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В авиакатастрофе над Черным морем погибли большие артисты, великий коллектив, об этом в интервью радио Baltkom сказал директор Дома Москвы в Риге Юрий Силов.

Он также вспомнил о концерте, который в 2015 году так и не состоялся в Риге - министерство обороны не разрешило въезд в Латвию этому коллективу.

"Мы готовили тот концерт, к сожалению, он так и не состоялся, это было ровно год назад, концерт был посвящен 74-й годовщине битвы под Москвой, это была готовая программа, которая должна была пройти в Литве, Латвии и Эстонии. Но "пожар" начался с Литвы, потом Латвия подключилась...", - напомнил Силов.

Он также выразил соболезнование всем близким погибших в авиакатастрофе.

"Что касается Валерия Халилова [худрук ансамбля им. Александрова - Ред.], мы с ним встречались в период подготовки к кончерту - очень открытый и светлый человек, вечная ему память. Для меня показатель творчества Халилова - фестиваль военных коллективов "Спасская башня", это грандиозный фестиваль, там участвуют американские, шотландские, французские коллективы, то есть, коллективы НАТО, тоже вооруженные силы, это же огромное мастерство, это большие артисты, в первую очередь", - сказал Силов.

В то же время он отметил, что качество самолетов в России ниже всякой критики.

"Ну давайте говорить напрямую про ТУ-154 - каждый 14-й самолет уже разбился, ну на чем летают эти люди!" - сказал Юрий Силов.

Как ранее писал mixnews.lv, национальное объединение (VL-ТБ/ДННЛ) направило министру иностранных дел Эдгару Ринкевичу письмо с просьбой запретить артистам Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова (ансамбль Александрова) въезд в Латвию.

VL-ТБ/ДННЛ считает, что концерт этого ансамбля в Латвии нежелателен, потому что его программа "тенденциозная и откровенно пропагандистская - в музыкальных номерах используется символика СССР и прославляется советский строй".

Концерт был отменен. Планировалось, что концерт ансамбля песни и пляски Российской Армии состоится в Риге 8 декабря 2015.