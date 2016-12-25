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В телекомпании НТВ прокомментировали пост светской обозревательницы Божены Рынской, который она разместила в своем фейсбуке, сообщая об авиакатастрофе в Сочи.

«Мы диагнозы не комментируем, это к другим специалистам»: НТВ о посте Божены Рынска https://t.co/Jga5Ay4w7M pic.twitter.com/tJS2LfofXy — НТВ (@ntvru) 25 декабря 2016 г.

Пост Божены Рынской вызвал широкий резонанс в социальных сетях и СМИ.

Самолет Ту-154 пропал с радаров в 05:27 мск через две минуты после взлета. На его борту находились 92 человека: члены экипажа, военнослужащие, представители СМИ, а также музыканты ансамбля имени Александрова. Среди журналистов, оказавшихся на борту, были представители трех каналов: НТВ, Первого и «Звезды». По предварительным данным Минобороны, выживших в авиакатастрофе «не наблюдается».