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Прежде чем что-либо публиковать в интернете, необходимо подумать, насколько это этично и стоит ли оно того. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил глава Латвийской ассоциации охотников Харальд Барвикс, комментируя поступок охотницы Гуниты Канепе, которая поделилась на портале Medniekiem.lv новостью о том, что ей удалось подстрелить самку рыси.

"Я думаю, что прежде чем делиться своими впечатлениями, надо немножко подумать головой о том, чем мы делимся. Не надо все комментировать и всем хвалиться. Не все, что мы делаем в жизни, надо выносить на обозрение общественности. Люди, занимающиеся сельским хозяйством, не делятся же тем, как они забивают животных на мясо. Есть моменты, когда надо немного думать головой, в том числе, охотникам", - считает Барвикс.

Он также добавил, что сейчас в Латвии тот сезон, когда можно отстреливать и молодых особей.

"Сезон охоты на рысь, который открывается первого декабря, установлен исходя из того, что к этому времени котята подрастают до такого состояния, что могут жить самостоятельно. То есть, именно к этому времени котята уже умеют сами охотиться, жить в лесу и не погибают. У нас нет разделения сезонов, что в один период можно отстреливать только взрослых особей, а в другой - молодых. Сейчас нам сложно определить, какой возраст у животного, поэтому можно отстреливать и детенышей", - сказал глава Латвийской ассоциации охотников.

Напомним, охотница Гунита Канепе поделилась на портале Medniekiem.lv новостью о своем трофее. Сообщение Канепе сопроводила фотографией, а также пояснила, что это первый раз, когда ей удалось подстрелить самку рыси.

«Мы окружили рысь с детенышами. Малышей поймать не удалось, а сама рысь оказалась прямо передо мной», - рассказывает Канепе.

Многие пользователи Twitter выразили мнение, что охотница повела себя безжалостно, оставив детенышей рыси без матери, несмотря на то, что охота на рысь в Латвии разрешена.