Эксклюзив |

Если продукты с истекшим сроком годности можно употреблять в пищу, то стоит задуматься о существующей системе в отношении срока годности продуктов. Об этом в эфире радио Baltkom заявил заместитель председателя фракции Союза "зеленых" и крестьян, член комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной и региональной политике Ингмар Лидака.

"Мы часто видим просроченные товары, например, просроченный хлеб. Его даже продают в магазинах по пониженной цене. Я сам покупаю просроченный хлеб - не потому, что он дешевле, а потому, что люблю немного черствый хлеб. Так что надо думать, насколько обосновано сроки годности указываются на продуктах", - рассказал Лидака.

Депутат также считает, что Министерство охраны среди и регионального развития должно следить за тем, влияют ли просроченные продукты на здоровье людей.

"За тем, влияют ли просроченные продукты на здоровье людей, должно следить Министерство охраны среди и регионального развития. Но сроки годности уже предупреждают о том, что для здоровья есть риски", - сказал он.

Напомним, как уже пиcал Mixnews, в Брюсселе прошли дебаты о создании единой платформы или регулы, которая в корне изменит существующую систему в отношении срока годности продуктов.

Планируется, например, разработать регламент, который позволял бы распространять отдельные продукты с истекшим сроком годности среди малообеспеченных слоев населения.