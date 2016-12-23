Эксклюзив |

Сегодня, с 13.00 до 15.00 на радио Baltkom состоится "круглый стол" - дискуссия о едином информационном пространстве Балтии. В рамках программы планируется поговорить о роли русскоязычных СМИ в Латвии, о влиянии российских СМИ на медиасреду в странах Балтии, а также обсудить многие других вопросы, связанные с развитием русскоязычных СМИ как в Прибалтике, так и за рубежом.

Гостями "круглого стола" станут главный редактор службы новостей MIX MEDIA GROUP Наталья Михайлова, шеф-редактор эстонского русскоязычного телеканала ETV+ Дарья Саар, главред интернет-издания "Новая газета - Балтия" Мария Епифанова, руководитель авторской программы "Балтия. Неделя" на международном канале "Настоящее время" Евгений Эрлих, а также главные редакторы Русского вещания LTV7 и интернет-журнала "Спектр.Пресс" Екатерина Сафронова и Антон Лысенков.

Специально для этого эфира эксклюзивное интервью радиостанции Baltkom дал российский и американский журналист Владимир Познер, которое прозвучит в записи.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

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Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.