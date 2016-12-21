"Единство": отказ от соцвзносов почувствуют на себе пенсионеры (20)

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Эксклюзив | 21 декабря 2016 года, 18:52

Отказ от введения минимальных социальных взносов для микропредприятий уже через несколько лет могут почувствовать латвийские пенсионеры. Об этом в интервью радио Baltkom заявил заместитель председателя парламентской фракции партии "Единство" Эдвард Смилтенс.

"Министр благосостояния уже говорил о том, что если сейчас ничего не сделать, то через несколько лет пенсионеров станет больше, а налогоплательщиков – меньше. Это означает, что в социальные бюджет нужно будет вносить больше денег. Поэтому отказ от соцвзносов заставит нас потом принимать очень сложные решения", - сказал он.

По словам Смилтенса, правительству надо было заранее проработать Закон о введении минимальных социальных взносов для микропредприятий.

Напомним, Сейм вчера в окончательном чтении принял поправки к закону о государственном социальном страховании, предусматривающие отказ от введения минимальных социальных взносов с 2017 года.

За принятие поправок проголосовали 87 депутатов, против - ни одного, в депутат "Единства" Солвита Аболтиня в голосовании не участвовала.

Депутаты также поручили правительству до 1 мая 2017 года разработать и подать в Сейм поправки к законам, устанавливающие размеры услуг соцстрахования для социально застрахованных лиц с объектом низких обязательных взносов.

Комментарии 20
Garik21 час назад
О, о пенсионерах озаботился! Когда себе зряплаты повышали о них же заботились? Голодный министр-депутат не в состоянии понять чаянья пенсионера?!
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леший21 час назад
правящие партии должны понимать слово СОРАЗМЕРНОСТЬ ибо когда идёт речь о повышение зряплат и всяческих премий для правительства и прочего сброда, то звучит риторика----в зависимости от средней зарплаты по стране----вот ВАМ и карты в руки----нужно изменить привязку к средней зарплате, для начисления зарплат для чиновников и гарантирую в бюджете страны сразу же появятся не только деньги для учителей и врачей с пожарными, но и для достойного повышения пенсий для пенсионеров====ведь это так легко сделать====неужели у власти нету хоть одного адекватного экономиста-патриота, чтобы провести ЭТО в жизнь
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МОРЕХОД 20 часов назад
Единососные опарыши! Только пенсов дербанить умеете,твари,мля...
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