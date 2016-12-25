Авиакатастрофа в Сочи: депутат Вейко Сполитис обвинил Кремль в "тупости" (42)

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Эксклюзив | 25 декабря 2016 года, 15:00

Депутат Сейма, член парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Вейко Сполитис на своей странице в социальной сети Twitter выразил соболезнования в связи с гибелью артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели на авиабазу Хмеймим с новогодним выступлением. В связи с крушением военного самолета Ту-154, на котором находилось более 60 артистов, Сполитис обвинил Кремль в тупости.

"Покойся с миром, хор красной армии имени Александрова. Не принимая во внимание тупость кремлевских безответственных головорезов", - написал Сполитис.

Сполитис вспомнил совместное выступление ансамбля Александрова и финской рок-группы Leningrad Cowboys, во время которого они исполнили песню американской рок-группы Lynyrd Skynyrd "Sweet Home Alabama".

Комментарии 42
чел3 часа назад
Тупее вас, лошар, врятли кого найдёшь. А судя по твоему рылу на фотке, член комиссионый - ты конкретный тупой ишак.

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Gustaf3 часа назад
Хуторская сволочь
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леший3 часа назад
"звуки МУ"----где МИКСы нашли слова сочувствия в этой отрыжке Vейка?----как вообще можно перепечатывать эту галиматью?
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