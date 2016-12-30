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сотен человек собрались вечером у обрушившегося магазинав Золитуде, чтобы почтить память погибших на 40-й день после трагедии. Православный священник отслужил панихиду по убиенным. На мероприятии присутствовали мэр Риги Нил Ушаков и вице-мэр Андрис Америкс.

В тот же день, готовясь к введению евро, банки утром начали постепенно отключать свои банкоматы.



30 декабря 2011 года Латвийское орнитологическое общество птицей 2012 года выбрало орлана-белохвоста (Haliaeetus albicilla), рассказал председатель общества Виестур Керус. Орлан-белохвост - крупнейшая из обитающих в Латвии хищных птиц. Еще в 60-е годы прошлого века считалось, что эти птицы полностью исчезли, но в начале 70-х годов. было найдено гнездо орланов, и за прошедшие десятилетия их популяцию удалось восстановить.

30 декабря 2010 года из-за снегопада на улицах Риги образовались транспортные заторы. Толщина снежного покрова в городе достигла 45 см, и ширина проезжей части во многих местах уменьшилась из-за сугробов. Общественный транспорт опаздывает на 10-40 минут. Из-за аварии на Островном мосту образовалась огромная пробка, там столкнулись три автомобиля — один Audi и два BMW. Днем движение в центр полностью остановилось.

В тот же день прибытие поезда Москва-Рига, который по графику должен был прийти на Центральный вокзал в 12.05, было задержано, так на участке Нерза-Исталсна на рельсы упало дерево, которое перегородило путь составу.

В тот же день работники Рижского регионального управления полиции обнаружили в подвале дома на ул. Аусекля нелегальное казино. Полиция и сотрудники инспекции по надзору за лотереями и азартными играми начали проверку после получения оперативной информации о том, что в подвале работает нелегальное заведение. В подвале были два стола для карточных игр и рулетки, а также бар.

30 декабря 2009 года около 6 часов утра в Лиепае, в клубе Fontaine Palace, произошел пожар повышенной опасности. Площадь горения составила 900 кв.м.,помещения клуба полностью сгорели. Возгорание началось с полуподвального помещения и распространилось на второй этаж, горела также крыша. Как рассказали пожарным представители ГПСС, в момент, когда начался пожар, на втором этаже находилось около 15 человек, которые немедленно покинули помещение. В тушении пожара участвовали семь пожарных цистерн.

В тот же день заместитель руководителя Рижского сиротского суда Инета Эргле сообщила, что первый младенец, оставленный в Baby box Детской университетской клиники накануне Рождества, уже передан в приёмную семью.



В тот же день,около 9 часов утра, премьер-министр Валдис Домбровскис провел примерно полчаса в палаточном городке напротив здания правительства. Премьер выслушал мнения протестующих об отъезде молодежи из Латвии, о возможной недобросовестности при введении электронного талона и о других проблемах. На вопросы он старался давать ответы общего характера. Домбровскис призвал всех участников акции прекратить ее, в основном из соображений здоровья, и поздравил их с наступающим Новым годом. Это была вторая встреча главы правительства с обитателями палаточного городка.

30 декабря 2008 года президент Валдис Затлерс провозгласил закон об административных территориях и населенных пунктах. Закон предусматривает, что территория Латвии делится на уезды, республиканские города и края. Согласно закону, в Латвии - 109 краев и девять республиканских городов — Даугавпилс, Екабпилс, Елгава, Юрмала, Лиепая, Резекне, Рига, Валмиера и Вентспилс.

30 декабря 2007 года полицейские задержали первого гражданина России, справлявшего малую нужду около памятника Свободы.

30 декабря 2006 года президент Вайра Вике-Фрейберга указала, что бывший диктатор Ирака Саддам Хусейн казнён в трудное для этой страны время.

В тот же день министр по особым поручениям в делах общественной интеграции Оскар Кастенс заявил, что предприятиям нужно было бы принимать на работу цыган.

30 декабря 2005 года данные опроса, проведенного центром изучения рынка и общественного мнения SKDS свидетельствовали о том, что более половины (58%) жителей Латвии будут встречать Новый год дома.

30 декабря 2004 года посол России в Латвии Виктор Калюжный сообщил, что из-за человеческого интереса посетит Музей оккупации, хотя само его название отпугивает российское посольство.

В тот же день латвийские пограничники оштрафовали на 100 латов 20-летнюю гражданку России, работавшую в рижском ночном клубе Dolls стриптизершей, не имея разрешения на работу в Латвии.

30 декабря 2003 года данные опроса, проведенного центром изучения рынка и общественного мнения SKDS свидетельствовали о том, что более половины (54,8% ) жителей Латвии будут встречать Новый год дома.

