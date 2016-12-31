Эксклюзив |

президент Раймонд Вейонис в последние минуты уходящего года обратился к народу Латвии с поздравительным посланием в честь наступления Нового года. «Будьте как жители Латгалии - настолько искренны и щедры! Будьте как жители Курземе - упорны и горды! Будьте как жители Земгале - осмотрительны и трудолюбивы! Будьте как жители Видземе - полны вдохновения и творчески! Будьте как рижане - также активны и предприимчивы!» - сказал президент.



В тот же вечер премьер-министр Лаймдота Страуюма, подавшая в отставку, но продолжающая исполнять обязанности, поздравила жителей страны с Новым годом. «Я могу оставить свою должность с чувством сделанной работы», — сказала она в своём телеобращении. «С уверенностью могу сказать — Латвия является стабильной страной с одной из самых высокорастущих в Европе экономик. Мы уменьшили пропасть социального неравенства. Изыскано больше поддержки семей с детьми. Больше средств направлено на нашу безопасность, образование и здоровье. Услуги стали более доступными. Впервые уменьшилась цена за электричество. Мы начали индексацию пенсий», — перечислила Страуюма.



31 декабря 2014 года премьер-министр Лаймдота Страуюма в своем новогоднем телевизионном выступлении пожелала жителям Латвии верить в себя и действовать, чтобы каждый человек в отдельности и государство в целом развивались. Также она призвала не забывать платить налоги. «Если бы я была рыбак, выловивший золотую рыбку, то мои три желания были бы такие: во-первых, пусть в каждом доме будут здоровье, хлеб и любовь, во-вторых, чтобы в будничных мелочах и ссорах мы помнили об общих целях для нашей страны, и, в-третьих, чтобы каждый из нас верил в себя и внутренняя свобода давала нам силы идти вперёд», - сказала премьер.

31 декабря 2013 года премьер-министр Валдис Домбровскис в своей речи по телевидению сказал: «Из-за преступной безответственности под бетонными плитами прервались человеческие жизни, было очень важно ощутить рядом чужое плечо. Виновные будут наказаны, а мы никогда не забудем этот день». А также напомнил, что для экономики 2013 год был в целом успешным. «Мы уже три года находимся среди самых стремительно растущих экономик Европы. Средняя зарплата в народном хозяйстве превысила докризисные показатели. Безработица, по сравнению с самым тяжелым моментом кризиса, уменьшилась в два раза. Люди наконец ощутили развитие и по своим кошелькам», - отметил глава правительства.



31 декабря 2012 года глава правительства Валдис Домбровскис в своем новогоднем обращении сказал: «В Европейском Союзе и особенно в еврозоне происходят большие перемены. Строится Европа будущего, в ядре которой будет именно еврозона. В интересах Латвии принадлежать этому европейскому ядру — региону безопасного и стабильного развития. Президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес присоединение своей страны к еврозоне называет лучшим, что случилось с Эстонией за последнее время. Он подчеркивает геополитическое значение евро, которым Эстония сигнализирует восточному соседу: мы ушли навсегда и счастливы этим».

31 декабря 2011 года премьер-министр Валдис Домбровскис в новогодней речи призвал всех граждан Латвии принять участие в предстоящем референдуме о статусе русского языка и подтвердить свою верность национальной идентичности и конституционным ценностям Латвийского государства.

В тот жн день парашютист совершил прыжок с крыши гостиницы Radisson Blue Hotel Latvija на проезжую часть. По сообщениям очевидцев, на улице Элизабетес парашютиста ждал приятель, который с помощью мотоцикла перекрыл движение транспорта. После прыжка они запрыгнули в красную машину и быстро уехали. Позже стражам порядка удалось установить его личность и составить административный акт за мелкое хулиганство. Как сообщалось, на судебное слушание парашютист-экстремал не явился, поэтому причины совершения отчаянного прыжка суду так и остались неизвестны.

31 декабря 2010 года премьер-министр Валдис Домбровскис в новогодней речи сказал, что страна движется в правильном направлении, что экономическая ситуация стабилизируется, показатели экономического роста восстанавливаются, безработица постепенно снижается. И что «из мальчика для битья мы превратились в пример упорства и силы воли».

31 декабря 2009 года премьер-министр Валдис Домбровскис в новогодней речи призвал жителей Латвии платить налоги и ставить перед собой новые цели. «Каждый из нас приобрел горький опыт, но мы научились и помогать тем, кому еще труднее. Нас стыдили за ошибки в экономике, но и хвалили за достижения в культуре и спорте», сказал Домбровскис.

