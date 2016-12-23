Госконтроль: бесхозяйственные чиновники должны нести уголовную ответственность (2)
Если чиновник в корыстных целях злонамеренно нарушает установленный порядок и закон, то по отношению к нему нужно применять самые строгие наказания, вплоть до уголовной ответственности. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразила госконтролер Элита Круминя.
По ее словам, за серьезными экономическими нарушениями и неэффективным расходованием бюджетных средств всегда стоят люди, которые должны отвечать за допущенные ошибки. Однако в Латвии редко на законодательном уровне оценивают бесхозяйственность руководителей, а Государственный контроль, в свою очередь, является не карающим, а аудиторским органом.
"Нас всегда спрашивают, сколько людей осудили, и кто какую понес ответственность. Такой статистики у аудитного учреждения нет ни в одной стране, но мы за этим следим и боремся за то, чтобы ответственность наступила. Мы осознаем, что после каждого нарушения люди должны понимать, в чем именно заключается проблема, и тут главное действовать. Если человек не обучен, то его надо обучить и вынести другое наказание. Может быть, его надо немножко растормошить. [...] Проблема заключается в том, что в нашей стране оценки уже совершенного деяния не происходит", - указала Круминя.
Глава Госконтроля также сообщила, что в процессе ревизии работы самоуправлений особое внимание уделялось решению социальных вопросов, которые касаются каждого латвийца. В частности, удалось добиться, чтобы своевременно определялся статус малообеспеченных людям, имеющим на это полное право. В результате люди стали получать материальную поддержку не только от самоуправлений, но и от государства.
Ответственность за крах Latvijas Krajbanka должна нести не только Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК), но и органы безопасности, заявила телекомпании LNT глава Госконтроля Ингуна Судраба.
Судраба подчеркнула, что это не первый банковский кризис в стране, и у ответственных органов было достаточно времени, чтобы понять слабые места системы. Она надеется, что, по крайней мере, сейчас эти учреждения сделают выводы, как правильно вести надзор за банками в Латвии.
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Госконтролер Ингуна Судраба в студии Первого Балтийского канала поделилась своим мнением о строительстве нового здания СГД, о принятии закона о нулевой налоговой декларации и о бюджете. Выводы сама госконтролер сделала простые: в нашем государстве нет ответственности государственных чиновников за очень неэффективную и бесхозяйственную работу, поэтому пока не появится закон об ответственности госчиновников за свою работу, такие сделки будут продолжаться.
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2012 год.
Главная проблема Латвии заключается в том, что в государственных нормативных актах не определена ответственность чиновников за неэффективную работу. Об этом в эфире Латвийского радио заявила госконтролёр Ингуна Судраба, которая активно призывает ввести для должностных лиц ответственность за неэффективные решения.
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2014 год
Политическая среда в Латвии развращена до предела. «Я поняла, что на латвийской политической арене действительно нет ничего святого, здесь покупается и продается абсолютно все. И это очень печально», - заявила в разговоре с журналом «Открытый город» основательница движения «Латвия - наш дом», бывшая глава Госконтроля Ингуна Судраба.
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2015 год.
«Имеется недостаток ответственности в управлении государством… личной ответственности», - считает лидер партии «От сердца – Латвии» Ингуна Судраба.
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2016 год!!!! бла-бла-бла...
В то же время, по словам госконтролера, если чиновник в корыстных целях злонамеренно нарушает установленный порядок и закон, то в таком случае надо применять самые строгие наказания, вплоть до уголовной ответственности.
перейехатые йожики, оптыть!