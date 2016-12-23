Эксклюзив |

Большинство живущих в странах Балтии русскоязычных по-прежнему чувствуют свою принадлежность к Советскому Союзу и России, поэтому они больше доверяют российским СМИ. Такое мнение в эксклюзивном интервью радио Baltkom высказал российский тележурналист Владимир Познер.

«Русскоязычные, которые оказались в Латвии, Литве, Эстонии – это же не эмигранты. Это не люди, которые уезжали из Советского Союза в другие страны. Это все те же обыкновенные советские люди. Они сохранили иные чувства по отношению к России, нежели те, которые уехали реально. Это в значительной степени по-прежнему их страна. Нет, они не уезжают из стран Балтии, потому что они имеют целый ряд преимуществ: Шенген, они могут ездить и так далее, уровень жизни, наверное, повыше, они не уезжают. Но, тем не менее, они скорее чувствуют себя чужими. А Россия для них не чужая, потому что они из России никуда не убегали, просто так случилось, что Советский Союз перестал существовать, их откололи. Но они чувствуют себя советскими русскими, именно поэтому, как мне кажется, российское телевидение для них ближе, интереснее, важнее, чем местное», - сказал Познер.

По его словам, сегодня уровень журналистики заметно опустился во всем мире.

«На сегодняшний день я расцениваю уровень журналистики как лично меня совершенно не устраивающий. Скажу больше – у меня ощущения, что как профессия то, что когда-то называли четвертой властью, журналистика перестала существовать. Есть, безусловно, журналисты, которые верны профессии, но если смотреть широко, то, к сожалению, я делаю для себя такой вывод. Причем, сразу хочу добавить, что, к сожалению, это происходит не только в России. Я был в Америке во время всех этих предвыборных дел и видел очень схожие вещи, когда журналисты вместо того, чтобы дать как можно более объективную, честную информацию своему читателю, слушателю или зрителю, пытаются внушить ему, что такое хорошо и что такое плохо. То есть, на самом деле, занимаются пропагандой. Это, к сожалению, стало общим местом, не только в России», - отметил Познер.

Он считает, что русскоязычные СМИ не имеют большого влияния вне России.

«Конечно, есть большое количество русскоязычных людей, живущих вне России, в разных странах: в США, Германии, Франции, а также в странах Балтии. Но все-таки влияние этих СМИ на нерусскоязычных людей, как мне кажется, минимально. Эти СМИ не вызывают особого внимания. И по мере того, как это старшее поколение, то ли эмигрантов, то ли они оказались в странах, отколовшихся от Советского Союза, уходит, дети этого поколения в гораздо меньшей степени склонны интересоваться русскоязычными СМИ, а уж их дети вообще не склонны. Поэтому мне кажется, что потенциал здесь невелик», - сказал Познер.

При этом Познер подчеркнул, что местные русскоязычные СМИ говорят с жителями этих стран на более понятном языке.

«Я знаю, что в разных странах есть русскоязычные СМИ, с некоторыми из них я знаком, довольно поверхностно. Я думаю, что преимущество этих СМИ заключается в том, что они обращаются к знакомым людям. Они говорят на русском языке, но на том своеобразном русском, на котором говорят русскоязычные в этих странах. А российским СМИ, которые выходят в России и направлены на русскоязычных вне этой страны, как мне кажется, гораздо сложнее находить общий язык, чтобы было ощущение, что это «наши». Очевидно, речь идет о телепрограммах первого, второго каналов, которые могут смотреть русскоязычные вне России. Наверное, они их смотрят. Но все-таки не думаю, что российские СМИ могут успешно конкурировать с русскоязычными СМИ в тех странах. Мне так кажется», - сказал Познер.

Добавим, как ранее стало известно, Национальный совет по электронным СМИ планирует в 2018 году при помощи совместного проекта Латвийского радио и телевидения создать отдельный телевизионный канал для русскоязычной аудитории.