30 декабря 2002 года данные опроса, проведенного центром изучения рынка и общественного мнения SKDS свидетельствовали о том, что у более чем трети жителей Латвии в 2002 году повысился уровень жизни, почти половина жителей прогнозировала его повышение и в 2003 году.

30 декабря 2001 года в 13.11 в Государственную полицию поступило сообщение о том, что в Риге на бульваре Бастея между автостоянкой «Екаба аркаде» и казармами Екаба находится предмет, похожий на взрывное устройство. Сотрудники антитеррористического подразделения «Омега» нейтрализовали подозрительный предмет при помощи водяной пушки.

30 декабря 2000 года, согласно опубликованным результаты опроса, проведенного центром SKDS, жители Латвии считали , что среди всех общественных учреждений церковь, радио и телевидение заслуживают наибольшего доверия, и меньше всего они доверяли Агентству приватизации.

В тот же день в интервью газете "Диена" президент Вике-Фрейберга сказала: "Латыш - это каждый, кто говорит по-латышски, является гражданином Латвии и чувствует свою к ней принадлежность, независимо от национальности."

30 декабря 1999 года хлебопёки елгавской фирмы Zemgales maiznieks испекли крендель длиною 9,999 метра и на 70 сантиметров превзошли предыдущего рекордсмена, занесенного в Книгу рекордов Гиннесса. Технолог ZM Арнита Миля сообщила, что крендель испечен из экологически чистых, натуральных и только латвийских продуктов (кроме изюма). Над его производством трудилась пекарь-кондитер Валентина Петкевича. На крендель ушло 125 килограммов муки. Пекли его 6 часов при температуре 240 градусов и в готовом виде после «усушки и утруски» он весил 126 кг. Печи ZM для выпечки таких изделий-гигантов не годились, поэтому пришлось воспользоваться печами «Латвияс керамика». В начале апреля 2000 года из Лондона пришел сертификат, свидетельствовавший, что рекорд занесён в Книгу рекордов Гиннесса.

30 декабря 1988 года в ходе Суперсерии против команд НХЛ рижская команда "Динамо" встретилaсь с командой "Ванкувер Кэнакс" и проигралa со счетом 6:1. Гол забил Олег Знарок.



30 декабря 1985 года в Риге был торжественно открыт Ошкалнский (ныне Земитанский) воздушный мост.

В тот же день в Риге был открыт 22-й троллейбусный маршрут - «Вокзал- Плявниеки».



30 декабря 1967 года возле Лиепаи разбился самолет Ан-24, летевший из Риги. Погибло 44 человека. Это крупнейшая авиакатастрофа в Латвии.

30 декабря 1945 года был издан приказ председателя Совета Народных Комиссаров Белорусской ССР П.К. Пономаренко «Об организации санатория спецназначения «Белоруссия» на Рижском взморье».

30 декабря 1925 года рижская газета «Сегодня» сообщала: «Рижская радиостанция уже функционирует свыше месяца. О возрастающем интересе общественности к радио свидетельствует увеличение числа абонентов, достигающее уже 880 лиц. Незначительное число абонентов в провинции (107 аппаратов) объясняется сравнительно дорогою ценою аппаратов (приблизительно. 160 латов), каковую сумму не каждому под силу израсходовать. В целях содействия распространению радио - аппараты будут отпускаться также с рассрочкой платежа и даже на прокат».

30 декабря 1922 года рижская газета «Сегодня» сообщила: «По предложению директора экспедиции государственных бумаг, управление экспедиции пригласило для гравировки новых денежных знаков «латов» гравера-специалиста из Советской России. Этот «спец» теперь скрылся, и экспедиция государственных бумаг ныне вынуждена изменить рисунок латов. Это уже второй подобный случай, так как гравер 500-рублевок также в свое время скрылся, после чего появились Фальшивые пятисотки. Министерство иностранных дел высказалось против допущения этого «беженца» в Латвию».

30 декабря 1918 года по распоряжению премьер-министра Карлиса Улманиса и министра обороны Яниса Залитиса казармы воспротивившихся отправке на фронт солдат латвийской армии были оцеплены частями немецкого ландесвера, а английские военные корабли открыли по ним огонь. Восставшие были вынуждены сдаться. В тот же день десятеро арестованных были расстреляны немцами.

30 декабря 1917 года (по новому стилю) большевистский Верховный главнокомандующий Николай Крыленко подписал приказ о сформировании латышского стрелкового корпуса. Командиром был назначен Юкумс Вациетис.

Фото - Госканцелярия, mixnews.lv,spoki.tvnet.lv, Википедия