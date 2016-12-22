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Рижский торговый центр "Juglas centrs" возобновил свою работу спустя 40 минут, после того, как была проведена эвакуация.

По сообщению очевидцев, один мужчина оставил свою сумку и на какое-то время отошел в сторону, а бдительные посетители вызвали полицию. Была проведена срочная эвакуация, после чего правоохранительные органы установили хозяина оставленной сумки.

Стоит отметить, что за последнее время это уже третий раз, когда эвакуируют крупные магазины. Так, например, вчера 21 декабря был эвакуирован торговый центр Riga Plaza и все магазины Prisma. А в воскресенье, 18 декабря, в Риге были эвакуированы сразу два торговых центра - Domina и Rīga Plaza.

Тысячи людей срочно вынуждены выходить на улицу, соблюдая требования безопасности и подчиняясь указаниям полиции. Эвакуации во всех случаях проводились из-за технических проблем.