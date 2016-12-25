НТВ про пост Божены: мы диагнозы не комментируем (11)

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Эксклюзив | 25 декабря 2016 года, 14:16

В телекомпании НТВ прокомментировали пост светской обозревательницы Божены Рынской, который она разместила в своем фейсбуке, сообщая об авиакатастрофе в Сочи.

Пост Божены Рынской вызвал широкий резонанс в социальных сетях и СМИ.

Самолет Ту-154 пропал с радаров в 05:27 мск через две минуты после взлета. На его борту находились 92 человека: члены экипажа, военнослужащие, представители СМИ, а также музыканты ансамбля имени Александрова. Среди журналистов, оказавшихся на борту, были представители трех каналов: НТВ, Первого и «Звезды». По предварительным данным Минобороны, выживших в авиакатастрофе «не наблюдается».

Комментарии 11
Надо к специалистам!4 часа назад
По уголовному и гражданскому праву. Предъявить моральный иск в материальном выражении.
Чтобы за базар ответила в кругленькой сумме.
И чтобы в следующий раз думала, что пишет.
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Ипать Боженофф4 часа назад
Как эту ушибленную шлагбаумом тварь еще земля носит...
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.......3 часа назад
А ты?
Кто она такая, чтобы судить, и лезть с её-то РЫЛом в калашный ряд? Потому что РЫЛьска?
А никто! Просто пиар на костях.
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