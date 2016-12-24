Украинский политолог: Путин считает нас этнографическим недоразумением (20)

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Эксклюзив | 24 декабря 2016 года, 11:18

Раскол между украинским и русским народами произошел еще задолго до событий 2014 года. Одной из главных причин такого отчуждения является то, что к украинскому народу относятся, "как к этнографическому недоразумению". Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил украинский политолог Олег Лисный.

"Мне кажется, что этот раскол мерится уже десятилетиями. Товарищ Путин и все его люди относятся к нам, как к неправильным русским. Такое якобы этнографическое недоразумение. Это неправильно. Им кажется, что эту ошибку можно исправить, потом же старший брат погладит по голове, даст немного газа и скажет - все, давай дружить. Так уже не будет! Может быть так можно было еще поступить до того, когда не были пролито крови. Когда брат не пришел и не забрал то, что хотел и не пытается взять еще. Братья так не поступают", - сказал Лисный.

Напомним, 21 ноября 2013 года в центре Киева началась массовая многомесячная акция протеста, что стало ответом на приостановку украинским правительством подготовки к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

22 февраля того же года на Украине произошла смена власти, имеющая признаки государственного переворота, Верховная рада отстранила главу государства Виктора Януковича от власти, после чего он бежал из страны.

Комментарии 20
кот2 часа назад
Украинский народ-не этническое недоразумение.Психическое недоразумение-это такие украинские политологи как этот "гость" и остальная националистическо-фашистска клика захватившая власть в Украине.
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Дуся3 часа назад
Если родственник ведёт себя плохо, то его надо наказать, лишив его финансовой помощи. Очень помогает на пути к исправлению.
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леший2 часа назад
Я смотрю, МИКСы вообще не фильтруют свою ленту, а даже наоборот, выпячивают тот нацизм, который произносят ГОБЛИНЫ на Балткоме----ну, и кто ВЫ после этого "любители правды"?----а тут намедни Наташка Михайлова распиналась на радио, что журналисты должны быть нейтральны и не становиться на чью-либо сторону----тебе бы Наташка---совести бы чуток----недалёкая ты, наша
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