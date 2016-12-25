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Авиакатастрофа, в которой погиб коллектив ансамбля им. Александрова - трагедия огромного масштаба, потому что Россия потеряла самых лучших, об этом во время программы Baltkom-online на радио Baltkom сказал российский певец Лев Лещенко.

"Это всенародная трагедия, это был один из самых любимых народом выдающихся коллективов, это наш российский бренд - лучшие певцы, танцоры, музыканты. Это большая потеря для нашей культуры, и для военной культуры", - сказал Лещенко.

Певец сказал, что разделяет всей дущой скорбь тех, у кого в самолете сегодня погибли близкие, друзья и коллеги.

"Я очень надеюсь, что ансамбль когда-то восстанет из пепла - в память о них", -- сказал певец.

Он напомнил, что 26 декабря в России объявлен днем траура и признался, что Новый год праздником для него не будет.

"Завтра день траура. А 31-го будет Новый год, его же никто не отменял. Я лично праздновать не буду, потому что это такая мировая грусть..." - сказал Лев Лещенко.

Как уже сообщал Mixnews, самолет Минобороны Ту-154 25 октября рано утром упал в Черное море. На борту были музыканты ансамбля имени Александрова и журналисты, летевшие на базу Хмеймим в Сирию - всего 92 человек. Обломки найдены у побережья недалеко от Сочи.