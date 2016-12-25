Ринкевич выразил соболезнования в связи с крушением самолета Ту-154 (17)

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Эксклюзив | 25 декабря 2016 года, 20:11

Спустя несколько часов после гибели самолета над Черным морем свои соболезнования родным погибших в авиакатастрофе выразил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич. Запись политик оставил в социальной сети Twitter на английском языке.

"Мои самые глубокие соболезнования семьям и близким погибших в крушении самолета Ту-154 над Черным морем", - написал политик.

Самолет Ту-154 пропал с радаров рано утром в воскресенье, 25 декабря, спустя несколько минут после взлета из Адлера, где совершал дозаправку для последующего полета в Сирию. Позднее обломки воздушного судна были обнаружены в Черном море.

Свои соболезнования народу России и близким погибших выразили представители разных стран. В частности, соболезнования выразили канцлер Германии Ангела Меркель и глава МИД страны Франк-Вальтер Штайнмайер.

Президент Сирии Башар Асад направил телеграмму соболезнования президенту России Владимиру Путину. «С огромным прискорбием мы получили известие о крушении российского самолета Ту-154, на борту которого находились наши дорогие друзья, которые хотели разделить с нами и жителями Алеппо радость победы и праздников», – сказано в телеграмме.

Соболезнования также выразили Италия, Абхазия, Белоруссия, Испания, Киргизия, Таджикистан, Норвегия, Индия, Пакистан, ЮАР и другие.

Комментарии 17
Искренность или конъюнктура 4 часа назад
Не уверен в уместности соболезнований от человека, всего год назад закрывшего въезд ансамблю Александрова.
2
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Ирина Щербань4 часа назад
Почему же так и рвется фраза:"Не верю!"?????????
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РадоМир4 часа назад
Так он же Петух.
Овцой он не может быть,по определению.
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