Эксклюзив |

Сразу после своего назначения послом России в Латвии в 2008 году Александру Вешнякову было сделано заманчивое предложение лично от президента России Владимира Путина. Об этом Вешняков рассказал в последнем интервью латвийским СМИ в качестве Чрезвычайного и Полномочного посла РФ в программе "Разворот" на радио Baltkom.

"Спустя три недели после того, как я прибыл в Латвию в качестве посла России, 11 февраля 2008 года, раздается звонок и меня приглашают на встречу с президентом России Владимиром Путиным. На следующий день я уже был на приеме у Путина в Новоогареве. Путин спросил: "Ну как, не надоело еще работать в Латвии?". Я ответил, что три недели - это не тот срок, за можно было бы сказать что надоело или скучно. Но он мне сделал предложение, с серьезной аргументацией, стать губернатором Архангельской области", - рассказал Вешняков.

По его словам, тогда он был вынужден дать отрицательный ответ, так как он только начал работу в Латвии и уехать обратно в Россию спустя три недели после назначения было бы странным.

"Мой ответ был таков: "Вот если бы вы мне с этой аргументацией это предложение сделали месяц назад, когда я еще не был в Латвии, то мне ничего бы не оставалось делать, как принять это предложение". Тем более, Архангельск - мой родной край, я знаю, что у меня там была бы поддержка. Но сейчас, познакомившись в Латвии с руководством страны, наметив план работы по улучшению сотрудничества двух стран, было бы странно уехать. Это что, прийти и сказать: "Я не туда попал и возвращаюсь обратно?". Меня бы никто не понял", - сказал посол, добавив, что ни разу не пожалел об этом решении.

На вопрос о том, может ли эта история иметь продолжение, Вешняков ничего не ответил и рассмеялся. При этом он не исключил, что в будущем может пойти в политику.

"Я не исключаю такой вариант, но он не является приоритетным. В свое время, когда я закончил работу главой Центрального избирательного комитета России, почти все партии, в разной форме, делали мне предложения, но я отказался, чтобы никого не обидеть. Я решил попробовать себя в качестве дипломата. И не жалею о своем выборе", - сказал он.

Он также отметил, что пока не может ответить, занял бы он место убитого на прошлой неделе посла России в Турции Андрея Карлова, будь ему такое предложено.

"Не готов сейчас ответить на этот вопрос", - сказал Вешняков.

Посол поблагодарил латвийцев за сотрудничество и доброжелательность, которую он чувствовал на протяжении восьми лет своей работы послом.

"Спасибо радиослушателям, жителям Латвии, спасибо за доброжелательность, за сотрудничество! Хотел бы всех поздравить с наступающим Новым годом - Годом петуха! Согласно поверьям – это год перемен. Надеюсь, все перемены будут к лучшему! Здоровья всем и всего самого доброго!", - сказал Вешняков.

Напомним, Александр Вешняков после 8 лет пребывания на посту покинет Латвию. Вместо него послом России в Латвии будет назначен Евгений Лукьянов, который сейчас занимает пост заместителя секретаря Совета безопасности РФ. Ожидается, что новый посол России прибудет в Латвию в январе 2017 года. Александр Вешняков начал работу в должности посла России в Латвии в феврале 2008 года.