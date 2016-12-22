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Вечером 22 декабря, были эвакуированы посетители из рижского торгового центра "Juglas centrs", об этом сообщили очевидцы. В этот момент люди находились в фитнес-клубе, который также находится в т/ц, но после сигнала об эвакуации были вынуждены прервать занятия и покинуть помещения. Других подробностей пока не приводится.

Стоит отметить, что торговый центр работает с 7 утра до 23-ех часов, поэтому есть вероятность, что в скором времени он возобновит свою работу.

Стоит отметить, что за последнее время это уже третий раз, когда эвакуируют крупные магазины. Так, например, вчера 21 декабря был эвакуирован торговый центр Riga Plaza и все магазины Prisma. А в воскресенье, 18 декабря, в Риге были эвакуированы сразу два торговых центра - Domina и Rīga Plaza.

Сейчас - предпраздничная пора, когда жители Латвии в поисках подарков буквально штурмуют торговые центры. Тысячи людей срочно вынуждены выходить на улицу, соблюдая требования безопасности и подчиняясь указаниям полиции. Эвакуации во всех случаях проводились из-за технических проблем.