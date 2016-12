Эксклюзив |

Спустя несколько часов после гибели самолета над Черным морем свои соболезнования родным погибших в авиакатастрофе выразил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич. Запись политик оставил в социальной сети Twitter на английском языке.

"Мои самые глубокие соболезнования семьям и близким погибших в крушении самолета Ту-154 над Черным морем", - написал политик.

My condolences to families and friends of victims of #Russia #Tu154 plane crash over the Black Sea