31 декабря 2008 года премьер-министр Ивар Годманис в новогодней речи призвал преодолевать кризис, как пингвины в Антарктиде, которые переживают суровые зимы и снежные бури, тесно прижавшись один к другому, и если кто-то из них отбивается от стаи, остальные возвращают его обратно.

В тот же день вступил в силу Закон об административных территориях и населенных пунктах.

31 декабря 2007 года премьер-министр Иварс Годманис в своей новогодней речи высказался за движение Латвии по скандинавскому пути. «Мы идем туда, где молодые, сильные и богатые зарабатывают и платят налоги. А старые, слабые, малообеспеченные чувствуют себя защищенными и уверенными в завтрашнем дне» - сказал премьер.

31 декабря 2006 года премьер-министр Айгар Калвитис в новогоднем выступлении призвал школьников быть взыскательными и стремиться к самым высоким целям. «Нашему народному хозяйству сейчас и в будущем нужны умные и амбициозные люди. Изучайте математику, физику и химию! Нам понадобятся ученые, инженеры и врачи. Уже сейчас в стране больше всего не хватает представителей именно этих профессий». - сказал премьер-министр.

31 декабря 2005 года премьер-министр Айгарс Калвитис в новогоднем телевизионном поздравлении сказал: «С утра до вечера вы слышите, как один латыш говорит, что он самый умный, а все остальные дураки. Я думаю, что это недостаток патриотизма. Не может быть патриотом своей страны человек, который всех остальных своих соотечественников считает дураками и плохими людьми».

31 декабря 2004 года премьер-министр Айгарс Калвитис в новогоднем телевизионном поздравлении пожелал каждому жителю Латвии пережить чудо.



В тот же день утром в Екабпилсском районе перевернулся следовавший из Москвы двухэтажный эскурсионный автобус фирмы Ecolines, в котором находились 65 человек, в результате девять человек погибли, более 30-ти с разными травмами были доставлены в больницы.

31 декабря 2003 года премьер-министр Эйнарс Репше в новогоднем телевизионном поздравлении сказал: «Не будем держаться за другие преходящие ценности, а вернемся к земле! Чтобы у каждого латыша был свой дом. Видите ли, железяки, даже самые роскошные, можно сделать снова. Это преходящая вещь. И дом можно построить снова. Это все сделано человеком. Но землю заново создать нельзя. Сколько ее есть, столько есть – и во всем огромном мире, и, конечно, в маленькой Латвии. Увеличить количество земли не в наших силах, и свободной земли в мире будет оставаться все меньше».

31 декабря 2002 года премьер-министр Эйнарс Репше в своем новогоднем обращении к народу сказал, что правительство, уже освободилось от чрезмерной коррупции, бюрократии и беспредела власти по отношению к простому человеку. Так же премьер говорил о низкой рождаемости и о том, что одними пособиями и призывами рожать детей дела не поправишь. Нужно и что-то другое - мир и покой, гармония и сельский воздух, неспешная и счастливая жизнь, песни птиц за окном с утра...

В тот же день житель Вентспилса Георгий Заграйс отправился на рыбалку на Венту и в 11.20 поймал 11-килограммового карпа.«Чтобы вытащить из воды 86-сантиметровую рыбину, Заграйсу потребовались помощь других рыболовов и около часа времени...» — писала газета «Час».

31 декабря 2001 года премьер-министр Андрис Берзиньш в своем новогоднем обращении к народу Латвии пожелал каждой семье здоровья и достатка, а всем вместе - душевного равновесия и сил в работе по личному самоусовершенствованию и улучшению жизни в Латвии. В качестве достижений правительства в прошедшем году Берзиньш упомянул повышение зарплат учителей, минимальной зарплаты, решения, направленные на улучшение жизни пенсионеров.

31 декабря 2000 года премьер-министр Андрис Берзиньш в своем новогоднем обращении к жителям Латвии призвал жителей Латвии полагаться на свои силы и оставить в уходящем веке слепое подчинение течению жизни и жизнь только сегодняшним днем. «21-й век требует от Латвии и от всех нас мудрости, стабильности и основательности», подчеркнул премьер-министр.

31 декабря 1999 года премьер-министр Андрис Шкеле в новогоднем телевизионном поздравлении сказал: «У нас никогда не будет профицитного бюджета, мы никогда не поднимем зарплаты и пенсии, пока не начнем уважать друг друга, пока не начнем ценить труд другого человека, пока не остановим потоки всей этой грязи и помоев, не прекратим пустые споры».

