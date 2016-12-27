Эксклюзив |

В среду, 28 декабря, с 13.00 до 15.00 в эфире радио Baltkom пройдет круглый стол на тему “Время”. В 1961 году Клиффорд Саймак написал один из своих самых знаменитых романов - “Что может быть проще времени?”. Пусть вас не смущает его название. Время только на первый взгляд кажется чем-то простым и линейным.

На круглый стол в студию мы пригласили профессора математики, ведущего мирового специалиста по квантовым компьютерам Андриса Анбайниса, лютеранского священника Павла Левушкана и военного психолога Витаутса Вирбицкиса.

Эксклюзивное интервью нашей радиостанции дал один из старейших жителей Земли. Аппаз Илиев родился в 1896 году. В настоящий момент ему 120 лет. Он живет в высокогорной деревни Гули, расположенной в Джейрахском районе Ингушетии. Поскольку Аппаз Илиев не знает русского языка, интервью помогла взять его внучка: она переводила с русского на ингушский. Это первое интервью, которое Илиев дал СМИ стран Балтии.

Также у нас запланированы прямые включения по телефону и скайпу с астрономом, заведующим отделом астрометрии и службы времени Государственного института астрометрии имени Штернберга МГУ Константином Куимовым, ведущим научным сотрудником российского Института исследований природы времени Игорем Гансвиндом, доцентом Санкт-Петербургского университета, сотрудником Службы точного времени Сергей Петровым, специалистом по вопросам искусственного интеллекта из Сан-Хосе (Кремниевая долина, США) Вадимом Иофисом и другими.

«Самое сильное сожаление вызывает у нас чрезмерная и ничем не оправданная стремительность времени… Не успеешь опомниться, как уже блекнет молодость и тускнеют глаза. А между тем ты еще не увидел и сотой доли того очарования, какое жизнь разбросала вокруг», - писал Константин Паустовский.

Но у нас есть время, чтобы обсудить эту тему в прямом эфире.

На волнах радиостанции Baltkom с 13.00 до 15.00.

Трансляция из студии также будет доступна на интернет-ресурсах наших партнеров - эстонского телеканала ETV+, российских изданий "СпектрПресс" и "Окно в Москву", а также общебалтийской "Новой газеты Балтия".