Вешняков: только уроды могут глумиться на крови погибших (11)
Только уроды человечества могут себе позволить на крови глумиться над памятью погибших людей. Об этом в эфире радио Baltkom заявил посол России в Латвии Александр Вешняков. Так он прокомментировал реакцию той части интернет-пользователей на авиакатастрофу в Сочи, которые порадовались гибели людей.
"Радоваться гибели людей - это кощунственно, и только своего рода уроды человечества могут себе такое позволить. Мы знаем, что далеко не все принимают позицию России по многим вопросам в международной политике, но в моей голове не укладывается, что несогласные с политикой России начинают на крови глумится над памятью погибших людей", - рассказал Вешняков.
При этом дипломат не считает правильным вводить уголовное наказание или лищать гражданства тех, кто глумится над трагедией, как того требует часть общественности.
"Лично я считаю, что при помощи законов проблему не решить. Меня и многих других подобные высказывания сильно обидели, но я надеюсь переболеть это кощунство и укрепиться в результате этого", - отметил Вешняков.
Он также выразил благодарность всем латвийцам, которые выражают России свои соболезнования.
"Спасибо всем, кто в эти трагичные для нас дни несет цветы и свечи к зданию посольства России в Латвии, спасибо за солидарность и за скорбь вместе с нами. Это тяжелая утрата, очень тяжелая", - указал Вешняков.
Он также подтвердил информацию о том, что коллектив Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова после гибели 64 артистов будет со временем восстановлен в память о погибших.
"Мы верим, что хор имени Александрова будет восстановлен, и что он обязательно приедет в Латвию и выступит здесь. Наверное, мы действительно сможем пережить эту боль и в память об этом коллективе сохранить или восстановить хор. Это надо будет сделать. Мы потеряли замечательнейший, уникальнейший коллектив - мы потеряли людей, которые являются совестью нашей страны. Это очень и очень горько", - указал Вешняков.
Напомним, самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение близ Сочи в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.
Одни глумяться над смертью тех, кто ехал глумиться над смертью других. Ватники стоят свои оппонентов.