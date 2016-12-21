"Единство": отказ от соцвзносов почувствуют на себе пенсионеры (20)
Отказ от введения минимальных социальных взносов для микропредприятий уже через несколько лет могут почувствовать латвийские пенсионеры. Об этом в интервью радио Baltkom заявил заместитель председателя парламентской фракции партии "Единство" Эдвард Смилтенс.
"Министр благосостояния уже говорил о том, что если сейчас ничего не сделать, то через несколько лет пенсионеров станет больше, а налогоплательщиков – меньше. Это означает, что в социальные бюджет нужно будет вносить больше денег. Поэтому отказ от соцвзносов заставит нас потом принимать очень сложные решения", - сказал он.
По словам Смилтенса, правительству надо было заранее проработать Закон о введении минимальных социальных взносов для микропредприятий.
Напомним, Сейм вчера в окончательном чтении принял поправки к закону о государственном социальном страховании, предусматривающие отказ от введения минимальных социальных взносов с 2017 года.
За принятие поправок проголосовали 87 депутатов, против - ни одного, в депутат "Единства" Солвита Аболтиня в голосовании не участвовала.
Депутаты также поручили правительству до 1 мая 2017 года разработать и подать в Сейм поправки к законам, устанавливающие размеры услуг соцстрахования для социально застрахованных лиц с объектом низких обязательных взносов.