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В конце года список очередников на получение социального жилья в Риге уменьшился на 215 человек. Именно столько рижан получили ключи от квартир в реновированном социальном доме, на ул. Аглонас, 35/1, который был открыт в понедельник, 19 декабря. Об этом в программе "Утро на Балткоме" на радио Baltkom рассказал член правления муниципального предприятия Rīgas pilsētbūvnieks Янис Коситис.

Здание было полностью отремонтировано и утеплено. Как отметил Коситис, квартиры по площади небольшие, но в них есть все необходимое. Кроме того, даже в зимний период коммунальные платежи обойдутся жильцу такой квартиры не более чем в 20 евро, что очень важно для людей с маленькими доходами.

Как указал представитель Rīgas pilsētbūvnieks, новый социальный дом - это не только дешевые в обслуживании квартиры, но и максимальные удобства для пожилых людей и инвалидов. В социальном доме, на цокольном этаже расположился территориальный центр Социальной службы, где будут работать 30 сотрудников. Это тоже пойдет на пользу обитателям дома, которые смогут получить профессиональную консультацию по всем вопросам.

В свою очередь, как рассказал руководитель Департамента жилья и окружающей среды Рижской думы Анатолий Алексеенко, хотя очереди на получение муниципального и социального жилья сокращаются, говорить о полной их ликвидации не приходится. Всегда будут семьи, доходы которых по разным причинам уменьшаются, а также сироты и бывшие заключенные, которые тоже имеют право на получение жилья.

Правда, как отмечает Алексеенко, постоянная очередь на квартиры может со временем существенно сократиться. Глава Департамента жилья напомнил, что сегодня, в очереди на жилье в Риге стоят более 4 тысяч человек. При этом сложнее всего решить проблему жилья для многодетных семей, поскольку реновируются здания с небольшой жилой площадью, в которых после ремонта могут быть 3-4-комнатные квартиры, а для семьи с 5-9 и более детьми, которые тоже живут в Риге, такого количества комнат явно недостаточно.

Между тем, по словам члена правления муниципального предприятия Rīgas pilsētbūvnieks Яниса Коситиса, ежегодно новоселами в отремонтированных или вновь построенных домах становятся более 600 рижан. Между тем, как поясняет глава Департамента жилья Рижской думы Анатолий Алексеенко, примерно на такое же количество людей очередь каждый год пополняется.

Он также подчеркнул, что ждать разрешения своей жилищной проблемы очередникам теперь приходится в течение 5-6 лет, что сравнительно недолго, в сравнении с 20-летними ожиданиями в советский период.

Напомним, в понедельник, 19 декабря председатель Рижской думы Нил Ушаков и вице-мэр Риги Андрис Америкс открыли реновариванный социальный жилой дом на ул. Аглонас, 35/1 и вручили ключи от квартир первым арендаторам.

При реновации здания были использованы современные технические решения. Так, теперь жителям не нужно будет снимать показания счетчиков воды, тепла и электричества – показания будут считываться автоматически.

Дом на ул. Аглонас, 35/1 построен в 1967 году. Ранее здесь было общежитие для строителей и сотрудников организаций, связанных с железной дорогой.

В 2014 году было принято решение перестроить бывшее общежитие в социальный дом. Здание перешло в собственность предприятия Rīgas pilsētbūvnieks, которое организовало конкурс на проведение строительных работ. Договор на проектирование и строительство был заключен с компанией Arčers. Общие расходы на реализацию проекта составили почти 2,96 млн евро.