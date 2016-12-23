"Круглый стол" на Baltkom: какую роль играют русскоязычные СМИ в Балтии? (3)

фото

Эксклюзив | 23 декабря 2016 года, 12:27

Сегодня, с 13.00 до 15.00 на радио Baltkom состоится "круглый стол" - дискуссия о едином информационном пространстве Балтии. В рамках программы планируется поговорить о роли русскоязычных СМИ в Латвии, о влиянии российских СМИ на медиасреду в странах Балтии, а также обсудить многие других вопросы, связанные с развитием русскоязычных СМИ как в Прибалтике, так и за рубежом.

Гостями "круглого стола" станут главный редактор службы новостей MIX MEDIA GROUP Наталья Михайлова, шеф-редактор эстонского русскоязычного телеканала ETV+ Дарья Саар, главред интернет-издания "Новая газета - Балтия" Мария Епифанова, руководитель авторской программы "Балтия. Неделя" на международном канале "Настоящее время" Евгений Эрлих, а также главные редакторы Русского вещания LTV7 и интернет-журнала "Спектр.Пресс" Екатерина Сафронова и Антон Лысенков.

Специально для этого эфира эксклюзивное интервью радиостанции Baltkom дал российский и американский журналист Владимир Познер, которое прозвучит в записи.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

Подключайтесь!

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.

Комментарии 3
Pavel Ermilov1 час назад
А при чем тут язык вещания? Главное что бы информация была правдивой и объективной. Да и спекуляции на тему языковой поенадлежности не добавят стабильности в стране в целом и в ее перспективном развитии, в частности
Ответить
леший1 час назад
замечание Наталье Михайловой----постоянно анонсируя латышскую ветку твиттера, ВЫ осуществляете подачу инфы только с одной стороны---с латышской----причём никто из латышских СМИ не публикует ссылки на русское СМИ----вопрос----зачем читателям мнение латышей, если НАШЕ мнение, ИМ не интересны====и ещё===печатайте поменьше новости про сексменьшинства, а то уже МИКСы совсем уже скатываетесь, к агрессивной пропаганде гомосексуализма
Ответить
РадоМир1 час назад
Дорогие комментаторы.
Вы видьте разницу.Российское Сми
И Русскоязычное СМИ в Латвии...
Это две вещи абсолютно разные,и надо это понимать.
Просто успокойтесь тоже,и не будьте истеричками..Попытайтесь сначала воспринять и фильтрануть
Ответить