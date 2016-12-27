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Только уроды человечества могут себе позволить на крови глумиться над памятью погибших людей. Об этом в эфире радио Baltkom заявил посол России в Латвии Александр Вешняков. Так он прокомментировал реакцию той части интернет-пользователей на авиакатастрофу в Сочи, которые порадовались гибели людей.

"Радоваться гибели людей - это кощунственно, и только своего рода уроды человечества могут себе такое позволить. Мы знаем, что далеко не все принимают позицию России по многим вопросам в международной политике, но в моей голове не укладывается, что несогласные с политикой России начинают на крови глумится над памятью погибших людей", - рассказал Вешняков.

При этом дипломат не считает правильным вводить уголовное наказание или лищать гражданства тех, кто глумится над трагедией, как того требует часть общественности.

"Лично я считаю, что при помощи законов проблему не решить. Меня и многих других подобные высказывания сильно обидели, но я надеюсь переболеть это кощунство и укрепиться в результате этого", - отметил Вешняков.

Он также выразил благодарность всем латвийцам, которые выражают России свои соболезнования.

"Спасибо всем, кто в эти трагичные для нас дни несет цветы и свечи к зданию посольства России в Латвии, спасибо за солидарность и за скорбь вместе с нами. Это тяжелая утрата, очень тяжелая", - указал Вешняков.

Он также подтвердил информацию о том, что коллектив Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова после гибели 64 артистов будет со временем восстановлен в память о погибших.

"Мы верим, что хор имени Александрова будет восстановлен, и что он обязательно приедет в Латвию и выступит здесь. Наверное, мы действительно сможем пережить эту боль и в память об этом коллективе сохранить или восстановить хор. Это надо будет сделать. Мы потеряли замечательнейший, уникальнейший коллектив - мы потеряли людей, которые являются совестью нашей страны. Это очень и очень горько", - указал Вешняков.

Напомним, самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение близ Сочи в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.