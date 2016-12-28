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Латвийские правящие политики должны понести ответственность за многочисленные экономические провалы. Об этом в эфире радио Baltkom заявил депутат Сейма от «Согласия» Андрей Элксниньш, комментируя свои слова о том, что «поставить к стенке» некоторых представителей госуправления пошло бы на пользу стране.

Элсниньш отметил, что не жалеет о сказанном.

«О чем здесь жалеть – в основном все люди так думают, все знают, что у нас тотальная безответственность. Все ждут, когда кто-то начнет отвечать. Мои высказывания можно сравнить с высказываниями Аболтини в 2012 году, когда она предложила расстреливать неплательщиков налогов. В одном месте они могут позволить себе высказываться, а в другой – боятся похожих высказываний. Конечно, мое заявление - это аллегория, сравнение. Но вспомните Liepājas metalurgs, Krājbanka, Citadele – где ответственные? Те же проекты э-здоровья, э-школы, кто будет возмещать ущерб?», - сказал Элксниньш.

Напомним, ранее стало известно, что депутат Сейма от «Единства» Солвита Аболтиня обратилась с заявлением в комиссию по мандатам и этике, требуя оценить высказывание Элксниньша.