Элксниньш: не я один считаю, что некоторых пора поставить к стенке (15)

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Эксклюзив | 28 декабря 2016 года, 11:16

Латвийские правящие политики должны понести ответственность за многочисленные экономические провалы. Об этом в эфире радио Baltkom заявил депутат Сейма от «Согласия» Андрей Элксниньш, комментируя свои слова о том, что «поставить к стенке» некоторых представителей госуправления пошло бы на пользу стране.

Элсниньш отметил, что не жалеет о сказанном.

«О чем здесь жалеть – в основном все люди так думают, все знают, что у нас тотальная безответственность. Все ждут, когда кто-то начнет отвечать. Мои высказывания можно сравнить с высказываниями Аболтини в 2012 году, когда она предложила расстреливать неплательщиков налогов. В одном месте они могут позволить себе высказываться, а в другой – боятся похожих высказываний. Конечно, мое заявление - это аллегория, сравнение. Но вспомните Liepājas metalurgs, Krājbanka, Citadele – где ответственные? Те же проекты э-здоровья, э-школы, кто будет возмещать ущерб?», - сказал Элксниньш.

Напомним, ранее стало известно, что депутат Сейма от «Единства» Солвита Аболтиня обратилась с заявлением в комиссию по мандатам и этике, требуя оценить высказывание Элксниньша.

Комментарии 15
Лёлик2 часа назад
Элксниньш: не я один считаю, что некоторых пора поставить к стенке
+++ Народ поддержит тех , у кого слова не расходятся с делами , тех кто реально создаёт , а не распихивает по карманам...
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леший1 час назад
"экономические провалы?"----теперь это так называется?====А может ВСЁ проще!----Никто ни за что не отвечает, ВСЁ пущено на самотёк и в такой среде легко находятся люди пользующиеся ситуацией для набивания собственных карманов----под каждой афёрой есть определённое ИМЯ и Фамилия====правоохранительные органы бездействуют, имея долю малую====круг замкнулся===пилите Шура, ОНИ золотые
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Вот именно 1 час назад
Очень важно,чтобы голые высказывания не разошлись с делом (!).
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