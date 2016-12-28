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Маэстро Раймонд Паулс специально звонил послу России в Латвии Александру Вешнякову и принес свои соболезнования в связи с гибелью 92-х человек в результате крушения самолета на Черным морем. Об этом в своем последнем интервью латвийским СМИ в качестве чрезвычайного полномочного посла РФ в Латвии на радио Baltkom рассказал Александр Вешняков.

"Мне поступало много таких звонков. В понедельник мне звонил Раймонд Паулс, который тоже высказался по поводу трагедии. Мы потеряли уникальнейших коллектив, а в лице Доктора Лизы - совесть нашей страны. Это очень горько", - сказал он.

Посол также отметил, что благодарен всем жителям Латвии, которые оставляли у здания посольства цветы и свечи. При этом Вешняков указал, что заметил отсутствие официальных и неофициальных соболезнований со стороны первых лиц Латвии, за исключением главы МИДа Латвии Эдгара Ринкевича.

"Заметил. Я, правда, заметил, что Ринкевич высказался от имени всего руководства Латвии", - сказал посол.

Он также напомнил, что в среду нанесет прощальный визит президенту Латвии и возможно поинтересуется, почему тот не высказал соболезнований.

Вешняков подтвердил информацию о том, что коллектив Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова после гибели 64 артистов будет со временем восстановлен в память о погибших.

Напомним, самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение близ Сочи в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

Эксперты уже расшифровали запись с речевого бортового самописца с разбившегося Ту-154 Минобороны, сообщает Life со ссылкой на источник, близкий к следствию.

По его словам, пленка, фиксировавшая переговоры в кабине, оказалась не повреждена.

"Разговор прерывается на том, что один из пилотов восклицает: "Закрылки, с...! Командир, падаем!" — цитирует Life слова источника.

По данным источника, второй самописец Ту-154, параметрический, пока не доставлен в Центральный научно-исследовательский институт Военно-воздушных сил, когда начнется его расшифровка, неизвестно.