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, вскоре после полуночи,в Риге на площади Републикас премьер-министр Валдис Домбровскис и другие должностные лица символически сняли в банкомате первые евробанкноты. Первую банкноту номиналом в 10 евро снял премьер-министр Валдис Домбровскис. С поздравительной речью на латышском языке обратился к присутствующим премьер-министр Эстонии Андрус Ансип, который затем повторил символический жест Домбровскиса. За ним последовали министр финансов Андрис Вилкс и президент Банка Латвии Илмарc Римшевичc, которые также сняли в банкомате 10-евровые банкноты.

1 января 2012 года президент Андрис Берзиньш в новогодней речи сказал: «Общие ценности, взаимное уважение, человеческое понимание, терпимость — вот те основы, на которых мы должны построить будущее Латвии. Если мы не сможем объединиться, то на наше место придут другие».

В тут же ночь, около 3.30 на дороге Извалта-Шкелтава, возле местечка Лиелие Трули, автомобиль Mazda 626 съехал с дороги в реку Рудна и затонул. Шесть молодых людей – три девушки и четыре юноши в возрасте от 16 до 19 лет - находились в салоне и один в багажнике. Все они утонули. Компания возвращалась с новогодней вечеринки. Автомобиль во время падения перевернулся на крышу. Спасатели вытащили его из реки при помощи троса.

1 января 2011 года после новогоднего выступления президента Валдиса Затлерса на первом канале Латвийского телевидения не прозвучал государственный гимн, а вместо этого в эфир пошла реклама оператора мобильной связи Tele2. Что вызвало недовольство президента, по просьбе которого его канцелярия попросила Национальный совет по электронным СМИ дать оценку случившемуся и разобраться в причинах инцидента. На телевидении случившееся объяснили ошибкой, допущенной режиссером по невнимательности.

В ту же ночь с улиц Риги вывезли более 1 500 кубических метров снега.

1 января 2009 года вступили в силу изменения в законе о подоходном налоге с населения, которые предусматривали снижение его ставки с 25% до 23%.

1 января 2008 года в Рижском роддоме в первые часы нового года родилось четыре малыша — все девочки. Первая новорожденная появилась на свет через 38 минут после наступления 2008 года, а за ней последовали еще три малышки. В родильном отделении больницы им. Страдиня ночью также родились только девочки. Около 10 часов родилась двойня, а затем еще одна девочка.



В тот же день стоимость проезда в общественном транспорте Риги стала 40 сантимов вместо прежних 30, а проезд в маршрутных такси подорожал до 40-50 сантимов и 70 сантимов на дальних маршрутах.

1 января 2007 года президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга в новогоднем выступлении сказала, что год, заканчивающийся на цифру 7, является особенно счастливым.

В тот же день в Даугавпилсе через 15 минут после полуночи на ул.Архитекту самодельной петардой убило юношу. Он подошел слишком близко к запускавшим петарды, и одна из них попала ему в голову. От полученных травм он скончался. Полиция начала уголовный процесс.

1 января 2006 года президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга призвала жителей Латвии гордиться достижениями Латвии и латышей, принимавших участие в различных мероприятиях, конкурсах и соревнованиях.

1 января 2005 года в своем новогоднем обращении президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга призвала латвийский народ в 2005-м году «работать на пятерки» — то есть делать свою работу наилучшим образом.

С этого же дня дом-музей Карлиса Улманиса в усадьбе «Пикши» (Добельский район) стал государственным агентством, подчиняющимся министерству земледелия.

1 января 2004 года Вайра Вике-Фрейберга в своем поздравлении в новогоднюю ночь призвала жителей Латвии самим определять свою жизнь и происходящее в стране: «Мы можем взять в руки молот счастья и сами ковать свое счастье. У нас есть такая возможность, особенно — сейчас, когда мы живем в свободной и безопасной стране. Но молот счастья очень тяжел, не у каждого есть желание и сила воли брать его в свои руки, но он стоит здесь и ждет вас».

С того же дня Министерство внутренних дел Латвии ликвидировало две своих газеты - "Именем закона" и "Факт". Причина - режим экономии.

