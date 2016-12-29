29 декабря 2015 года была выиграна крупнейшая за всю историю лотерей в Латвии сумма - 600 тысяч евро, сообщили на предприятии Latvijas Loto. Участник лотереи Keno угадал десять цифр и выиграл 600 тысяч евро. Счастливый лотерейный билет с двумя вариантами игры и одним розыгрышем и дополнительной игрой "Джокер" на сумму 23 евро евро был приобретен через интернет. До этого самым большим выигрышем была сумма в 367 395 евро, которую выиграли в 2013 году в лотерее Super Bingo.

Эксклюзив |

в рижском кинотеатрепрошла премьера первого в истории латвийского кинематографа 3D-фильма „Рига-2041”. Фильм снимали четыре молодых режиссера, для которых формат 3D стал новым опытом. Фильм состоит из шести историй о поисках счастья.

В тот же день Рижский районный суд оштрафовал премьер-министра Лаймдоту Страуюму на 50 евро за нарушение правил предвыборной агитации. Административный протокол на Страуюму был составлен за ее заявление после голосования на выборах 4 октября. Премьер сказала, что в случае победы на выборах "Согласия" под угрозу может быть поставлена независимость Латвии.

29 декабря 2012 года в Риге человек в костюме Элвиса Пресли совершил парашютный прыжок с крыши высотного здания Министерства земледелия, таким образом поздравив латвийцев с Новым годом. В парашютном оказался замешан некий гражданин Эстонии, установила Госполиция.



29 декабря 2011 года в Лиепае журналисты газеты "Курземес вардс" заметили, что в конце проспекта Курмаяс опять испачкана памятная табличка погибшим американским летчикам, прикрепленная к памятнику погибшим рыбакам и морякам. Полиция сообщила, что к ним никто не обращался.

В тот же день из данных Всемирного совета по золоту стало известно, что Латвия по объему золотого резерва занимала 67-е место в мире и располагала 7,7 тоннами золота.



29 декабря 2010 года премьер-министр Валдис Домбровскис на последней в том году встрече с президентом Валдисом Затлерсом подарил ему картину Инги Сварински «Рыболовы» с изображением двух котов, ловящих рыбу. Президент тоже поздравил Домбровскиса с наступающим 2011 годом, преподнеся ему теплый зимний шарф и пипаркуку с изображением Рижского замка.

В тот же день известный адвокат Андрис Грутупс заявил в интервью газете Diena, что у сопредседателя партии Visu Latvijai! Райвиса Дзинтарса имеется необходимый потенциал, чтобы стать президентом Латвии. «Почему бы нам за четыре года не вырастить из него президента Латвии?», — сказал Грутупс.

29 декабря 2009 года министр внутренних дел Линда Мурниеце сообщила в своем блоге на сайте МВД о том, что надеется в следующем году добиться такого же доверия жителей полиции, как в Эстонии. «В следующем году полицейским придется больше патрулировать на улицах, а не сидеть в кустах и ловить превышающих скорость автоводителей, поскольку полицейский на улице вызывает у жителей ощущение безопасности», - указывала министр.

29 декабря 2008 года министр культуры Хелена Демакова в интервью Латвийскому радио пояснила, что финансовый кризис в стране не является достаточным поводом для прекращения строительства здания Латвийской Национальной библиотеки. Именно сейчас есть возможность снизить затраты на строительство. К тому же, строительство является важным стимулом для экономики, заявила министр.

29 декабря 2007 года представитель погранохраны Инесе Берзиня сообщила, что в течение двух лет государственная погранохрана закупила 41 щенка. Щенки пород немецкой и бельгийской овчарок были приобретены на общую сумму в 33 690 евро (23677,47 латов).

В тот же день представитель министерства обороны Латвии сообщил, что попавшиеся на пьянстве 11 ноября в Ираке военные будут уволены со службы.

29 декабря 2006 года полиция прекратила уголовный процесс о произошедшем в сентябре в Айзкраукльском районе Латвии дорожно-транспортном происшествии, когда лидер партии "Новое время", экс-премьер Эйнар Репше на автомобиле насмерть сбил пешехода - 26-летнего мужчину. Уголовный процесс был прекращен, так как полиция не констатировала в обстоятельствах ДТП признаков преступного деяния.

29 декабря 2005 года опрос, проведенный компанией Latvijas fakti показал, что жители Латвии считали важнейшим событием года визит в страну президента США Джорджа Буша. Его назвали важнейшим событием 35,9% опрошенных.

В тот же день в связи с приближением новогодней ночи и традиционных новогодних салютов Этический совет защиты животных призывал владельцев собак во время фейерверков предохранять их от стресса.

29 декабря 2004 года Министр иностранных дел Артис Пабрикс пригласил посла России в Латвии Виктора Калюжного 26 января посетить Музей оккупации.



29 декабря 2003 года российские правоохранительные органы изъяли тираж (4,4 тыс. экземпляров) отпечатанной в Латвии книги бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко "ФСБ взрывает Россию". Утром на посту ГИБДД на 111 км Волоколамского шоссе ехавшую из Пскова в Москву машину с книгами остановили сотрудники милиции для проверки в связи с операцией "Вихрь-антитеррор". Вся партия книг была выгружена на посту ГИБДД.

