Эксклюзив |

Сфера активных продаж и обслуживания - по-прежнему самая популярная среди латвийских работодателей. На втором месте -- сфера IT-технологий. Об этом радио Baltkom рассказал руководитель отдела подбора персонала компании CV-Online Каспар Котанс.

Он отметил, что в Латвии наиболее востребованными по-прежнему остаются работники сферы обслуживания и активных продаж.

"В этом году на рынке труда наблюдается прошлогодняя тенденция: чаще всего работодатели ищут работников сферы обслуживания и активных продаж, которая составляет около 30 процентов всего рынка труда. Следующая по популярности - сфера информационных технологий, которая составляет 10 процентов", - рассказал Котанс.

Котанс также сказал, что востребованность обслуживающего персонала и специалистов по активным продажам сохраняется в течение последних нескольких лет. При этом он отметил, что работодателям все сложнее найти квалифицированные кадры.

"Если мы говорим о сфере обслуживания и продаж, то ее популярность длится уже примерно 3-5 лет. С этой точки зрения 2016 год был довольно гладким, больших потрясений не было", - сказал Котанс.

По его словам, в то же время, уходящий год был непростым, потому что работадалетелю становится все труднее найти соответствующего сотрудника, а в следующем году это будет сделать еще сложнее