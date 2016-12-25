НТВ про пост Божены: мы диагнозы не комментируем (11)
В телекомпании НТВ прокомментировали пост светской обозревательницы Божены Рынской, который она разместила в своем фейсбуке, сообщая об авиакатастрофе в Сочи.
«Мы диагнозы не комментируем, это к другим специалистам»: НТВ о посте Божены Рынска https://t.co/Jga5Ay4w7M pic.twitter.com/tJS2LfofXy— НТВ (@ntvru) 25 декабря 2016 г.
Пост Божены Рынской вызвал широкий резонанс в социальных сетях и СМИ.
Самолет Ту-154 пропал с радаров в 05:27 мск через две минуты после взлета. На его борту находились 92 человека: члены экипажа, военнослужащие, представители СМИ, а также музыканты ансамбля имени Александрова. Среди журналистов, оказавшихся на борту, были представители трех каналов: НТВ, Первого и «Звезды». По предварительным данным Минобороны, выживших в авиакатастрофе «не наблюдается».
Чтобы за базар ответила в кругленькой сумме.
И чтобы в следующий раз думала, что пишет.
Кто она такая, чтобы судить, и лезть с её-то РЫЛом в калашный ряд? Потому что РЫЛьска?
А никто! Просто пиар на костях.