Эксклюзив |

Сербия шокирована трагедией, произошедшей в воскресенье над Черным морем. Как сообщает спецкор Baltkom Катерина Балева, в знак памяти о легендарном хоре парк в центре Белграда будет называться "Парком хора Александрова". Власти Белграда поддержали инициативу.

В целом мире ансамбль имени Александрова ставят в один ряд с великими русскими брендами – Большим театром, Эрмитажем, Третьяковкой или Алмазным фондом Кремля. Хор пел практически на всех языках мира, включая китайский, индийский, турецкий.

Хор имени Александрова 11 раз гостил в Белграде, в последний раз прославленный коллектив собрал аншлаги в сентябре прошлого года. Сказать, что русских артистов в военной форме в Сербии обожали – не сказать ничего. Овации непременно сопровождали "Катюшу", "Очи черные" и "Калинку".

А когда хор исполнял легендарную сербскую песню "Тамо далеко", которые многие считают военным прощальным гимном вроде нашего №Прощания славянки№, огромный зал стоял и плакал.

Неудивительно, что сербский интернет заполнен комментариями в духе "Сочувствуем родственникам погибших и разделяем их боль. Это были наши соотечественники и большие друзья".

В посольстве России в Белграде в понедельник открыта Книга соболезнования. В воскресенье премьер Сербии Александр Вучич посетил посла России в Сербии и лично выразил соучастие близким погибших и всей России.

Вчера же Министерство культуры и информации Сербии выступило с предложением назвать один из парков в Белграде возле "Парком хора Александрова".

"В связи с великой трагедией, гибелью членов хора имени Александрова в авиакатастрофе, выражаю глубочайшие соболезнования членам их семей их всем почитателям их искусства в России и во всем мире", – заявил министр культуры и информации Сербии Владан Вукосавлевич.

В знак вечной памяти легендарного хора парк в центре города будет называться "Парк хора Александрова". Власти Белграда поддержали инициативу.