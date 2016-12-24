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Раскол между украинским и русским народами произошел еще задолго до событий 2014 года. Одной из главных причин такого отчуждения является то, что к украинскому народу относятся, "как к этнографическому недоразумению". Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил украинский политолог Олег Лисный.

"Мне кажется, что этот раскол мерится уже десятилетиями. Товарищ Путин и все его люди относятся к нам, как к неправильным русским. Такое якобы этнографическое недоразумение. Это неправильно. Им кажется, что эту ошибку можно исправить, потом же старший брат погладит по голове, даст немного газа и скажет - все, давай дружить. Так уже не будет! Может быть так можно было еще поступить до того, когда не были пролито крови. Когда брат не пришел и не забрал то, что хотел и не пытается взять еще. Братья так не поступают", - сказал Лисный.

Напомним, 21 ноября 2013 года в центре Киева началась массовая многомесячная акция протеста, что стало ответом на приостановку украинским правительством подготовки к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

22 февраля того же года на Украине произошла смена власти, имеющая признаки государственного переворота, Верховная рада отстранила главу государства Виктора Януковича от власти, после чего он бежал из страны.