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Покидающий Латвию посол России Александр Вешняков поздравил жителей Латвии с наступающим Новым годом и выразил надежду, что следующий год будет годом перемен к лучшему. Об этом Вешняков заявил в последнем интервью латвийским СМИ в качестве Чрезвычайного и Полномочного посла РФ в программе "Разворот" на радио Baltkom.

"Спасибо радиослушателям, жителям Латвии. Спасибо за доброжелательность, за сотрудничество. Хотел бы всех поздравить с наступающим Новым годом - Годом Петуха! Согласно поверьям – это год перемен. Надеюсь, все перемены будут к лучшему. Здоровья всем и всего самого доброго!", - сказал Вешняков.

Напомним, Александр Вешняков после 8 лет пребывания на посту покинет Латвию. Вместо него послом России в Латвии будет назначен Евгений Лукьянов, который сейчас занимает пост заместителя секретаря Совета безопасности РФ. Ожидается, что новый посол России прибудет в Латвию в январе 2017 года. Александр Вешняков начал работу в должности посла России в Латвии в феврале 2008 года.