Эксклюзив |

В последний месяц все поставщики Рижской центральной тюрьмы подвергаются более тщательным проверкам, из-за чего при въезде в тюрьму могут образовываться очереди. Об этом в эфире на радио Baltkom сообщила начальник Управления мест заключения Илона Спуре.

По ее словам, именно через поставщиков в тюрьму попадают запрещенные вещества и предметы.

"То, что касается поставщиков, конкретно магазина Mego, в последнее время проверки при въезде в тюрьму ужесточились. Поставщики именно этого магазина и были задержаны, провезя в машинах запрещенное. Может быть, они даже об этом и не догадывались. Мы не отвергаем мысли о том, что им были подложены эти запретные вещества и предметы. Буквально в прошлом месяце мы задержали такую машину, где были обнаружены мобильные телефоны, устройства для связи, наркотические и психотропные вещества", - рассказала Спуре.

По ее словам, товар для нужд тюрьмы принимается только в одном месте.

"Тюрьма есть тюрьма. Там могут быть только одни ворота! Так есть и так будет, в том числе, в новой тюрьме. Конечно, мы обдумываем разные новые варианты, как можно было бы пускать поставщиков в лиепайскую тюрьму", - добавила Спуре.

Напомним, в Лиепае будет возведена новая тюрьма по европейским стандартам качества. Затраты на строительство составят более 74 миллиона евро. Комплекс будет состоять из восьми зданий разного цвета.