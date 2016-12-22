Депутат о просроченных продуктах для бедных: я сам ем черствый хлеб (+ОПРОС) (39)

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Эксклюзив | 22 декабря 2016 года, 07:01

Если продукты с истекшим сроком годности можно употреблять в пищу, то стоит задуматься о существующей системе в отношении срока годности продуктов. Об этом в эфире радио Baltkom заявил заместитель председателя фракции Союза "зеленых" и крестьян, член комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной и региональной политике Ингмар Лидака.

"Мы часто видим просроченные товары, например, просроченный хлеб. Его даже продают в магазинах по пониженной цене. Я сам покупаю просроченный хлеб - не потому, что он дешевле, а потому, что люблю немного черствый хлеб. Так что надо думать, насколько обосновано сроки годности указываются на продуктах", - рассказал Лидака.

Депутат также считает, что Министерство охраны среди и регионального развития должно следить за тем, влияют ли просроченные продукты на здоровье людей.

"За тем, влияют ли просроченные продукты на здоровье людей, должно следить Министерство охраны среди и регионального развития. Но сроки годности уже предупреждают о том, что для здоровья есть риски", - сказал он.

Напомним, как уже пиcал Mixnews, в Брюсселе прошли дебаты о создании единой платформы или регулы, которая в корне изменит существующую систему в отношении срока годности продуктов.

Планируется, например, разработать регламент, который позволял бы распространять отдельные продукты с истекшим сроком годности среди малообеспеченных слоев населения.

Комментарии 39
так просто проходил мимо 9 часов назад
Твари вот и все ....сами закупаются в скае как рыжая ......суки
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ГРАЖДАНИН 7 часов назад
ПОЛНЫЙ ТИТУЛЬНЫЙ ИДИОТ,ДВА МИНИСТЕРСТВА ДОЛЖНЫ СЛЕДИТЬ КАК ПРОСРОЧЕННЫЙ ХЛЕБ ВЛИЯЕТ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА,У КАЖДОГО РАЗНЫЕ СВОЙСТВА ОРГАНИЗМА,И МЫ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ НАЛОГИ ДЛЯ ТАКИХ МОРАЛЬНЫХ УРОДОВ.ДОШЛИ ДО ПОЛНОГО МАРАЗМА,КОГДА ТАКИЕ ИДИОТЫ ПОЛУЧАЮТ ОТ НАС ЗАРПЛАТУ.
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Alex 8 часов назад
Это тот самый Лидака ,любитель животных ?Один из тех,кто получает неплохую "компенсацию" к зарплатке депутата ?Живёт далеко ,каждый день за 200 км ездит на работу .Якобы...
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