В тот же день в Валмиерском районе на первом километре шоссе Валмиера - Смилтене из автомашины "Нива", за рулем которой находился 58-летний мужчина, вывалился только что купленный диван и упал на лобовое окно ехавшего по встречной полосе Opel Combo. В результате этого получил травму глаз пассажир Opel Combo - 21-летний мужчина.

29 декабря 2001 года Бюро по защите Сатверсме признало поддельными дипломы о высшем образовании заместителя начальника рижской муниципальной полиции Вилмара Страутманиса, работника Рижской Думы Яниса Линкиса и заместительницы начальника Совета по конкуренции Моники Гринпукале.

29 декабря 2000 года во второй половине дня на ул.Ганибу дамбис в Риге было совершено нападение на инкассаторский автомобиль Pirma Latvijas komercbanka. Преступники ранили двух инкассаторов, которые доставлены в больницу. Нападавшим не удалось украсть деньги, поскольку, когда началась перестрелка, они скрылись с места происшествия.



29 декабря 1999 года на последнем в том году заседании Рижской думы было решено повысить цены на проезд в городском общественном транспортере транспорте до 20 сантимов и повысить квартплату на 16%.

В тот же день в Саласпилсе у Рижской ГЭС опрокинулась цистерна грузовой автомашины, из которой вылилось 8 тонн формалина. Груз предназначался для АО «Олайнфарм».

29 декабря 1998 года президент Гунтис Улманис провозгласил закон "Об отмене закона об обеспечении деятельности депутатов Сейма". Этот закон, который предусматривал выплату больших пособий и пенсий бывшим депутатам, был принят 6-м Сеймом в срочном порядке незадолго до завершения его полномочий. Так как закон был принят в срочном порядке, Улманису пришлось его провозгласить. 7-ой Сейм отменил этот закон 17 декабря 1998 года.

В тот же день в Риге со стоянки на ул.Элизабетес около Всемирного торгового центра была угнана автомашина Chrysler New Yorker с государственным номером DF 7 1994 года выпуска. Заявление об угоне подал депутат 7-го Сейма, руководитель объединения "За права человека в единой Латвии" Янис Юрканс.

29 декабря 1994 года решением Кабинета министров был утвержден устав Полиции безопасности. В соответствии с приказом министра внутренних дел от 15 октября 1998 года этот день считается днем основания ПБ.

29 декабря 1992 года Рижская епархия стала официально именоваться Латвийской православной церковью. На соборе ЛПЦ был был оглашен указ о ее самостоятельности, принят устав и избран Синод церкви.

29 декабря 1991 года вышло постановление правительства о создании Латвийской академии культуры — первого вуза, учрежденного после восстановления независимости. Который уже работал с сентября.

29 декабря 1967 года постановлением Совета Министров Латвийской ССР Братское кладбище в Риге было внесено в список охраняемых государством памятников истории, архитектуры и искусства.



29 декабря 1948 года в Риге, в Театре оперы и балета, открылся первый республиканский съезд председателей колхозов.

29 декабря 1947 года вышел указ Верховного Совета СССР о награждении орденами работников Государственного Театра Дайлес Латвийской ССР. Художественный руководитель Эдуард Смильгис был награждён орденом Ленина, остальные артисты, режиссеры и художники — другими орденами. Среди награжденных орденом «Знак Почета» был и актер Эвалдс Валтерс, в будущем — активист Народного Фронта Латвии, доживший до ста лет.

29 декабря 1940 года постановлением СНК СССР № 2685 латвийскому генералу Роберту Клявиньшу - командиру 24-го территориального корпуса Латвийской СССР (бывшей Латвийской армии), было присвоено звание генерал-лейтенанта РККА. А 16 октября 1941 года его расстреляли.

29 декабря 1937 года газета «Яунакас Зиняс» опубликовала содержание речи художника Эрнеста Брастиньша на заседании Общества исследователей латышской древности. Художник утверждал, что история художественного творчества латышского народа насчитывает 10 тысяч лет и начинается после ледникового периода, когда люди жили рядом с мамонтами и не знали металла.



29 декабря 1925 года в Сигулде торжественно был открыт новый железнодорожный вокзал, построенный по проекту архитектора Петериса Федерса. На открытии присутствовал премьер-министр Карлис Улманис, а вот президента Яниса Чаксте не было, потому что он, как сообщалось, выехал в провинцию на охоту. Станционное помещение было рассчитано на 500 пассажиров, в летнее время станция была способна вместить до 1000 человек. Строительство обошлось железнодорожному ведомству свыше 200 000 латов. Здание было разрушено во время Второй мировой войны.

В тот же день рижская газета «Сегодня» под заголовком «Смерть на улице» сообщила: «Вчера около 2 часов дня на углу ул. Свободы и Матвеевской внезапно упал проходивший по улице некто Гирш. Призванный врач констатировал смерть от удара. Вокруг посиневшего трупа собралось много публики. Труп был отправлен в больницу».

29 декабря 1918 года 1-я и 3-я роты формировавшейся латышской армии отказались отправляться на фронт для борьбы с красными латышскими стрелками.



29 декабря 1888 года в Риге открылось стационарное здание цирка Альберта Саламонского.

Фото - president.lv, Википедия, газета "Курземес Вардс", журнал "Неделя", Латвийский государственный архив кинофотофонодокументов.