1 января 2003 года международный аэропорт "Рига" начал проверять весь багаж пассажиров. Таково обязательное требование для всех странах ЕС. Было закуплено специальное оборудование, обучены сотрудники и все это обошлось в 1,6 миллионов евро.

1 января 2002 года президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга своей речи выразила уверенность в том, что 2002 год ознаменует собой исторические перемены в жизни латвийского народа и всего государства. Поздравление передавалось в записи, так как сама президент находилась в Республике Тринидад и Тобаго.

1 января 2001 года в новогоднем обращении к жителям Латвии президент страны Вайра Вике-Фрейберга заявила: «Наши перспективы хороши. У нас есть шанс за свои усилия увидеть плоды своего труда. Мы, латыши, сильный народ, мы умны, сообразительны, мы можем все, что могут другие».

На тот же день в Регистре жителей было зарегистрировано 23 645 неграждан, не обменявших паспорта бывшего СССР на паспорта неграждан Латвии.

С этого же дня вступил в силу визовый режим с Россией для неграждан Латвии. За оформление визы в течение шести дней надо было платить 8 долларов США, в течение трех дней — 11 долларов, в течение одного дня — 16 долларов.



1 января 2000 года президент Вайра Вике-Фрейберга впервые по телевидению поздравила жителей Латвии с Новым годом. И пожелала счастья каждому латышу.

В тот же день президент Вике-Фрейберга направила письмо Борису Ельцину, в котором отметила, что его решение подать в отставку свидетельсвует о нем, как о мужественном и дальновидном человеке. Другим письмом Вайра поздравила Владимира Путина и пожелала сил и выдержки.

1 января 1998 года начали совместную деятельность два крупнейших производителя сладостей Латвии — АО Laima и АО Uzvara. Новое предприятие стало называться Laima. Его генеральным директором стaл руководитель Laima Иварс Калвишкис, а его замом — бывший гендиректор Uzvara Александр Иванов.

1 января 1994 года прекратила существование газета «Латвияс Яунатне», бывшая «Падомью Яунатне».

1 января 1988 года газета «Труд» сообщила: «Вчера, когда до встречи Нового года оставалось всего несколько часов, 51 семья рижан вселилась в новые квартиры в реконструированном доме с эмблемой МЖК. Второй в латвийской столице отряд МЖК отличает одна особенность: у большинства его бойцов по четверо и пятеро детей. А поэтому здесь много думают о будущей социальной программе комплекса. Темные и сырые подвалы после реконструкции превратились в уютные и светлые залы. Здесь разместятся библиотека, подростковый клуб, слесарная и столярная мастерские, помещение для семейных торжеств, актовый зал на сто человек, спорткомплекс. А на первом этаже — детский сад».

1 января 1948 года начала работу вторая программа Латвийского радио.

1 января 1943 года газета«Тевия» опубликовала новогоднее поздравление главы рейхскомиссариата «Остланд» Генриха Лозе. «Возросшая тяжесть борьбы на востоке везде укрепила волю к сопротивлению. Эта связь между фронтом и Остландом и в наступающем году позволит нам вместе выполнять возложенные задачи и отразить удары большевизма. Как в прошлом, так и теперь в новом году мы найдем готовность сделать всё, чтобы начертать на наших знамёнах знаки окончательной победы!» - заявил рейхскомиссар.



1 января 1924 года показом приключенческой драмы "Под двумя знамёнами" в Риге открылся кинотеатр Splendid Palace. Кинотеатр первым в странах Балтии начал демонстрировать звуковые фильмы и стал первым кинотеатром, построенным в Латвии.

C этого же дня Латвия перешла на метрическую систему мер и весов. До того действовала система Российской империи.

1 января 1923 года в учреждениях начали применяться Правила новой латышской орфографии.

1 января 1919 года красные латышские стрелки возле Инчукалнса нанесли поражение немецким войскам.

1 января 1873 года официально была открыта железнодорожная линия от Риги до станции Болдерая.



1 января 1869 года вышел первый номер газеты на русском языке "Рижский вестник".

Фото - Банк Латвии, president.lv, газета "Сегодня", russkie.lv