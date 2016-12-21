Эксклюзив |

Одной из основных целей строительства новой тюрьмы в Лиепае является безопасность - как общества, так сотрудников, а не удобство заключенных. Об этом в эфире на радио Baltkom рассказала начальник Управления мест заключения Илона Спуре.

"Мы задумались о новой тюрьме для того, чтобы каждый латвиец мог себя чувствовать в безопасности. Также будет уделено должное внимание безопасности наших сотрудников, о чем раньше мы думали недостаточно. Не менее важный вопрос безопасности и между самими заключенными. Конечно, мы думаем и о том, чтобы сократить людские ресурсы. В старых тюрьмах на это уходило очень много, соответственно и денежных ресурсов", - рассказала Спуре.

Она также добавила, что проект тюрьмы уже готов и скоро будет объявлен конкурс на строительство.

"Уже готов технический проект. Также готов документ, чтобы объявить конкурс на строительство, скорее всего это произойдет уже в этом году. Конкурс будет международным, европейского уровня, так как все-таки сумма проекта 74 млн.евро", - сказала она.

Напомним, в Лиепае будет возведена новая тюрьма по европейским стандартам качества. Затраты на строительство составят более 74 миллиона евро. Комплекс будет состоять из восьми зданий разного цвета.