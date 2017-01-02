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президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес и его возлюбленная из Латвии Иева Купце обвенчались в церкви Святой Анны в Халлисте в Эстонии, примерно в 30 километрах от Руйены. По сообщению газеты "Postimees", за несколько часов до венчания около церкви собрались журналисты и местные жители, некоторые из них принесли флаги Эстонии. На место прибыла и полиция с собаками для проверки окрестностей. Церемония венчания началась около 17.00, к началу церемонии за окном было минус 15 градусов, а температура в помещении составляла 10 градусов тепла. Прихожане, журналисты и собравшиеся не могли увидеть венчание президента - на церемонию были допущены только несколько десятков гостей из Латвии и Эстонии. Иева Купце взяла себе фамилию Ильвес, сообщила пресс-служба эстонского президента.



2 января 2014 года президент Андрис Берзиньш в городе Руйена встретился с президентом Эстонии Тоомасом Хендриком Ильвесом. Президенты вместе купили за евро местное мороженое. «Ошибаются те, кто считает евро проектом элиты или относится к нашей единой валюте с боязливым недоверием. Присоединение к зоне евро открывает новые возможности для Латвии в целом, и это касается всех ее жителей», – отметил глава Эстонского государства. Президент Берзиньш подарил главе Эстонского государства стартовый комплект латвийских евромонет, а президент Ильвес в ответ преподнес в подарок изготовленные из драгоценного металла первые эстонские сувенирные евромонеты.



2 января 2013 года с целью устранения наводнения на реке Огре в Дарзини Огресгалской волости Огрского края была открыта дамба. Такое решение приняли спасатели совместно с Огрской думой. Наводнением было затоплено около 60 домов.

2 января 2011 года самый толстый снежный покров в Латвии был отмечен в Риге и Рижском регионе, где сугробы достигли 54 сантиметров. В других местах толщина снега составляла 24-48 сантиметров. В частности, в Добеле в воскресенье толщина снежного покрова достигла отметки 48 см, в Алуксне — 41 сантиметров, в Даугавпилсе — 40 сантиметров, на мысе Колка — 33 сантиметров, а в Лиепае — 24 сантиметров, сообщил Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В тот же день Госканцлерия сообщила, что коллекционеры со всего мира проявляют интeрес к фотографиям с изображением премьер-министра Латвии Валдиса Домбровскиса. В 2010 году Госканцелярия разослала коллекционерам 208 портретов Домбровскиса с автографами, годом ранее — 166. Чаще всего запросы приходили из России — 69, Германии — 36, Польши — 19, Украины — 17, США — 8, Индии — 8, Китая — 8. В Госканцелярии отметили, что фотографии Валдиса Домбровскиса также были отправлены коллекционерам из Индонезии и Пакистана.



2 января 2010 года в Риге работники редакции газеты «Неаткарига», придя на работу, обнаружили, что злоумышленники сломали двери в шести кабинетах редакции. Особенно пострадали кабинет главного редактора Аниты Даушкте, а также кабинеты бухгалтерии и верстки газеты. Неизвестные взломали сейфы, разбросали документы, унесли три компьютерных монитора и ноутбук.

В тот же день в полицию поступила информация о том, что в Сидрабенской волости Озолниекского края, в Эмбурге, в одном из домов произошел конфликт, и один из гостей, Э. 1955 г. рожд., грозит застрелить присутствующих из предмета, похожего на оружие. Когда полиция прибыла, Э. сказал полицейским, чтобы они убирались прочь, в противном случае грозя расстрелять всех. Когда полицейские все же вошли в квартиру, Э. продолжал им угрожать. Для устранения угрозы жизни и здоровью людей полицейские вынуждены были произвести ряд прицельных выстрелов, и от полученных ранений Э. умер.

В тот же день вице-мэр Риги Айнарс Шлесерс призвал не раздувать проблему с писающими туристами в центре столицы и пообещал открыть больше туалетов в городе.

2 января 2009 года Latvijas Pasts сообщила об оформлении примерно 500 000 абонементов на издания прессы, что оказалось на 20% меньше, чем годом ранее.

2 января 2008 года правительство Иварса Годманиса собралось на свое первое заседание.

2 января 2007 года около двух часов дня мужчина в маске ворвался в помещение магазина Alus jūra на улице Слокас, 52 в рижском микрорайоне Дзирциемс и потребовал отдать ему всю наличность. При этом налетчик угрожал кассирше предметом, похожим на пистолет. В кассе оказалось 165 латов. Забрав деньги, преступник скрылся.

