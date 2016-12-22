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Рижская центральная тюрьма больше остальных мест заключения нуждается в работниках надзирающего состава. Об этом в интервью радио Baltkom рассказала начальник Управления мест заключения Илона Спуре.

"Именно в Центральной тюрьме самая тяжелая и сложная работу. Там очень большой поток - за день может поменяться 50 заключенных. Молодые люди, которые приходят на службу, очень быстро от туда уходят - не выдерживают. Но, все равно, ситуация улучшилась: если раньше нам не хватало 65 человек, то сейчас уже в два раза меньше", - сказала она.

Добавим, в Лиепае, в течение ближайших 2-3 лет будет возведена новая тюрьма по европейским стандартам качества. Затраты на строительство составят более 74 млн евро.

Лиепайская тюрьма будет первым местом заключения, которое будет построено в Латвии после восстановления независимости. Необходимость в строительстве такого места заключения возникла после того, как государство все чаще стало проигрывать в судах, куда заключенные обращаются из-за неподобающих условий содержания. В итоге Латвия была вынуждена выплачивать многотысячные компенсации.