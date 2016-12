Эксклюзив |

Депутат Сейма, член парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Вейко Сполитис на своей странице в социальной сети Twitter выразил соболезнования в связи с гибелью артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели на авиабазу Хмеймим с новогодним выступлением. В связи с крушением военного самолета Ту-154, на котором находилось более 60 артистов, Сполитис обвинил Кремль в тупости.

"Покойся с миром, хор красной армии имени Александрова. Не принимая во внимание тупость кремлевских безответственных головорезов", - написал Сполитис.

RIP Aleksandrov's red army choir with their Leningrad Cowboys "Sweet Home Alabama". Never mind the stupidity of #Kremlin careless thugs ... https://t.co/xUfjNmBIEv