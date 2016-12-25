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Гибель доктора Глинки - это смерть праведника. Об этом в эфире радио Baltkom в рамках программы Baltkom-online, которая посвящена авиакатастрофе над Черным морем, сказала правозащитник, журналист, волонтер Оксана Челышева, которая работала во многих "горячих точках" и была хорошо знакома и работала с доктором Лизой.

"С Елизаветой Петровной мы пересекались, помогая людям. Я впервые осуществила с ней что-то, что помогло спасти жизнь ребенку, еще в 2014 году, в Украине. Смерть Елизаветы Глинки - это смерть праведника. Она не делила детей, помогала детям на Донбассе, в других городах Украины. Она была очень светлым человеком, и это большая потеря не только для России", - сказала Оксана Челышева.

Как уже сообщалосьь, самолет Минобороны Ту-154 упал в Черное море. На борту были музыканты ансамбля имени Александрова и журналисты, летевшие на базу Хмеймим в Сирию - всего 91 человек. Обломки найдены у побережья недалеко от Сочи.