и других преступлениях. Это было вдвое меньше затребованного обвинением срока.

В тот же день в Вильнюсе состоялось подписание документов о редемаркации границы между Латвией и Литвой, и этим юридически завершился длившийся 7 лет процесс восстановления границы между двумя странами. На границе длиной 588,1 километров было установлено 1795 пограничных знаков.

28 декабря 1999 года в Риге был торжественно открыт восстановленный Дом Черноголовых.

В тот же день некий 29-летний житель Даугавпилса обратился к бригаде скорой помощи с просьбой извлечь у него из желудка 20-латовую купюру. Незадолго до этого с подобной же просьбой к медикам обратился пятилетний мальчик, случайно проглотивший однолатовую монету. Мужчина вызвал врачей на железнодорожную станцию Даугавпилс. Он чувствовал себя так плохо, что не смог объяснить, каким образом купюра попала к нему в желудок. В свою очередь однолатовая монета в желудке мальчика оказалась нечаянно — он держал деньги во рту, чтобы их не отобрали хулиганы.

28 декабря 1998 года министр благосостояния Владимир Макаров на пресс-конференции заявил, что Министерство благосостояния приступило к работе над мерами по повышению уровня благосостояния населения Латвии.

28 декабря 1996 года во время записи новогодней передачи Латвийского телевидения в студии на Закюсале неожиданно сработала пожарная сигнализация, всю студию залило водой, что нанесло значительный материальный ущерб.

28 декабря 1988 года в ходе Суперсерии против команд НХЛ рижская команда "Динамо" встретилaсь с командой "Эдмонтон Ойлерз" и проигралa со счетом 2:1. Гол забил Харийс Витолиньш.



28 декабря 1985 года в Риге был открыт 23-й троллейбусный маршрут - «Вокзал-Пурвциемс-3».



28 декабря 1945 года в лагере для немецких военнопленных Зедельгем в Бельгии бывшими латышскими легионерами Ваффен СС была основана организация Daugavas Vanagi («Соколы Даугавы») – ныне крупнейшее объединение проживающих в эмиграции латышей.



28 декабря 1940 года газета «Падомью Латвия» писала: «В предвыборной пропагандистской работе особо живое участие принимает молодёжь, которой Сталинской Конституцией даны права участия во всех важнейших вопросах государства. На снимке — предвыборный пропагандистский ансамбль народной песни и танца средней школы Даугавпилса».



28 декабря 1937 года газета «Яунакас Зиняс» опубликовала фотографию «Адольф Гитлер на Рождество» и сообщила, что на Рождество Гитлер пригласил в Мюнхен более чем 1300 старых членов партии. На фотографии рейхсканцлер сидит с товарищами за праздничным столом.

28 декабря 1925 года в Риге открылся первый съезд рижских портных, созванный, как сообщалось, для выяснения дальнейшей тактики мастеров-портных в связи с созываемым в будущем году конгрессом портных балтийских стран. На конференцию прибыли почти все известнейшие в Риге мастера, а также представители финских и эстонских портных. На съезде поднимали темы упадка портняжного искусства, требовали издать закон, чтобы каждый портной имел право работать лишь с разрешения высшей инстанции портновских организаций, предлагали меры против не платящих заказчиков. В 7 часов вечера состоялось торжественное открытие портняжного института по Малой Королевской улице 8 (ныне район площади Ливу). «Среди весьма репрезентабельного президиума находится также известный рижский портной, поразительно похожий на Муссолини» - сообщала газета «Сегодня».



28 декабря 1924 года президент Янис Чаксте (на фото) устроил в Сурском лесничестве большую охоту с участием членов правительства, депутатов Сейма и иностранных дипломатов. В лес вместе с президентом отправились послы США и СССР, министр образования и прочие, в том числе два американских корреспондента с револьверами. Охотились на зайцев, первого подстрелил президент. На второй день повезло больше - добыли одного оленя и двух кабанов. Охота была запечатлена на кинопленку, сообщила газета "Яунакас Зиняс".

28 декабря 1908 года в Мессине, на острове Сицилия, началось землетрясение, которое считается одним из крупнейших в истории человечества. Из 147 тысяч жителей Мессины в живых осталось 65 тысяч. Его отголоски докатились до Латгалии, где в Двинске, нынешнем Даугавпилсе, было отмечено самое сильное колебание почвы — 8 баллов по шкале Рихтера.

28 декабря 1230 года легат Папы Римского Григория IX Балдуин Альнский заключил с последним куршским королем Ламекином договор о крещении куршей.

Фото - mixnews.lv, Википедия, газеты "Час", "Яунакас Зиняс" и "Падомью Латвия", "Ригас сатиксме".