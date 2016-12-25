К посольству России в Латвии несут цветы в знак соболезнования (7)

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Эксклюзив | 25 декабря 2016 года, 12:48

Сегодня, 25 декабря, рижане несут цветы к зданию посольства РФ в Латвии на ул. Антонияс,2. Таким образом люди выражают соболезнование народу России в связи с трагедией - авиакатастрофой в Черном море.

Как сообщалось, самолет Минобороны Ту-154 сегодня упал в Черное море. На борту были музыканты ансамбля имени Александрова и журналисты, летевшие на базу Хмеймим в Сирию - всего 91 человек. Обломки найдены у побережья недалеко от Сочи.

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Комментарии 7
Вечная память !!!!4 часа назад
конечно это терракт.Но мы этого не узнаем.Славяне не забудут- славяне отомстят !!!!! Запомните .......
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Дуся3 часа назад
Трагедия. Первые мысли были о теракте. Соболезнования родственникам, друзьям и коллегам погибших.
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РадоМир4 часа назад
Случайности они не Случайны...
Мы Помним,Мы Скорбим...
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