31 декабря 1998 года премьер-министр Вилис Криштопанс в своем новогоднем обращении подчеркнул , что Кабинет министров не будет работать по принципу "реформы ради реформ", так как реформы лишь утомляют общество. И заявил о желании правительства заботиться о том, чтобы жители страны могли жить нормально.

31 декабря 1997 года премьер-министр Андрис Шкеле в новогоднем телевизионном поздравлении сказал: «Хватит лизать старые раны. Надо работать – фанатично, до истощения сил, до тех пор, пока не закрываются глаза, но самое важное – без надежды на скорый успех. К сожалению, это так. Успех придет после многих, многих усилий, после долгих бессонных ночей, после мучительных жертв, после того как пропадет последняя надежда и останется только работа».

31 декабря 1996 года премьер-министр Андрис Шкеле в новогоднем телевизионном поздравлении выразил уверенность, что в прошедшем году хоть немного удалось приостановить всеобщую лихорадку воровства.

31 декабря 1995 года премьер-министр Марис Гайлис в новогоднем телевизионном поздравлении сказал: «Вроде бы ничего не меняется: каждому из нас ноша своих забот давит на плечи, и редкие мгновения счастья просверкивают и снова пропадают в рутине будней...».

31 декабря 1988 года в ходе Суперсерии против команд НХЛ рижская команда «Динамо», укрепленная игроками из других советских команд, встретилась с командой «Лос-Анджелес Кингз» и выиграла со счетом 3:5. Голы забили Семенов, Ломакин, Селянин, Фроликов, Смирнов.

31 декабря 1949 года в Латвии были упразднены уезды и волости и созданы районы.



В тот же день газета «Циня» писала: «В государственном музее латышского и русского искусства открылась выставка «Сталин в изобразительном искусстве». В центре зала привлекает внимание выразительная скульптура художника Г.Кепинова «И.В.Сталин», которая недавно получена из Москвы. На снимке: посетители знакомятся с выставленными работами».

31 декабря 1948 года Председатель Президиума Верховного Совета Латвийской ССР профессор Август Кирхенштейн. в новогодней речи по радио сказал: «Народ Латвии провожает старый год и ожидает новый, будучи полон энергии, радости жизни и трудового пыла, верный Советской власти, Коммунистической партии (большевиков), товарищу Сталину. Эту верность выражает посланное несколько дней назад письмо товарищу Сталину, в котором трудящиеся Советской Латвии сообщают о выполненной работе и в котором подтверждают свою готовность в будущем выполнить еще большие задачи».



31 декабря 1939 года, в 23.40, президент Карлис Улманис, обращаясь к народу по радио, в частности, сказал: «Мы в труде всегда показывали, что хотим и можем работать, показывая свою любовь к отечеству, готовность переносить трудности и жертвовать. Так будет и в будущем, и тогда Латвия, наша самостоятельная, независимая Латвия, будет зеленеть и цвести во веки веков». После чего зазвучал гимн и колокольный звон.



31 декабря 1936 года Указом Президиума Верховного Совета СССР капитану Полю Матисовичу Арману (настоящее имя — Пауль Тылтыньш) было присвоено звание Героя Советского Союза. Он был награжден за первый бой с участием советских танкистов 29 октября 1936 года у населённого пункта Сесения (30 км южнее Мадрида). Арман лично уничтожил 3 танка и много живой силы противника. Находясь в горящем танке, несмотря на контузию, продолжал руководить боем. Это бы первый латыш, удостоенный звания Героя Советского Союза.

31 декабря 1934 года президент Латвии Албертс Квиесис в своей новогодней речи по радио вместо поздравления предупредил: «Демократия в опасности!».

31 декабря 1924 года рижская газета «Сегодня» сообщала: «В ночь под Новый Год стрельба запрещена. Префект города Риги предписал начальникам полицейских участков строго следить за тем, чтобы в ночь под Новый Год не производилась стрельба. У виновных будет отнято оружие и разрешение на право хранения оружия, Кроме того, они будут привлечены к ответственности».

31 декабря 1919 года командующим войсками правительства Карлиса Улманиса был назначен полковник Оскар Калпакс.

Фото - youtube.com, valdisdombrovskis.lv, газеты "Час", "Циня","Латвияс Авизе" и "Яунакас Зиняс".