В тот же день в Риге был открыт 30-й автобусный маршрут - от Привокзальной площади в Болдераю.

2 января 2006 года в Риге около полуночи около одного из домов на ул.Илукстес возник конфликт с участием нескольких молодых людей. В это время проживающий неподалеку полицейский выгуливал свою собаку. Увидев драку, в ходе которой несколько молодых людей жестоко избивали лежащего на земле человека, сотрудник полиции потребовал прекратить избиение и произвел предупредительный выстрел в воздух. Несколько участников драки бросились бежать, однако часть из них проигнорировали требование полицейского и продолжили избивать жертву. Поскольку избиение становилось все более жестоким, полицейский попытался разнять дерущихся и неумышленно произвел еще один выстрел. Пуля попала одному из молодых людей в голову. Он скончался на месте происшествия.



2 января 2004 года старейший латвийский коммерческий банк Latvijas Krajbanka отметил 80-летний юбилей.

2 января 2003 года министр внутренних дел Мариc Гулбис заявил, что служебная проверка по делу об оформлении на должности помощников полицейских выявила факты, дискредитирующие этот институт. В связи с этим он будет ликвидирован.

2 января 2002 года 80 человек обратились в латвийскую полицию с просьбой возбудить уголовное дело в связи с несостоявшимися в Риге гастролями московского театра «Современник», которые организовывала фирма Ra7, причастная к подобным скандалам.

2 января 2001 года начальник Уголовной полиции Валдис Пумпурс сообщил, что на основании подозрений в убийстве спиртопромышленника Дайниса Пейманиса задержаны пятеро мужчин — жителей Латвии, однако мотивы убийства полиции по-прежнему не ясны. Пумпурс рассказал, что Пейманиса еще до смерти неоднократно пытались убить.

2 января 2000 года утром из-за сильной метели в Латвии было нарушено автомобильное и железнодорожное сообщение, повреждены линии электропередач, из-за сильного ветра был закрыт Рижский порт.

2 января 1997 года три первых латвийских пограничника принесли первую торжественную присягу у знамени Сил пограничной охраны. Это были Инара Сутра, Рита Отомере и Ария Юлика.

2 января 1992 года после пятидесятилетнего перерыва заработал Лиепайский торговый порт.

В тот же день было было учреждено государственное предприятие Latvijas Pasts



2 января 1991 года рижский ОМОН занял Дом печати в Риге. По инициативе Народного фронта Латвии там же состоялся митинг протеста.

2 января 1952 года в Салацгриве Лимбажского района родился Индулис Эмсис.

2 января 1942 года фашистские оккупанты при содействии местных полицейских во главе с начальником Резекненского уезда Альбертом Эйхелисом сожгли деревню Аудрини и расстреляли 170 мирных жителей, в том числе более более 50 детей.

В тот же день газета «Тевия» опубликовала ноовгоднее поздравление рейхскомиссара рейхскомиссариата Остланд Генриха Лозе. В нём говорилось: «Новое время расцвета культуры Балтийского моря и хозяйства Балтийского моря начнётся после завершения этой всемирной борьбы, когда наше море снова сделается северным германским морем. Мы построим вал, который выдержит все бури и жидовско-большевисткие потоки с востока....»

2 января 1940 года газета «Янукас Зиняс» писала: «Рижане 1940 год встретили обдуманно. Бережливость наблюдалась во всех местах, особенно это чувствовали рестораны. Они для посетителей установили неофициальную плату за вход 6-12 латов, поэтому в том или другом ресторане можно было увидеть незанятые столики. Большое количество встречающих Новый год собралось в театрах Риги... Многие храбрые девушки на улицах обращались к чужим мужчинам, выспрашивая их имена. По старому поверью, они надеялись так узнать имя своего суженого».



2 января 1935 года в Риге после перестройки и переоборудования экспозиции открылся Государственный исторический музей. Теперь он был посвящен жизни и быту древних латышей.

2 января 1924 года была создана сберкасса Латвийской почты, счета которой были перенесены в Государственную трудовую сберегательную кассу Латвийской Республики. Потом она называлась Сберкасса Латвийской ССР, а в начале девяностых — Государственный сбербанк ЛР, на базе отделений которого был образован коммерческий банк Latvijas Krаjbanka, cуществоваший до 2011 года.

2 января 1920 года Алуксне стало городом.

2 января 1919 года временное правительство Латвии оставило Ригу и переехало сначало в Елгаву, а потом в Лиепаю.

Фото - president.lv, nra.lv, kasjauns.lv, mixnews.lv, журнал "Атпута".