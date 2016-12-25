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Сегодня, 25 декабря, рижане несут цветы к зданию посольства РФ в Латвии на ул. Антонияс,2. Таким образом люди выражают соболезнование народу России в связи с трагедией - авиакатастрофой в Черном море.

Как сообщалось, самолет Минобороны Ту-154 сегодня упал в Черное море. На борту были музыканты ансамбля имени Александрова и журналисты, летевшие на базу Хмеймим в Сирию - всего 91 человек. Обломки найдены у побережья недалеко от Сочи.