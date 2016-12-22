Спуре: молодые сотрудники бегут из Рижской тюрьмы (3)

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Эксклюзив | 22 декабря 2016 года, 15:36

Рижская центральная тюрьма больше остальных мест заключения нуждается в работниках надзирающего состава. Об этом в интервью радио Baltkom рассказала начальник Управления мест заключения Илона Спуре.

"Именно в Центральной тюрьме самая тяжелая и сложная работу. Там очень большой поток - за день может поменяться 50 заключенных. Молодые люди, которые приходят на службу, очень быстро от туда уходят - не выдерживают. Но, все равно, ситуация улучшилась: если раньше нам не хватало 65 человек, то сейчас уже в два раза меньше", - сказала она.

Добавим, в Лиепае, в течение ближайших 2-3 лет будет возведена новая тюрьма по европейским стандартам качества. Затраты на строительство составят более 74 млн евро.

Лиепайская тюрьма будет первым местом заключения, которое будет построено в Латвии после восстановления независимости. Необходимость в строительстве такого места заключения возникла после того, как государство все чаще стало проигрывать в судах, куда заключенные обращаются из-за неподобающих условий содержания. В итоге Латвия была вынуждена выплачивать многотысячные компенсации.

Комментарии 3
РадоМир1 час назад
Ну так Вы им еще меньше платите,Будет вообще здорово.
А ты хоть знаешь Идиотка что этм Люди на 2-3 работах работают,что бы прокормить себя и семью свою?!?!
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Алдонис1 час назад
Лучше расскажи дорогая начальница, какие секс интриги в возглавлемом твоём учереждении, в особенносте у заместителя Оксаны Кулаковой, как через секс. связи она реформирует управление, в частности её секс. связь с Аркадием Груздовым, бывшим старшим инспектором технической службы, а нынче начальником этой службы. И это не единственный случаи злоупотреблением служ. положением. Просто всем пофигу, это в норме вещей... а на качество работы давно всем плевать. Структуру можно спокойно переименовать в Управление секс развлечениями за счёт налог. плательщиков.
И пагоны тоже, Секс-генерал, подполковник-утех и т.д.
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самое главное 8 минут назад
Так может лучше в новую тюрьму,чем жить на воле, к концу строительства будет актуально для многих слоев населения
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