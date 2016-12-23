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Если чиновник в корыстных целях злонамеренно нарушает установленный порядок и закон, то по отношению к нему нужно применять самые строгие наказания, вплоть до уголовной ответственности. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразила госконтролер Элита Круминя.

По ее словам, за серьезными экономическими нарушениями и неэффективным расходованием бюджетных средств всегда стоят люди, которые должны отвечать за допущенные ошибки. Однако в Латвии редко на законодательном уровне оценивают бесхозяйственность руководителей, а Государственный контроль, в свою очередь, является не карающим, а аудиторским органом.

"Нас всегда спрашивают, сколько людей осудили, и кто какую понес ответственность. Такой статистики у аудитного учреждения нет ни в одной стране, но мы за этим следим и боремся за то, чтобы ответственность наступила. Мы осознаем, что после каждого нарушения люди должны понимать, в чем именно заключается проблема, и тут главное действовать. Если человек не обучен, то его надо обучить и вынести другое наказание. Может быть, его надо немножко растормошить. [...] Проблема заключается в том, что в нашей стране оценки уже совершенного деяния не происходит", - указала Круминя.

Глава Госконтроля также сообщила, что в процессе ревизии работы самоуправлений особое внимание уделялось решению социальных вопросов, которые касаются каждого латвийца. В частности, удалось добиться, чтобы своевременно определялся статус малообеспеченных людям, имеющим на это полное право. В результате люди стали получать материальную поддержку не только от самоуправлений, но и от государства.