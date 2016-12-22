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Сотни латвийцев выстроились в очереди за новой коллекционной монетой "Земля" номиналом 5 евро. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал представитель Банка Латвии Янис Силакалнс. Он отметил, что первые желающие приобрести монету из прозрачного керамического материала Perlucor с изображением земного шара в центре, в обрамлении серебряного кольца, появились у касс банка еще ночью.

"Первые желающие приходят уже ночью. Сегодня мы запустили их в здание Банка Латвии в 7 утра, а продажа началась в 8.30. В 10 часов своей очереди ждали еще несколько сотен людей. Хочу напомнить, что можно подождать пару недель, когда в оборот будет выпущена вторая часть этих монет", - рассказал он.

По словам Силакалнса, в этот раз ажиотаж может быть вызван и предстоящими праздниками.

"Это очень хороший, интересный подарок. Можно сказать, что это не монета, а произведение искусства. Скорее всего, часть людей купила монету в подарок своим близким", - рассказал представитель Банка Латвии.

Rītdien izlaižam caurspīdīgu kolekcijas monētu "Zeme". Šāda Mārča Kalniņa ideja uzvarēja inovatīvās monētas konkursā https://t.co/evcyVTjBcJ pic.twitter.com/VPXIwP8rEp — Latvijas Banka (@LatvijasBanka) 21 декабря 2016 г.

Напомним, Банк Латвии сегодня выпустил в обращение новую коллекционную монету "Земля" номиналом 5 евро, уникальную по техническому исполнению - она изготовлена из прозрачного керамического материала Perlucor с изображением земного шара в центре, в обрамлении серебряного кольца.

Цена монеты - 85 евро.

Монета будет выпущена тиражом 5000 экземпляров, но на этой неделе можно будет приобрести около 2000 монет. Остальной тираж поступит в продажу в ближайшие месяцы.

Это последняя из семи коллекционных монет, выпущенных в этом году Банком Латвии.