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Спустя несколько часов после гибели самолета над Черным морем свои соболезнования родным погибших в авиакатастрофе выразил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич. Запись политик оставил в социальной сети Twitter на английском языке.

"Мои самые глубокие соболезнования семьям и близким погибших в крушении самолета Ту-154 над Черным морем", - написал политик.

My condolences to families and friends of victims of #Russia #Tu154 plane crash over the Black Sea — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) December 25, 2016

Самолет Ту-154 пропал с радаров рано утром в воскресенье, 25 декабря, спустя несколько минут после взлета из Адлера, где совершал дозаправку для последующего полета в Сирию. Позднее обломки воздушного судна были обнаружены в Черном море.

Свои соболезнования народу России и близким погибших выразили представители разных стран. В частности, соболезнования выразили канцлер Германии Ангела Меркель и глава МИД страны Франк-Вальтер Штайнмайер.

Президент Сирии Башар Асад направил телеграмму соболезнования президенту России Владимиру Путину. «С огромным прискорбием мы получили известие о крушении российского самолета Ту-154, на борту которого находились наши дорогие друзья, которые хотели разделить с нами и жителями Алеппо радость победы и праздников», – сказано в телеграмме.

Соболезнования также выразили Италия, Абхазия, Белоруссия, Испания, Киргизия, Таджикистан, Норвегия, Индия, Пакистан, ЮАР и другие.