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Информация о том, что 31 декабря в ресторане Klīversala пройдет празднование российского Нового года, не соответствует действительности. Об этом радио Baltkom сообщила представитель компании Sweet Events, являющийся организатором новогоднего мероприятия в ресторане на первом этаже Национальной библиотеки, Майра Админе.

"Знаете, эти слухи абсолютно неправдоподобны и их распространяют те люди, в руки которых попала ложная программа торжества. В связи с этим, я категорически отрицаю все, что было написано в этой праздничной программе. Ход празднования Нового года был согласован с руководством Национальной библиотеки и руководством ресторана Klīversala еще полтора месяца назад", - сказала Админе.

По ее словам, кто-то напечатал ложную программу русского Нового года со злым умыслом.

"Все те люди, которые в Twitter и прочих социальных сетях занимаются распространением ложной программы мероприятия, вводят публику и самих себя в большое заблуждение. Они поступают очень некрасиво по отношению к организаторам и ресторану. К тому же это заставляет задуматься о том, что все это делается специально", - сказала Админе.

Она уточнила, что часть программы будет проходить на русском языке, так как многие присутствующие на новогоднем мероприятии - гости из России и Украины.

"Праздничная программа будет на латышском языке с частичным переводом на русский язык, потому что у нас будет много гостей из России, Украины, Санкт-Петербурга. Соответственно, ради этих людей мы делаем программу частично переведенной на русский язык. Это вполне логично, что в мероприятии, посвященном встрече Нового года, участвуют разные люди, из разных стран", - рассказала Админе.

Напомним, ранее в социальных сетях появилась программа новогоднего мероприятия в ресторане Klīversala, в ходе которого гостям предлагалось встречать Новый год по российскому времени, а также прослушать новогоднее поздравление президента России.